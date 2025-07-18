Раді пропонують дозволити тимчасове бронювання чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК, - ЗМІ

Комітет ВР з питань нацбезпеки рекомендує ухвалити у першому читанні законопроєкт №13335. Він пропонує дозволити брати на роботу на критично важливі підприємства осіб, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або ж взагалі перебувають у розшуку ТЦК.

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Відтак, зазначені особи зможуть отримати бронювання попри порушення закону про мобілізацію. Проте це буде лише тимчасово.

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

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Крім того, у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, якщо військовозобов'язаний працівник протягом строку випробування при прийомі на роботу на підприємства, установи і організації, які визначено критично важливими, не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства.

"Як зазначають автори законопроекту, під час здійснення заходів з бронювання військовозобов’язаних працівників підприємства, установи та організації, визначені Мінстратегпромом критично важливими, стикаються з фактами отримання військовозобов’язаними працівниками повісток на етапі звірки військово-облікових даних та у період між днем прийняття Мінстратегпромом рішення про визначення підприємства, установи або організації критично важливими для ОПК та прийняттям відповідного рішення про бронювання військовозобов’язаних працівників", - пише видання.

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