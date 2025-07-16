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Новини Бронювання працівників
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Бронювання від мобілізації: Кабмін обмежив можливості ОДА визначати підприємства критично важливими

Кабмін обмежив можливості ОВА визначати підприємства критично важливими

Кабінет Міністрів вніс зміни до Критеріїв визначення критично важливих для економіки підприємств та організацій, обмеживши можливості обласних та Київської державних адміністрацій (ОДА) надавати такий статус.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова №847 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час" від 14 липня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Документом вносяться зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, яка визначає порядок встановлення критичності підприємств, які отримують можливість забронювати співробітників від мобілізації.

Згідно з цими змінами, обласні держадміністрації (військові адміністрації у разі їх утворення) зможуть визначати критично важливими лише ті підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у низці визначених сфер:

  • сільського, лісового або рибного господарства;
  • добувної промисловості і розроблення кар’єрів;
  • переробної промисловості;
  • постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
  • водопостачання; каналізації, поводження з відходами;
  • будівництва;
  • оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;
  • транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Згідно із чинною редакцією постанови №76, обласні державні адміністрації могли встановлювати статус критичності для будь-яких підприємств чи установ, які мають важливе значення для забезпечення потреб територіальної громади, без обмежень за сферою діяльності, але за погодженням з Мінекономіки та Міноборони.

З огляду на ці зміни, обласним та Київській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) доручено у місячний строк переглянути свої критерії для визначення підприємства, установи, організації критичними для забезпечення потреб територіальної громади.

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Як повідомлялося, на початку червня Держслужба з етнополітики та свободи совісті затвердила "Перелік юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

Загалом до цього переліку увійшли 7 726 юридичних осіб - релігійних організацій, які пройшли перевірку на відповідність встановленим критеріям. Зокрема, вони мають бути внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій та подати звіт про використання доходів за попередній звітний період.

Такі організації зможуть забронювати керівників та співробітників, які працюють в релігійних організаціях на умовах трудового договору.

Автор: 

Кабмін (7858) ОДА (70) бронювання (206) мобілізація (488)


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Топ коментарі
+6
Всі ці постанови каб .міну, укази, накази, не стосуються звичайних громадян-читайте статтю 92 Конституції, там читко вказано, що права і обов'зки громадян визначаються законом.👈
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16.07.2025 09:58 Відповісти
+4
Шановний, до зеленої тварини не було повномаштабної війни, було АТО , зараз війна ! На війні не хватає людей, а особливо професіоналів, які в 45 років ідуть на пенсію.
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16.07.2025 10:26 Відповісти
+3
Ця кормушка і залишилась, нажаль влада ригів зелених не хоче своїх дітей відправляти на війну, не хоче відправляти спецпенсіонерів на війну, депутатів усіх рівнів , якщо підрахувати, то маємо ресурс для захисту України, а так одні захищають Батьківщину кров'ю, а інші живуть у комфортних умовах та ще й зелене падло легалізувало множинне громадянство, щоб чиновники, їхні діти жили спокійно і могли займатись і дальше дерибаном держави.
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16.07.2025 10:20 Відповісти
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Щось не бачу телекомунікації, мабуть, владі риго-зелених вона не потрібна.
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16.07.2025 09:53 Відповісти
Вони бронюються іншою постановою безпосередньо кабміном, не через місцеву "критичність"
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16.07.2025 10:24 Відповісти
А ось наявність оптової та роздрібної торгівлі викликає запитання
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16.07.2025 10:26 Відповісти
Які питання? Магазини біля нас не працюють. Новий розпізнавальний знак намалювати нічим, боєздатність без енергетиків - нульова.
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16.07.2025 10:49 Відповісти
Всі ці постанови каб .міну, укази, накази, не стосуються звичайних громадян-читайте статтю 92 Конституції, там читко вказано, що права і обов'зки громадян визначаються законом.👈
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16.07.2025 09:58 Відповісти
ні, сам закон регулюється підзаконними актами, тобто по факту права і обовєязки громадян визначаються підзаконними актами. Більшість законів не каже нічого що робити в конкретних випадках.
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16.07.2025 10:30 Відповісти
Так у нас уже не KабМеn, а КабWomen. Що там майже відставлений Шмигаль ще приймати може? 🤔
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16.07.2025 10:05 Відповісти
А що зіц-прим'єр шмиРгаль взагалі самостійно приймав? Ручна шавка дЄрьмака
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16.07.2025 10:40 Відповісти
Душ?
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16.07.2025 11:23 Відповісти
Така була жирна кормушка
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16.07.2025 10:11 Відповісти
Ця кормушка і залишилась, нажаль влада ригів зелених не хоче своїх дітей відправляти на війну, не хоче відправляти спецпенсіонерів на війну, депутатів усіх рівнів , якщо підрахувати, то маємо ресурс для захисту України, а так одні захищають Батьківщину кров'ю, а інші живуть у комфортних умовах та ще й зелене падло легалізувало множинне громадянство, щоб чиновники, їхні діти жили спокійно і могли займатись і дальше дерибаном держави.
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16.07.2025 10:20 Відповісти
Тіпа до Зеленського вказані вами категорії громадян воювали )))
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16.07.2025 10:22 Відповісти
Шановний, до зеленої тварини не було повномаштабної війни, було АТО , зараз війна ! На війні не хватає людей, а особливо професіоналів, які в 45 років ідуть на пенсію.
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16.07.2025 10:26 Відповісти
То ви в окопах? Чи просто папі*дєть?
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16.07.2025 10:29 Відповісти
Коли в людей відсутні аргументи, а особливо московської нечесті, яка працює на ворога, пише типу , а ти в окопах? Задовбали ! Я не ухиляюсь, відвідую ТЦК, а значить я більше потрібний для тилу!
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16.07.2025 10:39 Відповісти
клоуни і стендапери бронюються окремим указом Найдосвіченішого, остальні ОВА і ОДА. Хто лишиться або шукати щастя біля Тиси і Дністра, кому не повезе той в бусик
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16.07.2025 10:51 Відповісти
Це мабуть така реакція на допис Кличка стосовно повороту не туди.
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16.07.2025 11:22 Відповісти
"оптової та роздрібної торгівлі"
Ну звісно, Гереги знову занесли куди треба.
Це ж дуже стратегічно важливо - підпирати сраками полиці в епіцентрах.
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16.07.2025 11:26 Відповісти

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