УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9517 відвідувачів онлайн
Новини Відео Нагородження відзнаками військових
310 2

Зеленський відзначив прикордонників нагородами з нагоди Дня ДПСУ. ВIДЕО

З нагоди Дня прикордонника президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди воїнам Державної прикордонної служби.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні - День нашої вдячності кожному й кожній, хто служить у лавах Державної прикордонної служби України", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що тисячі прикордонників щодня захищають державний кордон і тримають фронт разом з іншими силами оборони та безпеки. Вони знешкоджують ворожі ДРГ, ведуть розвідку, контролюють пересування російських військ, ефективно працюють із дронами та беруть участь у штурмових операціях.

Окремо були відзначені штурмові бригади "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон", "Гарт", загін "ДОЗОР", а також підрозділи прикордонної служби у Сумах, Харкові, Чернігові, Херсоні та підрозділи Морської охорони. Зеленський також подякував прикордонним комендатурам швидкого реагування Львівського, Житомирського, Чопського, Ізмаїльського, Волинського й Білгород-Дністровського загонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив прикордонників і присвоїв нові звання керівникам ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6009) Зеленський Володимир (23913) нагорода (1260)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ей! Зелохи! Назвіть хоч одну річ, яку зейло і його банда зробили на користь Україні і українцям!))))
Чи невже за 6 з лишнім років нічого хорошого нема?))
Та і бути не могло... д.біли, .лять....
показати весь коментар
30.04.2025 17:25 Відповісти
Прикордонникам респект і величезне ДЯКУЮ!!!
показати весь коментар
30.04.2025 17:26 Відповісти
 
 