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Новини Корпусна система в ЗСУ
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ДПСУ не переходитиме на корпусну систему, - Демченко

Чи перейде ДПСУ на корпусну систему. Там відповіли

Держприкордонслужба не переходитиме на корпусну структуру в системі Сил оборони.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перехід на корпусну систему стосується як підрозділів ЗСУ, так і Нацгвардії. Натомість у ДПСУ формування корпусів не передбачається, оскільки ми є правоохоронним органом спеціального призначення. Але, звісно, виконувати завдання під органами військового управління в складі Сил оборони України ми й надалі будемо продовжувати", - сказав він.

За словами речника, перевести ДПСУ на корпусну структуру неможливо законодавчо.

"Законодавчо це не може бути врегульовано відносно правоохоронного органу", - додав Демченко.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6001) Демченко Андрій (351)


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Одні для окопів не навчені, а інші для корпусної системи.
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30.04.2025 15:35 Відповісти
 
 