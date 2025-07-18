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Новини Бронювання працівників
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Раді пропонують дозволити тимчасове бронювання чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК, - ЗМІ

Броюнювання чоловіків які в розшуку ТЦК Що пропонують Раді

Комітет ВР з питань нацбезпеки рекомендує ухвалити у першому читанні законопроєкт №13335. Він пропонує дозволити брати на роботу на критично важливі підприємства осіб, які не мають військово-облікового документа, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або ж взагалі перебувають у розшуку ТЦК.

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Відтак, зазначені особи зможуть отримати бронювання попри порушення закону про мобілізацію. Проте це буде лише тимчасово.

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

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Крім того, у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, якщо військовозобов'язаний працівник протягом строку випробування при прийомі на роботу на підприємства, установи і організації, які визначено критично важливими, не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства.

"Як зазначають автори законопроекту, під час здійснення заходів з бронювання військовозобов’язаних працівників підприємства, установи та організації, визначені Мінстратегпромом критично важливими, стикаються з фактами отримання військовозобов’язаними працівниками повісток на етапі звірки військово-облікових даних та у період між днем прийняття Мінстратегпромом рішення про визначення підприємства, установи або організації критично важливими для ОПК та прийняттям відповідного рішення про бронювання військовозобов’язаних працівників", - пише видання.

Читайте: Компанія Вакарчука і "Підпільний стендап" отримали статус критично важливих для бронювання працівників

Автор: 

бронювання (349) мобілізація (3171) ТЦК та СП (722)


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Топ коментарі
+14
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18.07.2025 11:54 Відповісти
+11
Ні, трохи не так. Пройшов влк, а через 45 днів броню зняли.
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18.07.2025 11:57 Відповісти
+10
нова схема витягнути людей на поверхню , постригти штрафами , а потім відправити їх до окопів зробивши вигляд на ,,помилки,,
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18.07.2025 11:58 Відповісти
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О!
Почали обілєчувать ухилянтів!
Шо по чем? Хто крайній?
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18.07.2025 11:49 Відповісти
нова схема витягнути людей на поверхню , постригти штрафами , а потім відправити їх до окопів зробивши вигляд на ,,помилки,,
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18.07.2025 11:58 Відповісти
В хто має міняти тих хто вже в окопах? Якщо ти ухилянт, то просто мовчи і ховайся в мами- дружини під спідницею. Але мовчки!!!! Блд....
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18.07.2025 12:54 Відповісти
у петріота славка вакарчука є два критично важливих підприємства
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18.07.2025 12:20 Відповісти
Та не, на такую замануху никто не клюнет будут и дальше по хатам сидеть...
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18.07.2025 11:50 Відповісти
умудрившиеся петлять почти 4 года ухилянты - наиболее отъявленные и матёрые. не будет против них методов
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18.07.2025 12:31 Відповісти
Круто молодці, зате мене інваліда з дитинства кожні два тижні викликають, надіються що не з'явлюся щоб обложити штрафами
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18.07.2025 11:52 Відповісти
"надіються що не з'явлюся щоб обложити штрафами"

проверяют, не стал ли ты вдруг снова здоровым
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18.07.2025 11:53 Відповісти
дива??не здивуюся що вони за списками замовляють у попів молебни на виздоровлення
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18.07.2025 11:59 Відповісти
Тю, в мене сусіда без ноги постійно викликають, перевіряють - може відросла..
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18.07.2025 12:08 Відповісти
Ага, їхніми молитвами
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18.07.2025 12:22 Відповісти
т.е. если я не выговариваю какую-нибудь букву, то эту букву надо удалить из алфавита
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18.07.2025 11:52 Відповісти
виходить что да
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18.07.2025 11:54 Відповісти
Нормальна ініціатива. Отримав бронь. За 45 днів привів документи ТЦКунів в порядок і ходиш козиряєш бронню по вулиці
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18.07.2025 11:53 Відповісти
Ні, трохи не так. Пройшов влк, а через 45 днів броню зняли.
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18.07.2025 11:57 Відповісти
Через 45 днів підприємство забронює. не бачу проблеми
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18.07.2025 11:58 Відповісти
Дія бронює три дні. Не встигнуть забронювати. Та й знімається бронь за секунду, руками в базі.
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18.07.2025 12:00 Відповісти
Бронювали на півроку, зараз на рік. Ніхто нічого не знімає, і так людей немає - одні діди залишилися та ентузіасти
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18.07.2025 12:02 Відповісти
Це якщо проблем нема з документами
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18.07.2025 12:03 Відповісти
Все вирішується. У нас всі вирішили проблеми з документами
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18.07.2025 12:04 Відповісти
точно,а потім з навчальних центрів розказують про новенькі військові квитки без відстрочок та проблем зі здоров'ям,кого ти чухаєш тут???
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18.07.2025 13:02 Відповісти
Ви крЕтична інфраструктура, це так би мовити "другое"
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18.07.2025 13:37 Відповісти
Для цього можна взяти лікарняний, або отсідєтса дома. Покраній мірі у нас так роблять. Влаштовуються на роботу, зразу ідуть на больнічний чи за свій рахунок. І поки бронюється там в дії, то сидять дома і не вилазять шоб нє отсвєчівать
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18.07.2025 12:05 Відповісти
І так можна.
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18.07.2025 12:06 Відповісти
самий вірогідніший сценарій,чергова замануха для лохів,загнати їх у безвихідь а потім пообіцяти бронювання...
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18.07.2025 12:01 Відповісти
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18.07.2025 11:54 Відповісти
Та ти шо? Серйозно? Ай яй яй. І хто ж в цьому винен?
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18.07.2025 11:58 Відповісти
Той чувак на скриншоті не винен 100%.
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18.07.2025 12:52 Відповісти
Веніславський: Заяви Порошенка про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет - політичний популізм /31 січня 2022/
Веніславський: Питання демобілізації - це популізм окремих політиків /6 серпня 2024/
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18.07.2025 12:07 Відповісти
Люди як завжди: прочитали назву, а суть не читали. Одразу почали "зубоскалити". А те, що на цих критично-важливих підприємствах дефіцит кадрів - ніхто і не знає. І так: людина до нас приходить, відділ кадрів відправляє людину а воєнкомат (бо ми працюємо повністю офіційно). Звісно, що в 90% випадків людина з воєнкомату більше не повертається. І нікого це не цікавить. Бо пам'ятаю, який гвалт стояв, коли електрики не було - всі одразу згадали про енергетиків та електромонтерів. Тому сарказму тут не місце
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18.07.2025 12:00 Відповісти
а завдяки кому така ситуація на підпріємствах??і такої ситуації нема у держструктурах,всі держиморди на місцях
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18.07.2025 12:04 Відповісти
Це у місцевих шановних хвахівців треба питати на форумі. Я енергетик і не маю звички лізти в ті сфери, де я не компетентен. Вибачте
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18.07.2025 12:05 Відповісти
я сам собі і художник,діайнер і втільник,був і службовцем то не моє,але ж те як розпоряджаються людьми оці виродки,їм похрін на наслідки від комунколапсу до транспортного,навіть до зв'язаного на голод,вони схожі на ,,хозяїв,, а не ,,господарів,,
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18.07.2025 12:20 Відповісти
Цій державі працівники критичних підприємств не дуже то й потрібні
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18.07.2025 12:05 Відповісти
Це вже інше питання....
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18.07.2025 12:07 Відповісти
Новий бізнес. Ухилянту пропанують заплатити грощі, щоб прийняли на роботу з бронюванням від мобілізації. Скільки це буде коштувати? Скільки буде откат до ОПи.
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18.07.2025 12:05 Відповісти
Роки два тому можна було б зробити, економіка би працювала на перемогу, зараз вже пізно, багато кого висмикали отакими "совковими постачаннями"
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18.07.2025 12:12 Відповісти
Давайте краще, якщо з мусорів не знімуть бронь за 45 днів,то їх звільняють з роботи.
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18.07.2025 12:13 Відповісти
Бо на роботі простіше витягувати,аніж на вулиці,тільки на кого воно розраховно...
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18.07.2025 12:34 Відповісти
Хороша спроба )
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18.07.2025 12:49 Відповісти
Якось дивно. Оборонному підприємству треба спеціаліст. Вони його знайшли, ним виявився чувак, який никається від ТЦК. Домовилися, уклали угоду, чувака забронювали на 45 діб. Красота.
А потім він пропрацював 45 діб, бронь закінчилася і його спакували. І кому таке щастя треба?
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18.07.2025 12:49 Відповісти
Або навіть до 45,коли існує бронь,на папері.
Реального чувака стягнули з груженої фури на трасі і за БУСували,хоч і мав від фірми якусь там броню.Власник змушений сам приїхати і забрати фуру.
Це щодо методів,хоча мобілізація має бути,та не колумбійським способом.
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18.07.2025 12:58 Відповісти
Бред бредовый! Вместо того , чтобы упорядкуваты законодавство, сверху на то, что уже на придумывали, новое "потужно" наваливают!
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18.07.2025 13:32 Відповісти
 
 