У Тисі на кордоні з Угорщиною знайшли тіло - це вже 46-й випадок за час війни, - ДПСУ. ВIДЕО
Сьогодні вранці під час моніторингу річкової ділянки українсько-угорського кордону прикордонний наряд відділення "Бодалово" Мукачівського прикордонного загону виявив тіло людини у воді річки Тиса.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загиблий перебував поблизу українського берега. На місце події прибули представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Правоохоронці встановлюють особу потопельника.
За даними прикордонників, це вже 46-й випадок виявлення тіла у річці Тиса з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Топ коментарі
+12 віктор федорович #394174
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+6 Константин #510851
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+6 Підлога Маккартні
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как ты.
смерть сцикуна не трагедія, а фарс
.
хтось буде казати, що втік і таке інше....
але ж не бачу жодного потопельника серед депутатів/чиновників, які втекли - всі в Монако жирують
а саме вони і довели Україну з 2019 року від шашликів до війни, готувалися грабувати, а отримавши своє -втекли із дозволу зелених мразей
з концтабору два шляхи: або фронт, або Тиса!
а вертухаям - дозвілля, мільярда і тисячі загиблих із їх вини
депутатов?
Любая власть это зеркальное отражение народа, который её выбирает, плохая власть не причина,
она следствие безразличия и равнодушия народа, вот это вы запомните и запишите, чтобы не
забыли на будущее.
Запрошую в Україну, візьмеш автомат та підеш воювати або боротися із депутатами.
Ти може теж через Тису поїхав чи є тим самим "депутатом"?
Приглашаю вас в Германию, где вы будете рассказывать, почему вы постоянно выбираете воров во власть, а потом пытаетесь свалить всю вину за происходящее на них, очень хочется посмотреть, что вам скажут немцы, которые помогают вам своими деньгами.
Глупость тоже дар Божий, но не следует им злоупотреблять.
А такі діди як ти верещать, що всі навколо мають воювати, бо їм в цій країні жити і тд. А ти не хочеш взяти трохи відповідальності на себе за країну, яку "збудував" для нас?
пишеш шо тобі 23? і сидиш досі вдома? я в 18 з гаком вже умів користуватися будь якою стрілецькою зброєю, яка була в навності. Та вбивав ворогів. І в 20 років я мав (досі маю) державні нагороди.
Але ти як почав розказувати хто, що повинен робити, то так і не можеш зупинитися.
зараз вже контракт є для людей 60+ і можеш себе проявити
якщо ти проти того щоб люди на фронті захищали свою державу то ти свинособака і місце тобі на болотах.
Логічно же, правда? Все як вам ухилєсам подобається,чи ета другоє ?
чому люди які толерують ухилянтів завжди питають всіх чи на фронті вони чи ні?
мене мало хвилює що ти робиш зі своїм життям, мене хвилює навіщо ви корисні ідіоти толеруєте ухилянтів і робите з ссикунів героєв та борцунів за "свободу".
Ти правда віриш що кожен може порушувати закон якщо він заважає йому жити його краще життя так як він хоче?
А що б сталось коли всі захисники що зараз воюють в один день кинули позиції і поїхали через Тису - робити зі своїм життям те що вони хочуть?
оця твоя "справедливість" в стилі дворового урки "я роблю шо хочу і ти роби шо хочеш" - це не для соціуму в країні 21 сторічча. Навіть в 17 столітті вже так ніхто не жив.
тож краще переглянь критично свої моральні установки або хоча б не демоструй так явно свою дурість поки не порозумнішаєш
але питання не в толеруванні, а у свободі, по-перше
і у рівноправності та справедливості, по-друге!
пишу цей комент, а за вікном гучно проноситься черговий довбограй на бмв
може син прокурора-інваліда чи мамина квіточка?!
враження, що пи*дун ти дядя
коли ти відчуваєш в окопі підтримку сина депутата, працівника ОП, журналіста, поліціянта та ДБРівця, поруч із тобою шановні науковці, студенти та митці, снаряди подає кловун із 95 квартала, а водієм працює звичайний суддя верховного суду
а вирішувати за людей, чи правильно вони вчинили, коли багатим - земля, а бідним - батьківщина, ти права не маєш
Слава всім воїнам, хто захищає Україну попри все!
Йди і воюй, і не роби поправку на вік. Можеш туалети чистити, але хоч якусь користь принесеш.
А якщо ні, то не розказуй, як хтось повинен своїм життям розпоряджатися.
горювати треба за загиблими від рашистів Воїнами та за цивільними, а НЕ за дристунами
той потопельник він сам обрав не боротьбу, а дурну смерть у Тисі
.
А чому якесь чмо ( чотириразовий ухилянт, актор першого російського телеканалу, екс- президент) зробив в Україні конц табір ??