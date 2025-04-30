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Зеленский наградил пограничников медалями по случаю Дня ГПСУ. ВИДЕО

По случаю Дня пограничника президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды воинам Государственной пограничной службы.

Об этом глава государства сообщил в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня - День нашей благодарности каждому и каждой, кто служит в рядах Государственной пограничной службы Украины", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что тысячи пограничников ежедневно защищают государственную границу и держат фронт вместе с другими силами обороны и безопасности. Они обезвреживают вражеские ДРГ, ведут разведку, контролируют передвижение российских войск, эффективно работают с дронами и участвуют в штурмовых операциях.

Отдельно были отмечены штурмовые бригады "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон", "Гарт", отряд "ДОЗОР", а также подразделения пограничной службы в Сумах, Харькове, Чернигове, Херсоне и подразделения Морской охраны. Зеленский также поблагодарил пограничные комендатуры быстрого реагирования Львовского, Житомирского, Чопского, Измаильского, Волынского и Белгород-Днестровского отрядов.

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Автор: 

Госпогранслужба (6447) Зеленский Владимир (20444) награда (1800)


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Ей! Зелохи! Назвіть хоч одну річ, яку зейло і його банда зробили на користь Україні і українцям!))))
Чи невже за 6 з лишнім років нічого хорошого нема?))
Та і бути не могло... д.біли, .лять....
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30.04.2025 17:25 Ответить
Прикордонникам респект і величезне ДЯКУЮ!!!
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30.04.2025 17:26 Ответить
 
 