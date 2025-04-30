Зеленский наградил пограничников медалями по случаю Дня ГПСУ. ВИДЕО
По случаю Дня пограничника президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды воинам Государственной пограничной службы.
Об этом глава государства сообщил в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня - День нашей благодарности каждому и каждой, кто служит в рядах Государственной пограничной службы Украины", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что тысячи пограничников ежедневно защищают государственную границу и держат фронт вместе с другими силами обороны и безопасности. Они обезвреживают вражеские ДРГ, ведут разведку, контролируют передвижение российских войск, эффективно работают с дронами и участвуют в штурмовых операциях.
Отдельно были отмечены штурмовые бригады "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон", "Гарт", отряд "ДОЗОР", а также подразделения пограничной службы в Сумах, Харькове, Чернигове, Херсоне и подразделения Морской охраны. Зеленский также поблагодарил пограничные комендатуры быстрого реагирования Львовского, Житомирского, Чопского, Измаильского, Волынского и Белгород-Днестровского отрядов.
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Чи невже за 6 з лишнім років нічого хорошого нема?))
Та і бути не могло... д.біли, .лять....