Тіло туриста знайшли на горі Піп Іван у Карпатах, - ДСНС. ФОТО

22 травня рятувальники разом з поліцейськими транспортували тіло туриста з гори Піп Іван у Карпатах.

Про це повідомили у ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло невідомого чоловіка біля вершини гори Піп Іван. На місце виїхали рятувальники та поліція — інформація підтвердилась.

22 травня тіло чоловіка, 1991 року народження з Львівщини, транспортували з гірської місцевості.

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