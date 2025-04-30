ГПСУ не будет переходить на корпусную систему, - Демченко

Госпогранслужба не будет переходить на корпусную структуру в системе Сил обороны.

Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Переход на корпусную систему касается как подразделений ВСУ, так и Нацгвардии. Зато в ГПСУ формирование корпусов не предусматривается, поскольку мы являемся правоохранительным органом специального назначения. Но, конечно, выполнять задачи под органами военного управления в составе Сил обороны Украины мы и в дальнейшем будем продолжать", - сказал он.

По словам спикера, перевести ГПСУ на корпусную структуру невозможно законодательно.

"Законодательно это не может быть урегулировано в отношении правоохранительного органа", - добавил Демченко.

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