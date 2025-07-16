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Новини Протиправні дії ТЦК
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ДБР розслідує побиття чоловіка призовного віку військовослужбовцями РТЦК у Миколаєві

дбр

Працівники ДБР встановлюють обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області до військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За попередньою інформацією, 14 липня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

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Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів.

Автор: 

побиття (975) Миколаїв (1832) Миколаївська область (2328) ДБР (3630) Миколаївський район (98)


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Топ коментарі
+4
Та явно ухилянт виноват , зачем это расследования вообще
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16.07.2025 14:45 Відповісти
+4
У них - монополія на легальне насильство. Держава це схвалює. Закони? Ілюзія для натовпу. Реальність - правий той, у кого сила, зв'язки і безкарність.
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16.07.2025 14:54 Відповісти
+3
навіщо бити тих хто в розшуку (можливо сзч)? просто робити так- зупиинити- перевірити документи- виявити що людина в розшуку!- і відпустити під чесне слово що розшукуваний явиться в тцк добровільно!і підкінець вибачитись та віддати честь!
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16.07.2025 14:49 Відповісти
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Та явно ухилянт виноват , зачем это расследования вообще
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16.07.2025 14:45 Відповісти
ти, Max Shela - ухилянт, кацап і зрадник 100% винен у війні
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16.07.2025 15:57 Відповісти
В одном ты прав я Max Shela, напомни на каком ты направление воюешь ?
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16.07.2025 16:12 Відповісти
У розшуку перебуває? Тобто ухилянт! Бити, звичайно, негарно, але ж мабуть пручався...
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16.07.2025 14:46 Відповісти
будемо сподіватися, що й тебе колись поб'їють ногами перевертні у погонах, коли ти пішохода не переході за кермом не пропустиш
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16.07.2025 15:19 Відповісти
Чому пручався? Невже ТЦКшники спробували проти чоловіка діяти незаконними методами? Якщо так то він правильно робив.
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16.07.2025 15:55 Відповісти
навіщо бити тих хто в розшуку (можливо сзч)? просто робити так- зупиинити- перевірити документи- виявити що людина в розшуку!- і відпустити під чесне слово що розшукуваний явиться в тцк добровільно!і підкінець вибачитись та віддати честь!
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16.07.2025 14:49 Відповісти
У них - монополія на легальне насильство. Держава це схвалює. Закони? Ілюзія для натовпу. Реальність - правий той, у кого сила, зв'язки і безкарність.
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16.07.2025 14:54 Відповісти
А можливо воно ще і з друг чи навідник бл приперлися стільки всякого непотрібну і зрадників які до того ще і бикують обзивають кидаються битись нормальна людина виконує вимоги перевірка документів обов'язок перевірка авто обов'язок
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16.07.2025 14:57 Відповісти
ухилянтів потрібно РОЗСТРІЛЮВАТИ на місці
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16.07.2025 15:59 Відповісти
Вы идеал настоящего советского человека. "Партия сказала "надо"-комсомол ответил "есть" ". Только чёрное и белое. Никаких сомнений, никаких ненужных мыслей. Они и не нужны, когда власть думает и решает за тебя. Смысл вашей жизни-подчинятся и исполнять решения коллектива. Безликий один из большинства. Винтик.
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16.07.2025 16:19 Відповісти
Б'ють лише дурні ідіоти. Розумні знайдуть як мінімум десяток інших рішень, більшість з яких буде в межах закону.
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16.07.2025 14:51 Відповісти
Чоловіків у ТЦК не б'ють.
Чоловіки до ТЦК самі йдуть.
То відловлюють тьолок, які ховаються від ЗСУ.
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16.07.2025 14:54 Відповісти
А ти також г ухилянтське чи кацапсяча квочка
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16.07.2025 15:00 Відповісти
Ми, представники патріотичної громади, рішуче засуджуємо ухилянтів, які хочуть сидіти на дивані з пляшкою пива (кухлем кави) й лазити по інтернету, замість того щоб іти на фронт.
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16.07.2025 15:02 Відповісти
видно пропаганодська машина не слабий розгін набрала - кількість схвалень порушення закону державою на цензорі зростає з кожним днем
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16.07.2025 15:22 Відповісти
БУТУСОВ на цьому сайті разом з ЗЕбандою системно роками перешкоджають мобілізації і захисту України від кацапською навали орди
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16.07.2025 16:02 Відповісти
Бутусов в ЗСУ в общем-то. А что вы сделали для мобилизации? Записались добровольцем? Сколько убили кацапов?
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16.07.2025 16:21 Відповісти
"ДБР розслідує побиття..."
Хто б розслідував діяльність самих ДБР-івців, ті ще "законники".
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16.07.2025 16:58 Відповісти
 
 