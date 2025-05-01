У Тисі на кордоні з Угорщиною знайшли тіло - це вже 46-й випадок за час війни, - ДПСУ. ВIДЕО

Сьогодні вранці під час моніторингу річкової ділянки українсько-угорського кордону прикордонний наряд відділення "Бодалово" Мукачівського прикордонного загону виявив тіло людини у воді річки Тиса.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загиблий перебував поблизу українського берега. На місце події прибули представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Правоохоронці встановлюють особу потопельника.

За даними прикордонників, це вже 46-й випадок виявлення тіла у річці Тиса з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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