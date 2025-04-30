Зеленський відзначив прикордонників нагородами з нагоди Дня ДПСУ. ВIДЕО
З нагоди Дня прикордонника президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди воїнам Державної прикордонної служби.
Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні - День нашої вдячності кожному й кожній, хто служить у лавах Державної прикордонної служби України", - зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що тисячі прикордонників щодня захищають державний кордон і тримають фронт разом з іншими силами оборони та безпеки. Вони знешкоджують ворожі ДРГ, ведуть розвідку, контролюють пересування російських військ, ефективно працюють із дронами та беруть участь у штурмових операціях.
Окремо були відзначені штурмові бригади "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон", "Гарт", загін "ДОЗОР", а також підрозділи прикордонної служби у Сумах, Харкові, Чернігові, Херсоні та підрозділи Морської охорони. Зеленський також подякував прикордонним комендатурам швидкого реагування Львівського, Житомирського, Чопського, Ізмаїльського, Волинського й Білгород-Дністровського загонів.
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Чи невже за 6 з лишнім років нічого хорошого нема?))
Та і бути не могло... д.біли, .лять....