ДБР розслідує побиття чоловіка призовного віку військовослужбовцями РТЦК у Миколаєві

Працівники ДБР встановлюють обставини можливого неправомірного застосування сили співробітниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області до військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За попередньою інформацією, 14 липня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Читайте також: Помер 31-річний волинянин, який після мобілізації опинився в реанімації з травмами

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів.