Тіло чоловіка виявили в горах поблизу кордону з Румунією, - ДПСУ. ФОТО

Сьогодні, 7 липня, під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону виявили тіло невідомого чоловіка.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, про виявлення тіла прикордонники поінформували представників поліції. Причини смерті, а також особу загиблого буде встановлено після проведення відповідних експертних досліджень.

У ДПСУ зауважили, що під час воєнного стану зросла кількість випадків, коли гинуть особи, які намагаються незаконно перетнути кордон.

"Мова переважно про чоловіків мобілізаційного віку, які за вказівками організаторів незаконного переправляння осіб через кордон або самостійно обирали маршрути через небезпечні важкопрохідні ділянки. Такі чоловіки можуть стати жертвами негоди, складного рельєфу, стрімких течій, диких тварин", - додали прикордонники.

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Також у Держприкордонслужбі повідомили, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники Західного регіонального управління виявили в горах майже два десятки тіл загиблих чоловіків.