Тело туриста нашли на горе Поп Иван в Карпатах, - ГСЧС. ФОТО
22 мая спасатели вместе с полицейскими транспортировали тело туриста с горы Поп Иван в Карпатах.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
21 мая спасатели получили сообщение о теле неизвестного мужчины возле вершины горы Поп Иван. На место выехали спасатели и полиция - информация подтвердилась.
22 мая тело мужчины, 1991 года рождения из Львовщины, транспортировали из горной местности.
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+8 Zahar Kolombet
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+4 Bogdan #591399
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спорядження на ньому нуль от і замерз.
Я чув від місцевих назву тієї гори - Чорна гора , або Попіван . Піп Іван - не чув ні разу .