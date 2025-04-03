Двоє ухилянтів кинули знесиленого спільника у горах під час втечі до Румунії. ФОТО

Двоє чоловіків мобілізаційного віку кинули свого знесиленого спільника в горах під час втечі до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

1-го квітня о 4-й годині ранку на телефонну "гарячу лінію" Держприкордонслужби надійшов дзвінок від батька 21-річного жителя Дніпропетровщини. Чоловік повідомив, що син разом з двома невідомими чоловіками 27 березня виїхав з міста Івано-Франківськ у напрямку села Татарів. Він сказав, що група перебуває у горах на території Верховинського району Івано-Франківської області. За планом чоловіки мали пішки подолати 60 кілометрів через Чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Також він розповів, що їхня подорож вже триває шосту добу, але через слабкість син більше не може пересуватися та просить надати допомогу.

Через 7 годин пошукових дій знесиленого чоловіка відшукали прикордонники завдяки слідам на снігу, що залишили правопорушники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону. Охоронці кордону доставили "незаконного мандрівника" до прикордонного підрозділу, надали домедичну допомогу та нагодували.

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Згодом було затримано і двох спільників, які виявилися мешканцями Миколаївської та Кіровоградської областей віком 32 і 44 роки. Наразі життю та здоров’ю "туристів" нічого не загрожує.

Стосовно порушників кордону складено матеріали за ст.204-1 КУпАП.

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