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Новости Корпусная система в ВСУ
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ГПСУ не будет переходить на корпусную систему, - Демченко

Перейдет ли ГПСУ на корпусную систему. Там ответили

Госпогранслужба не будет переходить на корпусную структуру в системе Сил обороны.

Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Переход на корпусную систему касается как подразделений ВСУ, так и Нацгвардии. Зато в ГПСУ формирование корпусов не предусматривается, поскольку мы являемся правоохранительным органом специального назначения. Но, конечно, выполнять задачи под органами военного управления в составе Сил обороны Украины мы и в дальнейшем будем продолжать", - сказал он.

По словам спикера, перевести ГПСУ на корпусную структуру невозможно законодательно.

"Законодательно это не может быть урегулировано в отношении правоохранительного органа", - добавил Демченко.

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Автор: 

Госпогранслужба (6447) Демченко Андрей (285)


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Одні для окопів не навчені, а інші для корпусної системи.
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30.04.2025 15:35 Ответить
 
 