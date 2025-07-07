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Новини Фото Виявлення тіл біля кордону
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Тіло чоловіка виявили в горах поблизу кордону з Румунією, - ДПСУ. ФОТО

Сьогодні, 7 липня, під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського загону виявили тіло невідомого чоловіка.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники виявили тіло чоловіка поблизу кордону

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Як зазначається, про виявлення тіла прикордонники поінформували представників поліції. Причини смерті, а також особу загиблого буде встановлено після проведення відповідних експертних досліджень.

У ДПСУ зауважили, що під час воєнного стану зросла кількість випадків, коли гинуть особи, які намагаються незаконно перетнути кордон.

"Мова переважно про чоловіків мобілізаційного віку, які за вказівками організаторів незаконного переправляння осіб через кордон або самостійно обирали маршрути через небезпечні важкопрохідні ділянки. Такі чоловіки можуть стати жертвами негоди, складного рельєфу, стрімких течій, диких тварин", - додали прикордонники.

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Також у Держприкордонслужбі повідомили, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники Західного регіонального управління виявили в горах майже два десятки тіл загиблих чоловіків.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6229) кордон (4840) смерть (6789)


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Топ коментарі
+3
із серцевою недостатністю у гори йти не можно.
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07.07.2025 16:12 Відповісти
+2
А на передову - цілком...
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07.07.2025 16:21 Відповісти
+1
Помер від переохолодження?
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07.07.2025 16:19 Відповісти
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із серцевою недостатністю у гори йти не можно.
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07.07.2025 16:12 Відповісти
А на передову - цілком...
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07.07.2025 16:21 Відповісти
ну у нас фронти, слава Богу, не по горам проходять. Та і медикі там є, і аптечки у кожного біця, і навіть воду можуть з коптера скинуть.
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07.07.2025 16:35 Відповісти
Тобто, на передовій, фактично, курорт. А дурні ухилянти цього не розуміють...
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07.07.2025 16:43 Відповісти
И чем медик и аптечка помогут при инфаркте? Что такое сер.недост. и какие бывают виды её вы хоть знаете?
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07.07.2025 17:09 Відповісти
а, ну тоді так. Тоді можно займатиь альпінізмом. Ну, або парапланеризмом.
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07.07.2025 17:17 Відповісти
Не можна.
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07.07.2025 17:18 Відповісти
а от він був впевнений що можно.
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07.07.2025 17:22 Відповісти
Інфарктника чи інваліда після операції на серці навряд чи у військо відправлять-члени влк сильно ризикують у разі чого. Але якщо відправили до війська з серцевою недостатністю : на фронті попадються і не дуже розумні командири, але саме на передовій більшість-це адекватні. Бійця із серцевою недостатністю такий командир свідомо не відправить в окоп, бліндаж, чи на штурм, бо користі від такого бійця може не бути. І сам може загинути, і інших цим підставити може. Робота у військових є не тільки на нулі.
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07.07.2025 16:56 Відповісти
Це ти про яку армію написав? Бо не про українську точно...
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07.07.2025 17:02 Відповісти
Саме про неї-знаю особисто по собі, коли мене ротний ще у 22-му не пустив на нуль через загострення стану здоров'я, хоча я сам хотів. А ти звідки про українську знаєш точно ?
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07.07.2025 17:16 Відповісти
Особисто по собі? Ще один...
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07.07.2025 17:18 Відповісти
Ти з сєкти свідків тих, що усі хто пишуть що були на фронті-брехуни ? Тобі записи у моєму військовому квитку показати ? Якщо те що я кажу правда-готвий у військо добровільно піти ? Чи з Британії літаки не літають в Україну, тож не приїдеш ?
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07.07.2025 17:29 Відповісти
"Новасті Данбаса" пішут.
Їх можно у Британію виписати.
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07.07.2025 17:19 Відповісти
можливо плюс виснаження і обезводнення, колись ходили туди влітку, жарко і з потом швидко втрачаєш воду в організмі, а наверху її немає від слова зовсім, міні-струмки поодинокі якщо і є то внизу і ще треба знати де вони...
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07.07.2025 16:31 Відповісти
взимку знов підуть без лавинних шнурів ті, хто погано плаває.
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07.07.2025 16:36 Відповісти
Помер від переохолодження?
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07.07.2025 16:19 Відповісти
Или помогли переохладиться. Фото обычно размыты, кацапы на куски разлетаются-тех показываю, а тут даже со спины заблюрили.
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07.07.2025 17:21 Відповісти
Скоріше за все.
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07.07.2025 17:23 Відповісти
Страх сильніший за смерть .
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07.07.2025 16:28 Відповісти
 
 