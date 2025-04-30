ДПСУ не переходитиме на корпусну систему, - Демченко
Держприкордонслужба не переходитиме на корпусну структуру в системі Сил оборони.
Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перехід на корпусну систему стосується як підрозділів ЗСУ, так і Нацгвардії. Натомість у ДПСУ формування корпусів не передбачається, оскільки ми є правоохоронним органом спеціального призначення. Але, звісно, виконувати завдання під органами військового управління в складі Сил оборони України ми й надалі будемо продовжувати", - сказав він.
За словами речника, перевести ДПСУ на корпусну структуру неможливо законодавчо.
"Законодавчо це не може бути врегульовано відносно правоохоронного органу", - додав Демченко.
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Gary Grant
показати весь коментар30.04.2025 15:35 Відповісти Мені подобається 1
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