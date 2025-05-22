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Новости Фото Смерть на горе в Карпатах
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Тело туриста нашли на горе Поп Иван в Карпатах, - ГСЧС. ФОТО

22 мая спасатели вместе с полицейскими транспортировали тело туриста с горы Поп Иван в Карпатах.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

21 мая спасатели получили сообщение о теле неизвестного мужчины возле вершины горы Поп Иван. На место выехали спасатели и полиция - информация подтвердилась.

22 мая тело мужчины, 1991 года рождения из Львовщины, транспортировали из горной местности.

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В Карпатах нашли тело погибшего туриста из Львовской области
В Карпатах нашли тело погибшего туриста из Львовской области
В Карпатах нашли тело погибшего туриста из Львовской области

Автор: 

горы (103) Карпаты (306) смерть (9244) ГСЧС (4997) туристы (99)


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Топ комментарии
+8
Чоловік не відомий, але відомий, його рік народження! Дивина!
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22.05.2025 20:26
+5
Трагедія, якщо не турист, також
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22.05.2025 20:31
+4
скоріше за все цей турист йшов у бік румунського кордону, але на зважив на той факт що у горах пішов сніг....
спорядження на ньому нуль от і замерз.
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22.05.2025 20:02
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Певно, турист той був або стареньким, або калікою.
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22.05.2025 19:09 Ответить
22 травня тіло чоловіка, 1991 року народження з Львівщини, транспортували з гірської місцевості. Джерело: https://censor.net/ua/p3553787
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22.05.2025 19:12 Ответить
Турист не витримав відосіків
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22.05.2025 19:34 Ответить
цей пішов в обхід Тиси?
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22.05.2025 19:45 Ответить
Якщо турист, то це трагедія, хоча провина самого чувака. що не приготувався до екстремальних умов Карпат.
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22.05.2025 19:47 Ответить
скоріше за все цей турист йшов у бік румунського кордону, але на зважив на той факт що у горах пішов сніг....
спорядження на ньому нуль от і замерз.
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22.05.2025 20:02 Ответить
1991 року народження. Вже повинен був дивитися, Беара Грілса. Але ніт...
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22.05.2025 20:30 Ответить
Бер Гріллз знімає свої відосики з командою на чолі з шеф поваром елітного ресторану.
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23.05.2025 09:58 Ответить
Ну, хоч власну сечу, він п'є по справжньому?
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23.05.2025 13:57 Ответить
А ви як думаєте, зважаючи на ******* технології?
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24.05.2025 10:07 Ответить
І що з того? Хлопчик в Штатах, вижив в зимовому лісі, тому що дивився його відосики
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23.05.2025 13:57 Ответить
Трагедія, якщо не турист, також
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22.05.2025 20:31 Ответить
ТО такі сніги ще в Карпатах,нічого собі
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22.05.2025 19:57 Ответить
Чоловік не відомий, але відомий, його рік народження! Дивина!
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22.05.2025 20:26 Ответить
- Піп Іван ..
Я чув від місцевих назву тієї гори - Чорна гора , або Попіван . Піп Іван - не чув ні разу .
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22.05.2025 20:41 Ответить
А я чув. Колись зустрічав Новий Рік на Піп Івані
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23.05.2025 15:06 Ответить
а на Эвересте вроде как не забирают. хотя, конечно, климат.
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22.05.2025 21:12 Ответить
Забирають. Навіть є така служба. Вартість евакуації тіла може варіювати в залежності від обставин та обраного маршруту, але приблизно становить від 75 000 до 80 000 доларів на одного загиблого.
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23.05.2025 10:03 Ответить
Розумний на гору не піде, розумний гору обійде.
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22.05.2025 21:32 Ответить
"туристи" пруть в бік Румунії в літніх кросівках і спортивних штанях, придурки навіть гугл не пролистали щодо температур там в цей час.. колись ходив по Карпатах то в кінці червня ще подекуди купи снігу лежали
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23.05.2025 13:02 Ответить
 
 