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Новини Фото Смерть на горі у Карпатах
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Тіло туриста знайшли на горі Піп Іван у Карпатах, - ДСНС. ФОТО

22 травня рятувальники разом з поліцейськими транспортували тіло туриста з гори Піп Іван у Карпатах.

Про це повідомили у ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло невідомого чоловіка біля вершини гори Піп Іван. На місце виїхали рятувальники та поліція — інформація підтвердилась.

22 травня тіло чоловіка, 1991 року народження з Львівщини, транспортували з гірської місцевості.

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У Карпатах знайшли тіло загиблого туриста з Львівщини
У Карпатах знайшли тіло загиблого туриста з Львівщини
У Карпатах знайшли тіло загиблого туриста з Львівщини

Автор: 

гори (84) Карпати (263) смерть (6771) ДСНС (5136) туристи (276)


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Топ коментарі
+8
Чоловік не відомий, але відомий, його рік народження! Дивина!
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22.05.2025 20:26
+5
Трагедія, якщо не турист, також
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22.05.2025 20:31
+4
скоріше за все цей турист йшов у бік румунського кордону, але на зважив на той факт що у горах пішов сніг....
спорядження на ньому нуль от і замерз.
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22.05.2025 20:02
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Певно, турист той був або стареньким, або калікою.
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22.05.2025 19:09 Відповісти
22 травня тіло чоловіка, 1991 року народження з Львівщини, транспортували з гірської місцевості. Джерело: https://censor.net/ua/p3553787
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22.05.2025 19:12 Відповісти
Турист не витримав відосіків
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22.05.2025 19:34 Відповісти
цей пішов в обхід Тиси?
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22.05.2025 19:45 Відповісти
Якщо турист, то це трагедія, хоча провина самого чувака. що не приготувався до екстремальних умов Карпат.
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22.05.2025 19:47 Відповісти
скоріше за все цей турист йшов у бік румунського кордону, але на зважив на той факт що у горах пішов сніг....
спорядження на ньому нуль от і замерз.
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22.05.2025 20:02 Відповісти
1991 року народження. Вже повинен був дивитися, Беара Грілса. Але ніт...
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22.05.2025 20:30 Відповісти
Бер Гріллз знімає свої відосики з командою на чолі з шеф поваром елітного ресторану.
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23.05.2025 09:58 Відповісти
Ну, хоч власну сечу, він п'є по справжньому?
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23.05.2025 13:57 Відповісти
А ви як думаєте, зважаючи на ******* технології?
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24.05.2025 10:07 Відповісти
І що з того? Хлопчик в Штатах, вижив в зимовому лісі, тому що дивився його відосики
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23.05.2025 13:57 Відповісти
Трагедія, якщо не турист, також
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22.05.2025 20:31 Відповісти
ТО такі сніги ще в Карпатах,нічого собі
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22.05.2025 19:57 Відповісти
Чоловік не відомий, але відомий, його рік народження! Дивина!
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22.05.2025 20:26 Відповісти
- Піп Іван ..
Я чув від місцевих назву тієї гори - Чорна гора , або Попіван . Піп Іван - не чув ні разу .
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22.05.2025 20:41 Відповісти
А я чув. Колись зустрічав Новий Рік на Піп Івані
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23.05.2025 15:06 Відповісти
а на Эвересте вроде как не забирают. хотя, конечно, климат.
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22.05.2025 21:12 Відповісти
Забирають. Навіть є така служба. Вартість евакуації тіла може варіювати в залежності від обставин та обраного маршруту, але приблизно становить від 75 000 до 80 000 доларів на одного загиблого.
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23.05.2025 10:03 Відповісти
Розумний на гору не піде, розумний гору обійде.
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22.05.2025 21:32 Відповісти
"туристи" пруть в бік Румунії в літніх кросівках і спортивних штанях, придурки навіть гугл не пролистали щодо температур там в цей час.. колись ходив по Карпатах то в кінці червня ще подекуди купи снігу лежали
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23.05.2025 13:02 Відповісти
 
 