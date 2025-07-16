Бронювання від мобілізації: Кабмін обмежив можливості ОДА визначати підприємства критично важливими

Кабінет Міністрів вніс зміни до Критеріїв визначення критично важливих для економіки підприємств та організацій, обмеживши можливості обласних та Київської державних адміністрацій (ОДА) надавати такий статус.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №847 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час" від 14 липня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом вносяться зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, яка визначає порядок встановлення критичності підприємств, які отримують можливість забронювати співробітників від мобілізації.

Згідно з цими змінами, обласні держадміністрації (військові адміністрації у разі їх утворення) зможуть визначати критично важливими лише ті підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у низці визначених сфер:

сільського, лісового або рибного господарства;

добувної промисловості і розроблення кар’єрів;

переробної промисловості;

постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

водопостачання; каналізації, поводження з відходами;

будівництва;

оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;

транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Згідно із чинною редакцією постанови №76, обласні державні адміністрації могли встановлювати статус критичності для будь-яких підприємств чи установ, які мають важливе значення для забезпечення потреб територіальної громади, без обмежень за сферою діяльності, але за погодженням з Мінекономіки та Міноборони.

З огляду на ці зміни, обласним та Київській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) доручено у місячний строк переглянути свої критерії для визначення підприємства, установи, організації критичними для забезпечення потреб територіальної громади.

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Як повідомлялося, на початку червня Держслужба з етнополітики та свободи совісті затвердила "Перелік юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

Загалом до цього переліку увійшли 7 726 юридичних осіб - релігійних організацій, які пройшли перевірку на відповідність встановленим критеріям. Зокрема, вони мають бути внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій та подати звіт про використання доходів за попередній звітний період.

Такі організації зможуть забронювати керівників та співробітників, які працюють в релігійних організаціях на умовах трудового договору.