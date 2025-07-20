Мужчина избил лопатой военнослужащего ТЦК на Волыни: ему сообщили о подозрении
12 июля 2025 года во время выполнения служебных обязанностей в селе Дубовое Ковельского района, в рамках проверки военно-учетных документов, на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки было совершено нападение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Волынского областного ТЦК и СП.
Как отмечается, около 14:00 неустановленный гражданин, в ответ на законное требование предъявить документы, внезапно нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего с места происшествия скрылся.
"На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа Ковельского районного управления полиции. Лицу, совершившему нападение, объявлено о подозрении по ч.2 ст.350 УКУ", - говорится в сообщении.
Военнослужащий ТЦК был доставлен в травматологический пункт Ковельского МТМО, где после медицинского осмотра диагностирован:
- закрытый косой перелом основной фаланги первого пальца правой кисти без смещения;
- ушибленная рана правой щеки.
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Він воював у складі загонів приватної військової компанії «Вагнер».
Ігор Нестеров був тренером із силової підгнотовки та спаринг-партнером Олександра Повєткіна.
https://x.com/i/status/1946496551720820895
муполицией и бодикамерами, так что такой инцидент с законопослушным гражданином который поднял руку на ветерана войны из тцк это все ипсо кремля и такого не может быть априори. Не верю!
P.S. Ось відео : https://t.me/konkurentinua/96069
Не виправдую чоловіка з лопатою, але невже, після такого, може бути хоч якась повага до ТЦК?
От де саме сидять сцикуни.
Я представляю как эти арены убегали от чмобиков?!🥳😂😆🤪🤡🤗
Откуда такие дегенераты берутся ? ТЦК можно сказать важнее даже тех кто на 0, потому что их работа связана с пополнением военных, в том числе и тех кто окажется на 0.
Так от, менталітет ідентичний з нашим, з Київської області і говорять так само. При підарах, кажуть, сиділи тихенько, не рипались. Могло бути інакше?
- просто на Схід України завезли бІльше кацАпського біосміття, лайна, яким трОхи більше розбавили східне українство, якого до імперії та до совєтів було не менше аніж на Заході і яке було колись навіть з більш стійким імунітетом України, бо жорсткіше гнобилося усима зайдами з "монгольского сходу"..
і да, сам - донецький, із сумський корінням, українець, там де натепер, поряд, проходит краматорська лбз..
В петушиному кутку.
2. забійна рана правої щоки.
1. Забив пальця
2. подряпав щоку.
Це легкі тілесні, за що частина друга 350ї не зрозуміло. Статтю скоріш завсе переквалфікують на *********, і ніхто ніде сидіти не буде. З нормальним адвокатом, звичайно
Наші дронарі просто невстигають зробити виліт, вразити ціль і робити новий виліт.
ТАК ШО ШАНОВНІ ДІВАННІ ПАТРІОТИ мови і віри ДАВАЙТЕ ПРОДОВЖУЙТЕ У ВАШОМУ ДУСІ - ,,ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВА ВСЬОМ ВИНУВАТИЙ, А МИ ТУТА НА ДІВАНАХ РОБИМО УСЬО..."
ДАВАЙТЕ ПРОДОВЖУЙТЕ ЗВИНУВАЧУВАТИ ВІЙСЬКОВИХ З ТЦК. АЛЕ ГОТУЙТЕ ДРОБОВИКИ ВЖЕ САМІМ ЗАХИЩАТИ ВАШІ СЕЛА, АБО КУПУЙТЕ МУКУ ПЕКТИ КАРАВАЇ ЗУСТРІЧАТИ кацапіа.
ДАЛІ БУДЕ.
Може ти тцкун?
Так. Ситуація непроста. Підтримуєш насильну мобілізацію, автоматично виправдовуєш зебіла. Не підтримуєш, значить граєш на руку кацапам.
А по нормальному не можна було
Без скиглення, без істерик і криків що народжений не для війни. Ніхто для війни не народжений. Чи думаєш, моя мати в пологовому будинку, щойно мене побачивши, відразу сказала- ;О, я сина народила для війни!;
Але я не скиглив і не ховався. Маючи 100% бронь зібрав рюкзак і поїхав до військомату. Без повістки навіть.
З них буде більше користі коли їх за програмою ,,хачу к сваим" ПОЧНУТЬ МАСОВО ЛИШАТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА ОБМІНЮВАТИ НА НАШІХ ПОЛОНЕНИХ ПОБРАТИМІВ.
нехай ці курви хоча б якусь користь Україні принесуть.
АЛЕ ОТ БІДА А НІ ПРВЛАДНА ПАРТІЯ, А НІ ОПОЗИЦІЯ НЕПОСПІШАЮТЬ З ТАКИМ ЗАКОНОПРОЕКТОМ.
Кстати в США вы имеете право застрелить того, кто хоть на миллиметр ступит на вашу землю, и вам за это ничего не будет
А що трапилось що зараз ловлять людей та тягнуть за ноги в лагеря, огороджені колючим дротом, з наглядачами та ямами для "перевиховання", потім примусово - на лінію фронту як якихось гладіаторів для потіхи паньства, яке після вдалої крадіжки, купивши собі броню, попиває пивко, читає новини та дивиться відосики з фронту - Молодці, гарно помираєте за мене!
НЕСТЕСНЯЙСЯ.
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Ну й цей з лопатою теж, звісно, якийсь нервовий.
Враховуючи чисельну перевагу нападників, він мав повне право застосувати для самозахисту підручні засоби, в данному випадку - лопату!
Тікали вони дуже оперативно! Схоже це зрозуміли всю протиправність своіх дій!