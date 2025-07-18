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Новости Бронирование работников
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Раде предлагают разрешить временное бронирование мужчин, находящихся в розыске ТЦК, - СМИ

Бронь мужчин, которые в розыске ТЦК Что предлагают Раде

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности рекомендует принять в первом чтении законопроект №13335. Он предлагает разрешить брать на работу на критически важные предприятия лиц, не имеющих военно-учетного документа, не состоящих на воинском учете или не уточнивших персональные данные или же вообще находящихся в розыске ТЦК.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.

Следовательно, указанные лица смогут получить бронирование несмотря на нарушение закона о мобилизации. Однако это будет только временно.

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

Читайте также: Шмыгаль поручил ускорить бронирование священнослужителей. Критически важными уже признали 7 726 приходов и церквей (обновлено)

Кроме того, в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя, если военнообязанный работник в течение испытательного срока при приеме на работу на предприятия, учреждения и организации, которые определены критически важными, не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства.

"Как отмечают авторы законопроекта, при осуществлении мероприятий по бронированию военнообязанных работников предприятия, учреждения и организации, определенные Минстратегпромом критически важными, сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между днем принятия Минстратегпромом решения об определении предприятия, учреждения или организации критически важными для ОПК и принятием соответствующего решения о бронировании военнообязанных работников", - пишет издание. 

Читайте: Компания Вакарчука и "Подпольный стендап" получили статус критически важных для бронирования работников

Автор: 

бронирование (158) мобилизация (2857) ТЦК (672)


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Топ комментарии
+5
"надіються що не з'явлюся щоб обложити штрафами"

проверяют, не стал ли ты вдруг снова здоровым
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18.07.2025 11:53 Ответить
+3
О!
Почали обілєчувать ухилянтів!
Шо по чем? Хто крайній?
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18.07.2025 11:49 Ответить
+3
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18.07.2025 11:54 Ответить
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О!
Почали обілєчувать ухилянтів!
Шо по чем? Хто крайній?
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18.07.2025 11:49 Ответить
нова схема витягнути людей на поверхню , постригти штрафами , а потім відправити їх до окопів зробивши вигляд на ,,помилки,,
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18.07.2025 11:58 Ответить
Та не, на такую замануху никто не клюнет будут и дальше по хатам сидеть...
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18.07.2025 11:50 Ответить
Круто молодці, зате мене інваліда з дитинства кожні два тижні викликають, надіються що не з'явлюся щоб обложити штрафами
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18.07.2025 11:52 Ответить
"надіються що не з'явлюся щоб обложити штрафами"

проверяют, не стал ли ты вдруг снова здоровым
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18.07.2025 11:53 Ответить
дива??не здивуюся що вони за списками замовляють у попів молебни на виздоровлення
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18.07.2025 11:59 Ответить
Тю, в мене сусіда без ноги постійно викликають, перевіряють - може відросла..
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18.07.2025 12:08 Ответить
т.е. если я не выговариваю какую-нибудь букву, то эту букву надо удалить из алфавита
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18.07.2025 11:52 Ответить
виходить что да
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18.07.2025 11:54 Ответить
Нормальна ініціатива. Отримав бронь. За 45 днів привів документи ТЦКунів в порядок і ходиш козиряєш бронню по вулиці
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18.07.2025 11:53 Ответить
Ні, трохи не так. Пройшов влк, а через 45 днів броню зняли.
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18.07.2025 11:57 Ответить
Через 45 днів підприємство забронює. не бачу проблеми
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18.07.2025 11:58 Ответить
Дія бронює три дні. Не встигнуть забронювати. Та й знімається бронь за секунду, руками в базі.
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18.07.2025 12:00 Ответить
Бронювали на півроку, зараз на рік. Ніхто нічого не знімає, і так людей немає - одні діди залишилися та ентузіасти
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18.07.2025 12:02 Ответить
Це якщо проблем нема з документами
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18.07.2025 12:03 Ответить
Все вирішується. У нас всі вирішили проблеми з документами
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18.07.2025 12:04 Ответить
Для цього можна взяти лікарняний, або отсідєтса дома. Покраній мірі у нас так роблять. Влаштовуються на роботу, зразу ідуть на больнічний чи за свій рахунок. І поки бронюється там в дії, то сидять дома і не вилазять шоб нє отсвєчівать
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18.07.2025 12:05 Ответить
І так можна.
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18.07.2025 12:06 Ответить
самий вірогідніший сценарій,чергова замануха для лохів,загнати їх у безвихідь а потім пообіцяти бронювання...
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18.07.2025 12:01 Ответить
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18.07.2025 11:54 Ответить
Та ти шо? Серйозно? Ай яй яй. І хто ж в цьому винен?
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18.07.2025 11:58 Ответить
Веніславський: Заяви Порошенка про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет - політичний популізм /31 січня 2022/
Веніславський: Питання демобілізації - це популізм окремих політиків /6 серпня 2024/
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18.07.2025 12:07 Ответить
Люди як завжди: прочитали назву, а суть не читали. Одразу почали "зубоскалити". А те, що на цих критично-важливих підприємствах дефіцит кадрів - ніхто і не знає. І так: людина до нас приходить, відділ кадрів відправляє людину а воєнкомат (бо ми працюємо повністю офіційно). Звісно, що в 90% випадків людина з воєнкомату більше не повертається. І нікого це не цікавить. Бо пам'ятаю, який гвалт стояв, коли електрики не було - всі одразу згадали про енергетиків та електромонтерів. Тому сарказму тут не місце
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18.07.2025 12:00 Ответить
а завдяки кому така ситуація на підпріємствах??і такої ситуації нема у держструктурах,всі держиморди на місцях
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18.07.2025 12:04 Ответить
Це у місцевих шановних хвахівців треба питати на форумі. Я енергетик і не маю звички лізти в ті сфери, де я не компетентен. Вибачте
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18.07.2025 12:05 Ответить
Цій державі працівники критичних підприємств не дуже то й потрібні
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18.07.2025 12:05 Ответить
Це вже інше питання....
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18.07.2025 12:07 Ответить
Новий бізнес. Ухилянту пропанують заплатити грощі, щоб прийняли на роботу з бронюванням від мобілізації. Скільки це буде коштувати? Скільки буде откат до ОПи.
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18.07.2025 12:05 Ответить
Роки два тому можна було б зробити, економіка би працювала на перемогу, зараз вже пізно, багато кого висмикали отакими "совковими постачаннями"
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18.07.2025 12:12 Ответить
Давайте краще, якщо з мусорів не знімуть бронь за 45 днів,то їх звільняють з роботи.
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18.07.2025 12:13 Ответить
 
 