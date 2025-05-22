Тіло туриста знайшли на горі Піп Іван у Карпатах, - ДСНС. ФОТО
22 травня рятувальники разом з поліцейськими транспортували тіло туриста з гори Піп Іван у Карпатах.
Про це повідомили у ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.
21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло невідомого чоловіка біля вершини гори Піп Іван. На місце виїхали рятувальники та поліція — інформація підтвердилась.
22 травня тіло чоловіка, 1991 року народження з Львівщини, транспортували з гірської місцевості.
Топ коментарі
+8 Zahar Kolombet
показати весь коментар22.05.2025 20:26 Посилання
+5 Zahar Kolombet
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+4 Bogdan #591399
показати весь коментар22.05.2025 20:02 Посилання
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спорядження на ньому нуль от і замерз.
Я чув від місцевих назву тієї гори - Чорна гора , або Попіван . Піп Іван - не чув ні разу .