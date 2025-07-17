Компанія Вакарчука і "Підпільний стендап" отримали статус критично важливих для бронювання працівників

Міністерство культури та стратегічних комунікацій визнало компанії "Суперсиметрія" і "Підпільний стендап" критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дозволяє їм бронювати співробітників від мобілізації.

Відповідні рішення закріплені наказами Мінкультури з 9 травня по 16 липня, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, міністерство встановило, що ТОВ "Суперсиметрія" (компанія, що представляє права на всі твори гурту "Океан Ельзи", її засновник – співак Святослав Вакарчук) і ТОВ "Підпільний стендап" (український стендап-проєкт, засновник – комік Святослав Загайкевич), відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період.

Крім того, статус підтверджено або надано низці видавництв та ЗМІ: ТОВ "Медіацентр "Вісті", ТОВ "Видавничий центр "Академія" (видавництво "Академія"), ТОВ "Фірма "Антологія" (видавництво "Антологія"), ТОВ "Дідживан" (УНІАН ТБ), ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція "Буковинська хвиля"), ТОВ "Вінж 4" (канал "Бігуді"), ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна"), АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус", ТОВ "Українська радіо група", ДП "Національний центр Олександра Довженка" і Національному музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків".

Статус також підтверджено і надано: ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт", ТОВ "Нью фрідом", ТОВ "Поларт", ТОВ "Новий обрій", ТОВ "НФ", ТОВ "ПКА Груп", ТОВ "Діджиталс солюшнс" і ТОВ "СЕС Сіріус Україна".

Читайте також: Бронювання від мобілізації: Кабмін обмежив можливості ОДА визначати підприємства критично важливими

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія".

Документ передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з ним, підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз – 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Мінкультури 7 лютого цього року затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Раніше Мінкультури вже підтвердило статус критично важливих для низки телеканалів та ЗМІ: "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, УП, NV, "Хмарочос медіа", "Радіо кохання", "Кінокіт", "Зеонбуд", "Укрінформ", "Белсат", Sky News, "Світ навиворіт", "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat, М1, М2, "ТРК Люкс" ("24 канал", "Люкс FM", "Радіо Maximum", "Радіо Nostalgie", Zaxid.net, "Футбол 24"), sweet.tv, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Рудана", ДАК "Укрвидавполіграфія", музичним гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс", та декільком десяткам іншим підприємств і організацій, а також понад близько 80 театрам, операм, циркам, ансамблям, капелам, оркестрам, заповідникам, музеям, бібліотекам, заповідникам і профільним навчальним закладам.