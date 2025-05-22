Тело туриста нашли на горе Поп Иван в Карпатах, - ГСЧС. ФОТО

22 мая спасатели вместе с полицейскими транспортировали тело туриста с горы Поп Иван в Карпатах.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

21 мая спасатели получили сообщение о теле неизвестного мужчины возле вершины горы Поп Иван. На место выехали спасатели и полиция - информация подтвердилась.

22 мая тело мужчины, 1991 года рождения из Львовщины, транспортировали из горной местности.

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