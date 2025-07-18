Раде предлагают разрешить временное бронирование мужчин, находящихся в розыске ТЦК, - СМИ

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности рекомендует принять в первом чтении законопроект №13335. Он предлагает разрешить брать на работу на критически важные предприятия лиц, не имеющих военно-учетного документа, не состоящих на воинском учете или не уточнивших персональные данные или же вообще находящихся в розыске ТЦК.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.

Следовательно, указанные лица смогут получить бронирование несмотря на нарушение закона о мобилизации. Однако это будет только временно.

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза за один календарный год.

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Кроме того, в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя, если военнообязанный работник в течение испытательного срока при приеме на работу на предприятия, учреждения и организации, которые определены критически важными, не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства.

"Как отмечают авторы законопроекта, при осуществлении мероприятий по бронированию военнообязанных работников предприятия, учреждения и организации, определенные Минстратегпромом критически важными, сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между днем принятия Минстратегпромом решения об определении предприятия, учреждения или организации критически важными для ОПК и принятием соответствующего решения о бронировании военнообязанных работников", - пишет издание.

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