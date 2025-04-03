Двоє ухилянтів кинули знесиленого спільника у горах під час втечі до Румунії. ФОТО
Двоє чоловіків мобілізаційного віку кинули свого знесиленого спільника в горах під час втечі до Румунії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
1-го квітня о 4-й годині ранку на телефонну "гарячу лінію" Держприкордонслужби надійшов дзвінок від батька 21-річного жителя Дніпропетровщини. Чоловік повідомив, що син разом з двома невідомими чоловіками 27 березня виїхав з міста Івано-Франківськ у напрямку села Татарів. Він сказав, що група перебуває у горах на території Верховинського району Івано-Франківської області. За планом чоловіки мали пішки подолати 60 кілометрів через Чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Також він розповів, що їхня подорож вже триває шосту добу, але через слабкість син більше не може пересуватися та просить надати допомогу.
Через 7 годин пошукових дій знесиленого чоловіка відшукали прикордонники завдяки слідам на снігу, що залишили правопорушники. Юнак повідомив, що спільники залишили його одного у горах чекати на допомогу, а самі далі попрямували у напрямку українсько-румунського кордону. Охоронці кордону доставили "незаконного мандрівника" до прикордонного підрозділу, надали домедичну допомогу та нагодували.
Згодом було затримано і двох спільників, які виявилися мешканцями Миколаївської та Кіровоградської областей віком 32 і 44 роки. Наразі життю та здоров’ю "туристів" нічого не загрожує.
Стосовно порушників кордону складено матеріали за ст.204-1 КУпАП.
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Добре, що хоч не з'їли.
подолячько ти веніславцьке.
Тому, таки навпроти міськРади, щоб бачили і сусіди, цих скотиняк!
На території ОРДЛО, московіти, таких бігунів, уже відмобілізували воювати проти України!
Слава Україні!
Веди себе чемно, як Українець, а не, як московське лайно чи ЖДУНИ!
Намагайся тримати себе у руках!
Слава Україні!
Ти визначайся, якось, на 11 році московської війни!!!
жонкі поціловані,
діти сховані - *** ви нас візьмете!
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.
А оце вже - дарма.
і начебто річка невеличка а чомусь, потопляне захлйобуються - це ж треба так боятися війни шоби втопнути...
Так, на війну вони не йдуть не тому що бояться- серед них багато і сєпарів. А для чого сєпару вішатися? Цікаво що тікають вони не до кацапів, а в Європу.
Прокинься, ухилянте, ти сереш.