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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Двоє ухилянтів кинули знесиленого спільника у горах під час втечі до Румунії. ФОТО

Двоє чоловіків мобілізаційного віку кинули свого знесиленого спільника в горах під час втечі до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

ухилянти

1-го квітня о 4-й годині ранку на телефонну "гарячу лінію" Держприкордонслужби надійшов дзвінок від батька 21-річного жителя Дніпропетровщини. Чоловік повідомив, що син разом з двома невідомими чоловіками 27 березня виїхав з міста Івано-Франківськ у напрямку села Татарів. Він сказав, що група перебуває у горах на території Верховинського району Івано-Франківської області. За планом чоловіки мали пішки подолати 60 кілометрів через Чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Також він розповів, що їхня подорож вже триває шосту добу, але через слабкість син більше не може пересуватися та просить надати допомогу.

ухилянти

Через 7 годин пошукових дій знесиленого чоловіка відшукали прикордонники завдяки слідам на снігу, що залишили правопорушники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону. Охоронці кордону доставили "незаконного мандрівника" до прикордонного підрозділу, надали домедичну допомогу та нагодували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік без взуття заблукав біля кордону з Румунією, - ДПСУ. ФОТО

ухилянти

Згодом було затримано і двох спільників, які виявилися мешканцями Миколаївської та Кіровоградської областей віком 32 і 44 роки. Наразі життю та здоров’ю "туристів" нічого не загрожує.

Стосовно порушників кордону складено матеріали за ст.204-1 КУпАП.

Також читайте: За $5000 пообіцяв ухилянту незаконний перетин кордону: в Ужгороді затримано прикордонника, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) Карпати (261) ухилянти (888)


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Топ коментарі
+23
не зрадникі, а адекватні люди, які цінують власне життя більше за кармани олігархів.
зрадників біля корита побачиш, які зруйнували мобілізацію,ракетні програми,виробництво ВПК і будь яке бажання мати відношення до ЗСУ.
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04.04.2025 00:43
+20
Радник глави Офісу президента М.Подоляк заявив, що в Україні немає диктатури, кордони відкриті, активно розвивається конкурентний інформаційний простір і постійно проводяться вибори...
Вони хоч розуміють, з якої прекрасної країни втекти хотіли?
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04.04.2025 00:36
+20
Чого не на фронті патріоте? Дочки твої в небезпеці
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04.04.2025 00:55
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Під віником.
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04.04.2025 00:55 Відповісти
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04.04.2025 00:50 Відповісти
Ну нормальні таки чуваки - країну зрадили, товариша зрадили.
Добре, що хоч не з'їли.
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04.04.2025 00:53 Відповісти
Це точно. Але видно, що мають ще трохи людського у собі. Не кацапи якісь.
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04.04.2025 00:56 Відповісти
У сталінські часи таке цілком могло бути. Таких називали "консервою", або "кабанчиком".

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04.04.2025 01:00 Відповісти
іди в ВР, ОПу, ТЦК,ПОЛІЦІЮ там роскажи тим хто давав присягу кого вони зрадили.
подолячько ти веніславцьке.
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04.04.2025 02:05 Відповісти
Прямо таки перед австрійською міськрадою? За те що покинули Україну? Ну ви й самокритичний
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04.04.2025 01:23 Відповісти
Зраджують не Австрію, тікаючи до України, а навпаки!
Тому, таки навпроти міськРади, щоб бачили і сусіди, цих скотиняк!
На території ОРДЛО, московіти, таких бігунів, уже відмобілізували воювати проти України!
Слава Україні!
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04.04.2025 01:31 Відповісти
Кричи Слава Австрії! Яке ти відношення маєш до України? А чому ти маєш право бути в Австрії, а вони ні? Чим вони гірші за тебе?
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04.04.2025 01:35 Відповісти
Вони, ВІЙСЬКОВОЗОБОВЯЗАНІ, а не люди, з вадами здоров'я!
Веди себе чемно, як Українець, а не, як московське лайно чи ЖДУНИ!
Намагайся тримати себе у руках!
Слава Україні!
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04.04.2025 01:40 Відповісти
Тобто в жертву війни мають бути принесені тільки більш - менш здорові прості робочі чоловіки? А жінки, пенсіонери, люди з інвалідністю, чиновники, підприємці та інші заброньовані повинні війну бачити тільки по телевізору? А не офігіли ви всі часом
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04.04.2025 01:48 Відповісти
Друже, не звертай уваги, на форумі є величезна кількість патріодідів та закордонних ультра патріотів. Їх обʼєднує ненависть до так званих ухилянтів і про це вони кожного разу дуже голосно кричать, але про що вони замовчують - це те, що вони самі ніяк від слова взагалі не допомагають ЗСУ, ні фізично (хочаб маскувальні сітки плести), ні фінансово, ніяк. Вони у свої перевернуті реальності вважають, що коментарі на підтримку ТЦК та інших силовиків показують їх патріотизм.
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04.04.2025 07:26 Відповісти
А що людям робити , якщо якийсь нелигітимні узурпатори захопили владу в країні, і розповідають лохам, що "Конституція на паузі" , та незаконно забороняють виїзд за кордон?
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04.04.2025 01:31 Відповісти
Так ти про капітуляцію України, перед її убивцем з московії??
Ти визначайся, якось, на 11 році московської війни!!!
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04.04.2025 01:42 Відповісти
Тобто ти, сховавшись за вадою здоров'я, вирішив взагалі звалити з України, щоб не платити тут зовсім бодай якихось податків, що підуть на армію від інших вимагаєш стояти на смерть? Ти що, зовсім охринів
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04.04.2025 01:51 Відповісти
схрони підметені,
жонкі поціловані,
діти сховані - *** ви нас візьмете!
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04.04.2025 04:35 Відповісти
І тільки ти сам в окопі з калашом і двома рожками героїчно захищаєш Україну
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04.04.2025 06:01 Відповісти
Це уся імпортна сцикопехота так.
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04.04.2025 08:38 Відповісти
ну чому тільки я? - і ти....
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04.04.2025 09:06 Відповісти
Поклади дебілів, що з одної, що з іншої сторони -безмежні. Жалько, що американцям не потрібні.
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04.04.2025 05:49 Відповісти
А я от згадую зрадофілів часів Порошенка. Як вони рвалися в бій, як вони втомилися від АТО, як бажали справжньої, великої війни, як дєди ваєвалі і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.
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04.04.2025 06:18 Відповісти
Перечитав статтю... Трохи тямлячи в практичній психології та маючи життєвий досвід, зробив "розшифровку" написаного": Ішли разом. Коли один "ухекався" - його просто покинули напризволяще, сказавши, що "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...". В "подяку" врятований "здав" прикордонникам "друзів"... "Не дасталась мне - не даставайся никаму!" (Це я про "заграніцу"...)
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04.04.2025 07:14 Відповісти
При Пороху у військоматах стояли черги добровольців. Коли до влади мудрий нарід вибрав клоунів українофобів почалася бусифікація. Приклад надав чотириждиуклоніст термосгідрант явамнічавонедолжен.....
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04.04.2025 09:27 Відповісти
Скільки заплатив щоб за кордон втекти, ухилянтик?
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04.04.2025 11:49 Відповісти
Ну так скільки заплатив?
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04.04.2025 12:42 Відповісти
Дупою розплатився з- прикордонниками?- Ай, пустун...
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04.04.2025 16:39 Відповісти
Смішна ситуація. Ухилянт, котрий здриснув за кордон, звинувачує українця в тім, що той кацап.
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04.04.2025 17:42 Відповісти
Можна копнути далі й згадати, скільки хотіло "москалів на гілляках розвішувати" - а скільки пішло в ТЦК добровільно)
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04.04.2025 09:27 Відповісти
"Болівар, нє винєсєт троїх..."
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04.04.2025 06:43 Відповісти
"Наразі життю та здоров'ю "туристів" нічого не загрожує." Джерело: https://censor.net/ua/p3544967

А оце вже - дарма.
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04.04.2025 08:30 Відповісти
ВаЗЕлінщики хотьпоржемщікі просто бажали папрікаливаться і пакушать шашликів у карпатських горах, але не склалося. У штрафну роту уклоністів, --батальйон юзіка--, і звільнять території які без бою здала квартальна команда клоунів дегенератів.
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04.04.2025 09:20 Відповісти
прикро, що неможливо 100% знати кого ці "туристи" обирали усе своє життя? Вважаю, що кожен зебіл повинен здати закордонний паспорт, але у них тепер інша мета, змусити терпіти їхні звихнені щелепи по всій західній частині України та за кордоном.
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04.04.2025 11:01 Відповісти
Тиса зібрала не ******* врожай - майже бригаду!
і начебто річка невеличка а чомусь, потопляне захлйобуються - це ж треба так боятися війни шоби втопнути...
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04.04.2025 11:28 Відповісти
А тут не тільки бояться. Для деяких це справа принципу- не воювати за злочинну владу, не воювати за чужу їм країну, не воювати проти братнього російського народу, не воювати за країну, в котрій нема радянського пломбіру... Багато причин. Є навіть така як ;хай лохи воюють!;.
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04.04.2025 12:04 Відповісти
Я твій комент погано прочитав спочатку. Вибачаюся, нерви ні в п...
Так, на війну вони не йдуть не тому що бояться- серед них багато і сєпарів. А для чого сєпару вішатися? Цікаво що тікають вони не до кацапів, а в Європу.
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04.04.2025 12:41 Відповісти
прийнято
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04.04.2025 12:42 Відповісти
Тобі чого, ухилянте?
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04.04.2025 17:41 Відповісти
Чий Крим?
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04.04.2025 19:00 Відповісти
Український. І стане базою українського флоту, щойно ти відростиш яйця і повернешся в Україну, щоб воювати як і належить чоловікові, ухилянте.
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04.04.2025 19:43 Відповісти
Тобто, кацапська пропаганда- воювати за Україну?
Прокинься, ухилянте, ти сереш.
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04.04.2025 19:41 Відповісти
Так, не здатен. уже 6 днів як звільнений. Я своє зробив, тепер твоя черга.
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04.04.2025 20:20 Відповісти
Строчиш з ТОТ, тепер зрозуміло.
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04.04.2025 20:42 Відповісти
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