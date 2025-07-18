Раді пропонують дозволити тимчасове бронювання чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК, - ЗМІ
Комітет ВР з питань нацбезпеки рекомендує ухвалити у першому читанні законопроєкт №13335. Він пропонує дозволити брати на роботу на критично важливі підприємства осіб, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або ж взагалі перебувають у розшуку ТЦК.
Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.
Відтак, зазначені особи зможуть отримати бронювання попри порушення закону про мобілізацію. Проте це буде лише тимчасово.
Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.
Крім того, у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, якщо військовозобов'язаний працівник протягом строку випробування при прийомі на роботу на підприємства, установи і організації, які визначено критично важливими, не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства.
"Як зазначають автори законопроекту, під час здійснення заходів з бронювання військовозобов’язаних працівників підприємства, установи та організації, визначені Мінстратегпромом критично важливими, стикаються з фактами отримання військовозобов’язаними працівниками повісток на етапі звірки військово-облікових даних та у період між днем прийняття Мінстратегпромом рішення про визначення підприємства, установи або організації критично важливими для ОПК та прийняттям відповідного рішення про бронювання військовозобов’язаних працівників", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почали обілєчувать ухилянтів!
Шо по чем? Хто крайній?
проверяют, не стал ли ты вдруг снова здоровым
Веніславський: Питання демобілізації - це популізм окремих політиків /6 серпня 2024/
А потім він пропрацював 45 діб, бронь закінчилася і його спакували. І кому таке щастя треба?
Реального чувака стягнули з груженої фури на трасі і за БУСували,хоч і мав від фірми якусь там броню.Власник змушений сам приїхати і забрати фуру.
Це щодо методів,хоча мобілізація має бути,та не колумбійським способом.