Зеленский наградил пограничников медалями по случаю Дня ГПСУ. ВИДЕО

По случаю Дня пограничника президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды воинам Государственной пограничной службы.

Об этом глава государства сообщил в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня - День нашей благодарности каждому и каждой, кто служит в рядах Государственной пограничной службы Украины", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что тысячи пограничников ежедневно защищают государственную границу и держат фронт вместе с другими силами обороны и безопасности. Они обезвреживают вражеские ДРГ, ведут разведку, контролируют передвижение российских войск, эффективно работают с дронами и участвуют в штурмовых операциях.

Отдельно были отмечены штурмовые бригады "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон", "Гарт", отряд "ДОЗОР", а также подразделения пограничной службы в Сумах, Харькове, Чернигове, Херсоне и подразделения Морской охраны. Зеленский также поблагодарил пограничные комендатуры быстрого реагирования Львовского, Житомирского, Чопского, Измаильского, Волынского и Белгород-Днестровского отрядов.

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