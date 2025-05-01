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Новини Відео Потопельник у річці Тиса
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У Тисі на кордоні з Угорщиною знайшли тіло - це вже 46-й випадок за час війни, - ДПСУ. ВIДЕО

Сьогодні вранці під час моніторингу річкової ділянки українсько-угорського кордону прикордонний наряд відділення "Бодалово" Мукачівського прикордонного загону виявив тіло людини у воді річки Тиса.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загиблий перебував поблизу українського берега. На місце події прибули представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Правоохоронці встановлюють особу потопельника.

За даними прикордонників, це вже 46-й випадок виявлення тіла у річці Тиса з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6009) смерть (6756) ухилянти (918)


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Топ коментарі
+12
Гроші від нього отримані, а далі - кінці в воду...
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01.05.2025 11:19
+6
це дуже сумно! молоді, здорові хлопці гинуть!
хтось буде казати, що втік і таке інше....
але ж не бачу жодного потопельника серед депутатів/чиновників, які втекли - всі в Монако жирують

а саме вони і довели Україну з 2019 року від шашликів до війни, готувалися грабувати, а отримавши своє -втекли із дозволу зелених мразей

з концтабору два шляхи: або фронт, або Тиса!
а вертухаям - дозвілля, мільярда і тисячі загиблих із їх вини
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01.05.2025 11:25
+6
А сам чому не на фронті?
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01.05.2025 11:35
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01.05.2025 11:34 Відповісти
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01.05.2025 12:13 Відповісти
Політ тіла окупанта на кілька десятків метрів після удару українського дрона. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3549562
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01.05.2025 11:26 Відповісти
Украина в крови от рашистских уродов, а настоящие украинцы уничтожают их, а не досматривают,

как ты.
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01.05.2025 11:30 Відповісти
Гроші від нього отримані, а далі - кінці в воду...
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01.05.2025 11:19 Відповісти
Харон роту формує.
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01.05.2025 11:20 Відповісти
от довбодятли, плавати не вміють, а катапульту бояться?
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01.05.2025 11:24 Відповісти
не всі вміють користуватись парашутами для бейс-джампінгу, а без парашутів теж не виживають.
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01.05.2025 11:43 Відповісти
Я плавати навчився в 7 років. В дитинстві все літо на річці. Діти, які народилися після 2000х в епоху інтернетів річку в житті не бачили. Там тільки гаджети в руках тримали. Ось і топляться в Тисі, бо стали жертвами прогресу.
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01.05.2025 11:43 Відповісти
Смішно може бути тільки дободятлу.
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01.05.2025 12:09 Відповісти
А скільки за цей час втопилося в Південному Бузі?
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01.05.2025 11:22 Відповісти
трагічно...
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01.05.2025 11:23 Відповісти
що саме ?

смерть сцикуна не трагедія, а фарс

.
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01.05.2025 12:46 Відповісти
це дуже сумно! молоді, здорові хлопці гинуть!
хтось буде казати, що втік і таке інше....
але ж не бачу жодного потопельника серед депутатів/чиновників, які втекли - всі в Монако жирують

а саме вони і довели Україну з 2019 року від шашликів до війни, готувалися грабувати, а отримавши своє -втекли із дозволу зелених мразей

з концтабору два шляхи: або фронт, або Тиса!
а вертухаям - дозвілля, мільярда і тисячі загиблих із їх вини
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01.05.2025 11:25 Відповісти
Неужели это депутаты довели страну до такого, а может это вы довели, когда выбирали таких

депутатов?
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01.05.2025 11:29 Відповісти
Ніколи натовп нічого не вирішував і не вирішує. Риба як гніє з голови, так і порядок починається тільки зверху і до низу. Запам*ятай це назавжди. Фрази типу-винні 7%, треба починати з себе, ми самі у всьому вині вимовляються долбаями і для долбаїв.
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01.05.2025 12:14 Відповісти
Если для вас население страны это толпа, то говорить с вами не о чем.

Любая власть это зеркальное отражение народа, который её выбирает, плохая власть не причина,

она следствие безразличия и равнодушия народа, вот это вы запомните и запишите, чтобы не

забыли на будущее.
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01.05.2025 12:35 Відповісти
Натовп це про баранів, а людина має свідомість та формує колективне її поле, яке має вектор своєї спрямованості. А якщо ти рахуєш що Українці стадо баранів, то про що жалітися, на дурня не потрібен ніж...
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01.05.2025 12:36 Відповісти
Володя під німецьким прапором! дуже тобі вдячний, що ти обрав нам депутатів і поїхав від "цих депутатів"
Запрошую в Україну, візьмеш автомат та підеш воювати або боротися із депутатами.

Ти може теж через Тису поїхав чи є тим самим "депутатом"?
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01.05.2025 12:33 Відповісти
Константин, который пишет под украинским флагом, но далеко не украинец!

Приглашаю вас в Германию, где вы будете рассказывать, почему вы постоянно выбираете воров во власть, а потом пытаетесь свалить всю вину за происходящее на них, очень хочется посмотреть, что вам скажут немцы, которые помогают вам своими деньгами.

Глупость тоже дар Божий, но не следует им злоупотреблять.
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01.05.2025 12:39 Відповісти
я б навіть за гроші таке не писав би. фронт це покарання? тебе ніхто не тримає, можеш їхати до пуйлостану
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01.05.2025 11:30 Відповісти
А сам чому не на фронті?
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01.05.2025 11:35 Відповісти
чому я сам не на фронті? Не повіриш? Мені аж 59 років. В січні наступного - 60. Якщо дожевеш до мого віку може зрозумієш, як воно "воюється" в мої роки
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01.05.2025 11:41 Відповісти
Ну я так і думав, в принципі. Вопросов больше нє імєю
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01.05.2025 11:44 Відповісти
Та міг і не писати свій вік, і так ясно, що всі нафронтники і потужні воїни з дивану це 60+.
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01.05.2025 11:45 Відповісти
а тобі я так розумію 15 років. Нє? ще в дитячому садочку? ню-ню
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01.05.2025 11:48 Відповісти
Мені 23, і я нікого не ображаю, називаючи ухилянтом, нікого не закликаю йти і ризикувати життям за мене.

А такі діди як ти верещать, що всі навколо мають воювати, бо їм в цій країні жити і тд. А ти не хочеш взяти трохи відповідальності на себе за країну, яку "збудував" для нас?
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01.05.2025 11:55 Відповісти
ти в свої 23 міг би бігом побігти захищати країну в якій народився та виріс. але сидиш чи стоїш та вчиш "жити" людину, яка старше тебе за віком. Я тобі не батько, який не навчив тебе поважати інших старших за віком бо судячи зі всього у тебе або батька ніколи не було, або він звичайний алкаш.
пишеш шо тобі 23? і сидиш досі вдома? я в 18 з гаком вже умів користуватися будь якою стрілецькою зброєю, яка була в навності. Та вбивав ворогів. І в 20 років я мав (досі маю) державні нагороди.
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01.05.2025 12:02 Відповісти
Я тобі нічого не написав би, якби ти тут не розпоряджався долями інших людей.
Але ти як почав розказувати хто, що повинен робити, то так і не можеш зупинитися.
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01.05.2025 12:07 Відповісти
і хто для тебе ворогами в тому віці були? афганці чи чеченці?
зараз вже контракт є для людей 60+ і можеш себе проявити
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01.05.2025 12:40 Відповісти
а чому ти не в піторашці?
якщо ти проти того щоб люди на фронті захищали свою державу то ти свинособака і місце тобі на болотах.
Логічно же, правда? Все як вам ухилєсам подобається,чи ета другоє ?
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01.05.2025 11:55 Відповісти
Чому тут всіх так хвилює, що роблять зі своїм життям інші? За собою дивися.
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01.05.2025 12:03 Відповісти
А в російську армію підеш?
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01.05.2025 12:04 Відповісти
ніби його хтось питати буде
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01.05.2025 12:23 Відповісти
і справді, чому ?
чому люди які толерують ухилянтів завжди питають всіх чи на фронті вони чи ні?

мене мало хвилює що ти робиш зі своїм життям, мене хвилює навіщо ви корисні ідіоти толеруєте ухилянтів і робите з ссикунів героєв та борцунів за "свободу".
Ти правда віриш що кожен може порушувати закон якщо він заважає йому жити його краще життя так як він хоче?
А що б сталось коли всі захисники що зараз воюють в один день кинули позиції і поїхали через Тису - робити зі своїм життям те що вони хочуть?

оця твоя "справедливість" в стилі дворового урки "я роблю шо хочу і ти роби шо хочеш" - це не для соціуму в країні 21 сторічча. Навіть в 17 столітті вже так ніхто не жив.
тож краще переглянь критично свої моральні установки або хоча б не демоструй так явно свою дурість поки не порозумнішаєш
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01.05.2025 12:36 Відповісти
пане Юрій, майже згоден!
але питання не в толеруванні, а у свободі, по-перше
і у рівноправності та справедливості, по-друге!

пишу цей комент, а за вікном гучно проноситься черговий довбограй на бмв
може син прокурора-інваліда чи мамина квіточка?!
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01.05.2025 12:43 Відповісти
11 років тому, коли кацапи почали окупацію України, вам було 48 років. Могли би піти воювати. Зараз мобілізують до 60, а 49 це набагато менший вік.
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01.05.2025 12:06 Відповісти
а реєструватися навчився два місяці тому і так активно пишеш
враження, що пи*дун ти дядя
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01.05.2025 12:18 Відповісти
не може. хоча незрозуміло чому не випускають ватоголових.
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01.05.2025 11:36 Відповісти
То не покарання, то божія благодать мабуть
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01.05.2025 11:38 Відповісти
так, Божія Благодать. Більше іжі буде, та чистого повітря
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01.05.2025 11:42 Відповісти
войовничий дідусь, фронт - це не покарання, коли поруч із тобою стоїть той, кому було у 2014 році 49 років і він теж доброволець!

коли ти відчуваєш в окопі підтримку сина депутата, працівника ОП, журналіста, поліціянта та ДБРівця, поруч із тобою шановні науковці, студенти та митці, снаряди подає кловун із 95 квартала, а водієм працює звичайний суддя верховного суду

а вирішувати за людей, чи правильно вони вчинили, коли багатим - земля, а бідним - батьківщина, ти права не маєш

Слава всім воїнам, хто захищає Україну попри все!
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01.05.2025 12:38 Відповісти
зараз розплачуся...
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01.05.2025 12:06 Відповісти
У нас рабства немає , вірим лише лідору
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01.05.2025 11:28 Відповісти
Як ржотся вазелінові?
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01.05.2025 11:36 Відповісти
"ржотся" пуйлу в кремлі. пам'яті та розуму немає взагалі. після першого туру в 2019 різниця між Тимошенко та Порошенко складала аж 1.8%. А в другому турі голосували не за Зеленського,а проти Порошенка. Якби не було Зеленського Порошенко все одно програв би. А при Тимошенко було б взагали алєс капут.
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01.05.2025 11:39 Відповісти
звісно тимошенчіха тупіша від зелі, інфа-сотка.
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01.05.2025 11:41 Відповісти
Тимошенко була вже при владі Прем'єром, всі пам'ятають. Не дай Боже. Пуйло було б вже в Києві
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01.05.2025 11:44 Відповісти
не було б пуйло в Києві. вона не дурна.
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01.05.2025 11:47 Відповісти
так. вона не дурна але продажна
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01.05.2025 11:50 Відповісти
теж в оман літала?
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01.05.2025 11:50 Відповісти
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01.05.2025 12:08 Відповісти
і що? я за неї не голосував
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01.05.2025 12:33 Відповісти
Чому "Порошенко все одно програв би" ?
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01.05.2025 12:04 Відповісти
так і знав, що зебіл, який обрав кловуна "проти парашенка", який убив брата ярмака
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01.05.2025 12:45 Відповісти
немає жалю до таких хто або втопився, або втік, або з дому не виходить
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01.05.2025 11:36 Відповісти
Немає жалю до кровожерливих дідів, як ти.
Йди і воюй, і не роби поправку на вік. Можеш туалети чистити, але хоч якусь користь принесеш.

А якщо ні, то не розказуй, як хтось повинен своїм життям розпоряджатися.
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01.05.2025 11:49 Відповісти
а навіщо мені розповідати. Воно зробило свій вибір (про всіх до купи Сцикунів).
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01.05.2025 11:52 Відповісти
нема жалю до ухилєсів які пердять з дивану про свої права поки їх сраки прикривають інші.
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01.05.2025 11:57 Відповісти
утоп максим, то й х..й із ним !

горювати треба за загиблими від рашистів Воїнами та за цивільними, а НЕ за дристунами

той потопельник він сам обрав не боротьбу, а дурну смерть у Тисі

.
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01.05.2025 12:31 Відповісти
Немає ніякого закону про заборону перетену кордону України. 👈
А чому якесь чмо ( чотириразовий ухилянт, актор першого російського телеканалу, екс- президент) зробив в Україні конц табір ??
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01.05.2025 11:42 Відповісти
Якщо вже чоловіків не випускають, то і дівах теж потрібно не випускати. Випускати потрібно тільки пенсіонерів, хоч поживуть як люди
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01.05.2025 11:46 Відповісти
пояснюю, саме тому і немає статті за перетин кордону, а лише адмін.відповідальність. Конц.табір - це вислів Сцикунів, Ухилянтів та Провокаторів.
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01.05.2025 11:47 Відповісти
Тобі ж 60 лише наступного року, то ти вже 4 роки є ухилянтом. І як тобі? Не соромно? Інших на війну, а сам ухиляєшся - жалюгідно і огидно.
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01.05.2025 11:52 Відповісти
та не 4, а три. з твоїх слів одразу зрозуміло шо ти або втік з країни одразу, або почав ховатися не виходячи з дому. Бо не знаєш що діється навкруги.
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01.05.2025 11:56 Відповісти
Так чому ти 3 роки ухилявся?
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01.05.2025 12:03 Відповісти
4 рік пішов. Такий старий, а такий дурний)
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01.05.2025 12:05 Відповісти
А ще ж скоро можна буде 60+ підписувати контракти. І шо думаєте, місцеві "ви йдіть, а я б хоч зараз, але занадто старий" побіжать підписувати?)
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01.05.2025 12:20 Відповісти
А скількох раки сжерли? Цікаво, коли оце потопало, аоно раділо шо втекло від мобілізації? Уявить, воно топне і оре - зате я не в ЗСУ!
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01.05.2025 12:28 Відповісти
 
 