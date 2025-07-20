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Новости Нападение на ТЦК
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Мужчина избил лопатой военнослужащего ТЦК на Волыни: ему сообщили о подозрении

Двух должностных лиц ВСУ организовали схему в ТЦК Киева и Волыни

12 июля 2025 года во время выполнения служебных обязанностей в селе Дубовое Ковельского района, в рамках проверки военно-учетных документов, на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки было совершено нападение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Волынского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, около 14:00 неустановленный гражданин, в ответ на законное требование предъявить документы, внезапно нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего с места происшествия скрылся.

"На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа Ковельского районного управления полиции. Лицу, совершившему нападение, объявлено о подозрении по ч.2 ст.350 УКУ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избили мобилизованного до смерти: сообщено о подозрении двум военным из киевских ТЦК, - ГБР

Военнослужащий ТЦК был доставлен в травматологический пункт Ковельского МТМО, где после медицинского осмотра диагностирован:

  • закрытый косой перелом основной фаланги первого пальца правой кисти без смещения;
  • ушибленная рана правой щеки.

Автор: 

ТЦК (677) Волынская область (1023) Ковельский район (2) Дубовое (1)


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Топ комментарии
+24
Коли ТЦК лупить громадян то це оповiщення, коли iх - це напад.
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20.07.2025 10:33 Ответить
+21
Він винен.

Киянин:
Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся "випадковим збігам", які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточкахУкраїни:
- На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було належної кількості військ, лише прикордонники;- Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону;- Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції,ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;- За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;- Наприкінці 2021 року були розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;
- Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;
- Тетяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;

За дивним збігом обставин (черговий раз) дорога з Чорнобиля стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора!

Загалом маємо лише по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають
прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючи часу.!!
Але ... все це співпадіння????
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20.07.2025 10:43 Ответить
+21
‼️Україну готували до здачі оркам. Готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір.

Що стало на шляху? Виручило те, що ВСУ, командування ЗСУ,
Serhii Sokolov
@Serhii_Sokolov
·
10 год
офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції - знищувати окупантів. І всі домовленості впали.

Орків почали мінусувати сотнями і тисячами, пуйло відчув себе покинутим/обманутим лохом, а карусель смерті ігеноциду почала крутитися...

Чонгар - то "фігня" - «просто ********»?? Так от вам факти що не потребують розслідувань.
у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. - в нуль розформована одна частина.
І згадки про це ви не знайдете ніде - інфу про її
розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з ЗП накосячили:
Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ? -ТАНКОВИЙ батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....
Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.!!!!!

Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток
бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва із сторони Білорусі!!

‼️Сформована вона була указом Порошенко.
‼️Розформована указом Зеленського!!!!

І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив.

Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.
І під цим рішенням стоїть підпис Зеленського
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20.07.2025 10:44 Ответить
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А осі і фанати рабства.
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20.07.2025 10:42 Ответить
у нас чинуш і службовців та їх родичів ,інших мажорів більше 2 млн,чому ти їх не агітуєш??чи буряти за ними не прийдуть??бо вони ж не дебіли??🤣🤣
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20.07.2025 11:07 Ответить
У бою в Малі вбито Ігоря Нестерова, колишнього тренера Олександра Повєткіна, повідомляють російські та українські ЗМІ.

Він воював у складі загонів приватної військової компанії «Вагнер».

Ігор Нестеров був тренером із силової підгнотовки та спаринг-партнером Олександра Повєткіна.
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20.07.2025 10:38 Ответить
Я так розумію, це про цей випадок?

https://x.com/i/status/1946496551720820895
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20.07.2025 10:38 Ответить
Ціла зграя - могли в воювати з кацапами. Але тікали від одного чувака з лопатою!
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20.07.2025 12:06 Ответить
"Неустановленному гражданину сообщили". Специалисты.
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20.07.2025 10:49 Ответить
так і розшук у них працює,таке враження що вносять прямо при контакті з ,,добровольцем,,
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20.07.2025 11:09 Ответить
Тцкуны ходят с муполицией и бодикамерами, так что такой инцидент с законопослушным гражданином который поднял руку на ветерана войны из тцк это все ипсо кремля и такого не может быть априори. Не верю!
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20.07.2025 10:53 Ответить
Бачив я це відео. Він напав на групу сцикунів-ТЦК в балаклавах, які приїхали аж на двох авто і як тільки побачили лопату - одразу втекли. Тобто в час, коли люди збирають кошти на машини - ці сцикуни, будучи війсьовослужбовцями, які чомусь не воюють і катаються аж на двох авто і бояться мужика з лопатою.
P.S. Ось відео : https://t.me/konkurentinua/96069
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20.07.2025 10:56 Ответить
як на мене,то мабуть буряти їхали,стали запитати дорогу до ухилянтів😁
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20.07.2025 11:10 Ответить
Дивлячись на відео події (котре наприклад розмістили на УП), я маю повірити що це були військовослужбовці - ветерани, учасники бойових дій? Котрі побачивши лопату, взяли штурмом власні автівки і втекли? Героїчно захистились від лопати? Навіть застосувавши балончик з газом?
Не виправдую чоловіка з лопатою, але невже, після такого, може бути хоч якась повага до ТЦК?
От де саме сидять сцикуни.
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20.07.2025 10:59 Ответить
8 ухылянтов ТЦКашников получили ***** от одного водителя с лопатой!!!
Я представляю как эти арены убегали от чмобиков?!🥳😂😆🤪🤡🤗
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20.07.2025 11:01 Ответить
Ясно. Мужик лопатою царапнув щоку тцкашнику - важкі побої. Тцкашники калічать і вбивають цивільних - це оповіщення військовозобов'язаних.
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20.07.2025 11:03 Ответить
Саме так
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20.07.2025 11:20 Ответить
Как этот ухил вообще мог подойти, что нельзя было пристрелить?
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20.07.2025 11:06 Ответить
це вже не смішно особливо після того що відбувається...
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20.07.2025 11:12 Ответить
Перевиряльщики документов,опер группа - это уже двадцать готовых воинов находящихся в тылу против одного убогого селянина,в тоже время соотношение путинских оккупантов к защитникам на фронте такое же.
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20.07.2025 11:06 Ответить
80% ВСУ находится в тылу, ухилес и что? Все военные которые находятся в тылу, в том числе и ТЦК, выполняют свою работу такую же важную как и на 0, или 1й,2й, 3й линии.
Откуда такие дегенераты берутся ? ТЦК можно сказать важнее даже тех кто на 0, потому что их работа связана с пополнением военных, в том числе и тех кто окажется на 0.
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20.07.2025 12:32 Ответить
Ви б відео хоча б виклали, він там їх https://www.youtube.com/watch?v=Ps5Cfvhivlk&ab_channel=all розігнав як собак
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20.07.2025 11:14 Ответить
Ця новина викликала велике пожвавлення у форумних ухилянтів-надомників. У хід знову пішло базікання ,чому не беруть всіх ,а мене на дивані залишать у спокої...
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20.07.2025 11:14 Ответить
у нас чинуш і службовців та їх родичів ,інших мажорів більше 2 млн,чому ти їх не агітуєш??чи буряти за ними не прийдуть??буде відповідь чи ні??чому ви агітуєте тут а не на сайтах судів,поліції,дбр,набу,податкової,митниці....??
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20.07.2025 11:17 Ответить
І звісно тут прийшли ви, як справжній патріот, втирати носа ухилянтам. Правда ви теж не воюєте, бо ви пенсіонер/заброньований/інвалід/вагітний, але це таке, головне втерти носа клятим ухилянтам. Ух!
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20.07.2025 11:17 Ответить
99% дописувачів коментів на Цензорів ніхто з них не воюює. Але ухилянти хоча б не лициміри на відміну від від "оцих"
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20.07.2025 11:22 Ответить
а от що мене точно не цікавить,так це думки підпольської шмати-біженця,яка в перерві між чисткою свинарника ,намагається юморить,а в цей час польський пан оприходує його жінку в опочивальні.. роги не заважають,шмата?
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20.07.2025 11:29 Ответить
Ага, я зрозумів. Не воюєте, бо маєте інвалідність через розумову відсталість. Це пояснює подібні коментарі.
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20.07.2025 11:46 Ответить
Це бот ОПешний. Верещить про ухилянтів під усіма подібними новинами. Проміняв сумління на бабло.
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20.07.2025 11:49 Ответить
ось чому його так багато!
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20.07.2025 12:22 Ответить
Он понял что в ТЦК теперь убивают и принял решение лучше зону топтать чем в могиле гнить.
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20.07.2025 11:16 Ответить
Молодець волиняка ! Мордву ганяв лопатою.Немає необхідних документів, діють незаконно - значить мордва сцяна , бити лопатою зразу по хребту.
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20.07.2025 11:19 Ответить
Роблю висновок: при поході в ресторан або нічний клуб треба взяти з собою лопату. 😀
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20.07.2025 12:10 Ответить
а де там на відео були військовослужбовці? там якісь бандити в балаклавах.
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20.07.2025 11:21 Ответить
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20.07.2025 11:27 Ответить
Юні пенсіонери-менти у військовій формі.
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20.07.2025 11:29 Ответить
145 200 человек!
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20.07.2025 11:34 Ответить
круторогий лопатний жлоб - тупорилий ідіот і какаразнічне сцикло... типове 73%ве кварталовецьке дермацьке бидло..
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20.07.2025 11:31 Ответить
Проте він справжній мужчина, зміг себе захистити від цих, то захистить себе від будь-кого
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20.07.2025 11:33 Ответить
Ти таким недоразвинутим народився, чі це твоє досягнення по житю?
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20.07.2025 11:43 Ответить
Ви ж любите лякати, що хтось там колись якщо прийде, то він і їх лопатой розгонить
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20.07.2025 11:45 Ответить
.. та шось-якось не видно й не чутно про "справжніх мужчин" з окупованих територій України, які б ганяли з лопатами кацапських воєнкомів - жлоби-какаразніци або мовчки йдуть на забій або тупо ховаються по посадках та погрібах - отака справжня ціна цих "волинських ліворуціонерів"...
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20.07.2025 11:57 Ответить
На західній та на східній просто менталітети різні
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20.07.2025 11:58 Ответить
Ось я, спілкуюсь з мєстними, коли відходжу з позиції на перепочинок. Біля Харкова, були в окупації - підарів ненавидять. Звичайно, ждуни підарського міра з нами не спілкуються. Зрозуміло, що вони мабуть є і тут.
Так от, менталітет ідентичний з нашим, з Київської області і говорять так само. При підарах, кажуть, сиділи тихенько, не рипались. Могло бути інакше?
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20.07.2025 12:15 Ответить
..менталітет УкраЇнця скрізь однаковий..
- просто на Схід України завезли бІльше кацАпського біосміття, лайна, яким трОхи більше розбавили східне українство, якого до імперії та до совєтів було не менше аніж на Заході і яке було колись навіть з більш стійким імунітетом України, бо жорсткіше гнобилося усима зайдами з "монгольского сходу"..
і да, сам - донецький, із сумський корінням, українець, там де натепер, поряд, проходит краматорська лбз..
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20.07.2025 12:29 Ответить
А то дурні. що лишились під кацапами. їх і не шкода.
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20.07.2025 12:23 Ответить
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20.07.2025 11:33 Ответить
Человек оповестил представителя ТЦК, о том, что не желает служить.
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20.07.2025 11:33 Ответить
Проголосував лопатою
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20.07.2025 11:34 Ответить
мальчики имеют право защищать свою жизнь любым доступным способом и ничем они в это мне ограничены им не нужно идти защищать своих детей и жён потому что у них их ещё нет!
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20.07.2025 11:36 Ответить
Тільки почав голосувати. Тепер ще років вісім голосуватиме.
В петушиному кутку.
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20.07.2025 11:53 Ответить
1. закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення;
2. забійна рана правої щоки.

1. Забив пальця
2. подряпав щоку.

Це легкі тілесні, за що частина друга 350ї не зрозуміло. Статтю скоріш завсе переквалфікують на *********, і ніхто ніде сидіти не буде. З нормальним адвокатом, звичайно
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20.07.2025 12:05 Ответить
Ні. Сяде. Хіба що висловить бажання піти на обмін на когось з українських полонених.
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20.07.2025 12:07 Ответить
Не сяде. А як і сяде - то це краще ніж в армію. Бо там - тільки смерть.
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20.07.2025 12:28 Ответить
Відколи це вимога тцкашника пред'явити документи є законною?
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20.07.2025 11:35 Ответить
Неустановленному гражданину обьявлено подозрение?
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20.07.2025 11:36 Ответить
А в это время когда на сайте ,,цензор.нет" уже даже заядлые поро. хоботы начинают нестесняясь в открытую поддерживать ухилянтов всех мастей и осуждать действия военнных ЗСУ, НАЧИНАЮТ ПРОЗРЕВАТЬ ПОКА НЕКОТОРЫЕ БЛОГЕРЫ И ОТКРЫТО И ЧЕСТНО ГОВОРИТЬ ЧТО МЫ ОТСТУПАЕМ НЕПОТОМУ, ЧТО СЫРСКИЙ, ЗЕЛЕНСКИЙ, .... МЫ, ЗСУ, ОТСТУПАЕМ ПОТОМУ ЧТО НА ФРОНТЕ ТУПО КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕХВАТАЕТ НЕТОЛЬКО ПЕХОТЫ, НО И ОПЕРАТОРОВ ДРОНОВ.
Наші дронарі просто невстигають зробити виліт, вразити ціль і робити новий виліт.
ТАК ШО ШАНОВНІ ДІВАННІ ПАТРІОТИ мови і віри ДАВАЙТЕ ПРОДОВЖУЙТЕ У ВАШОМУ ДУСІ - ,,ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВА ВСЬОМ ВИНУВАТИЙ, А МИ ТУТА НА ДІВАНАХ РОБИМО УСЬО..."

ДАВАЙТЕ ПРОДОВЖУЙТЕ ЗВИНУВАЧУВАТИ ВІЙСЬКОВИХ З ТЦК. АЛЕ ГОТУЙТЕ ДРОБОВИКИ ВЖЕ САМІМ ЗАХИЩАТИ ВАШІ СЕЛА, АБО КУПУЙТЕ МУКУ ПЕКТИ КАРАВАЇ ЗУСТРІЧАТИ кацапіа.

ДАЛІ БУДЕ.
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20.07.2025 11:38 Ответить
А ще вчора на марафоні командир підрозділу "Хорт" казав, що не вистачає також кухарів та діловодів. Соромлюсь запитати, а що сталося з попередніми кухарями та діловодами?
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20.07.2025 11:49 Ответить
«Катастрофічно нехватає піхоти», - але в так званих «групах оповіщення» їздять по 8 фізично здорових бичків в балалавах, які як виявилось є діючими військовослужбовцями. Тобто «оповіщувати» є кому, а воювати ні.
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20.07.2025 11:53 Ответить
Якщо є необхідність зупинити русню, мало однієї мобілізації в ЗСУ, ще потрібна мобілізація виробництва та створення ядерної зброї. Чому це не робиться?
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20.07.2025 12:04 Ответить
В ти чого на сайті завісаєш? Не знайшов себе в ЗСУ?
Може ти тцкун?
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20.07.2025 12:18 Ответить
Ти дуже неправа. Дуже.
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20.07.2025 12:21 Ответить
На рахунок цього зелекодла?
Так. Ситуація непроста. Підтримуєш насильну мобілізацію, автоматично виправдовуєш зебіла. Не підтримуєш, значить граєш на руку кацапам.
А по нормальному не можна було
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20.07.2025 12:25 Ответить
Насильної мобілізації не має бути. Має бути так: Отримав повістку, пройшов ВЛК, нема підстав для відстрочки- зібрав рюкзак і поїхав в частину.
Без скиглення, без істерик і криків що народжений не для війни. Ніхто для війни не народжений. Чи думаєш, моя мати в пологовому будинку, щойно мене побачивши, відразу сказала- ;О, я сина народила для війни!;
Але я не скиглив і не ховався. Маючи 100% бронь зібрав рюкзак і поїхав до військомату. Без повістки навіть.
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20.07.2025 12:31 Ответить
Таких му...в з лопатами вже розстрілювати треба. Зразу заспокоються.
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20.07.2025 11:41 Ответить
і почати з тебе.
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20.07.2025 11:44 Ответить
Нашо їх розстрілювати ???
З них буде більше користі коли їх за програмою ,,хачу к сваим" ПОЧНУТЬ МАСОВО ЛИШАТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА ОБМІНЮВАТИ НА НАШІХ ПОЛОНЕНИХ ПОБРАТИМІВ.
нехай ці курви хоча б якусь користь Україні принесуть.

АЛЕ ОТ БІДА А НІ ПРВЛАДНА ПАРТІЯ, А НІ ОПОЗИЦІЯ НЕПОСПІШАЮТЬ З ТАКИМ ЗАКОНОПРОЕКТОМ.
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20.07.2025 11:48 Ответить
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20.07.2025 12:29 Ответить
Волынь-это хорошее место где есть спрятатся.Болота и лес.И оружия еще с разных войн полно.Народ злой там.
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20.07.2025 11:44 Ответить
Тепер найближчі вісім років на зоні буде газонюхом. Хоча, є варіант через програму ;Хочу к своим; потрапити на обмін.
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20.07.2025 11:46 Ответить
Як шурка матросов звільнити своїм нікчемним тєлом одного нашого побратима це був би найкращий варіант од тієї нікчеми.
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20.07.2025 11:50 Ответить
А ти схоже, декілька "ходок" маєш? Всі "терміни" добре вивчив...
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20.07.2025 12:01 Ответить
В моїй роті два Воїни були, в кожного по кілька ходок.
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20.07.2025 12:04 Ответить
Сподіваюсь, окрім специфічних "термінів", ти від них більше нічому не навчився...
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20.07.2025 12:31 Ответить
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20.07.2025 12:31 Ответить
Сколько лет конфликт с добычей янтаря идет и власть так и не смогла победить.Ментов даже зажали в одном месте и хотели утопить. И власть дала заднюю.
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20.07.2025 11:46 Ответить
Из самой статьи следует что неизвестный вломился на участок гражданина без сопровождения полиции, что-то там требовал, на что не имел права, ну и получил лопатой по черепу.
Кстати в США вы имеете право застрелить того, кто хоть на миллиметр ступит на вашу землю, и вам за это ничего не будет
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20.07.2025 11:48 Ответить
На початку війни, до року були черги до воєнкомату.
А що трапилось що зараз ловлять людей та тягнуть за ноги в лагеря, огороджені колючим дротом, з наглядачами та ямами для "перевиховання", потім примусово - на лінію фронту як якихось гладіаторів для потіхи паньства, яке після вдалої крадіжки, купивши собі броню, попиває пивко, читає новини та дивиться відосики з фронту - Молодці, гарно помираєте за мене!
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20.07.2025 11:49 Ответить
Бусифікація це ганебне явище українського сьогодення
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20.07.2025 11:55 Ответить
Волынь 90% православные УПЦ МП.Там свои понятия и законы.Как в Карпатах гуцулы так и волыняки могут если че зажечь восстание против киевского режима.
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20.07.2025 11:49 Ответить
Так и говори шо мечтаешь поменять ,,киевский режим" на москальський.
НЕСТЕСНЯЙСЯ.
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20.07.2025 11:52 Ответить
Мне пофиг когда людей из народа убивают в ТЦК.Я готов тоже убивать.
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20.07.2025 11:55 Ответить
Тут в іншому справа. Люди ж бачать усіх цих пєрєсєлєнцав з Домбаса, які не хочуть захищать свої домівки. То звичайно умовному волинякє чи гуцулу з Франсковска то теж нафіг не потрібно. Треба міняти підходи та принципи мобілізації, а не оце все
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20.07.2025 11:57 Ответить
Тут ти правий. Але, подивись на форумі, глянь, що, як не прикро, ти стоїш на одному боці з такими підарами, як Орбан і Онуфрій Бабула. Хіба не видно, що воно відкрито працює на кацапів? Твої аргументи про справедливість для читачів просто посилюють ефект кацапської пропаганди. Вона досягає успіху хочеш ти цього чи ні.
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20.07.2025 12:29 Ответить
Это война бедняков и они начинают понимать что что то в стране надо менять.
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20.07.2025 11:53 Ответить
Довоевались уложив в могилы сотни тысяч молодых мужиков в дурацких мясных штурмах по хотелке членограя на рояли а теперь призываю дедов +60 и за баб скоро возьмутся.
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20.07.2025 11:58 Ответить
В ТЦК и полиции тысячи мордоворот сидят в тылу издеваясь над народом а воевать гонят стариков,инвалидов.
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20.07.2025 12:00 Ответить
Лопатою по є*алу....це вже дзвіночок
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20.07.2025 12:01 Ответить
Концлагерь Украина вместо неньки.
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20.07.2025 12:01 Ответить
Рекомендую для тебе державну програму ;Хочу к своим;
Ось тут заповни заявку.

https://hochuksvoim.com/ru/form/take-me-home
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20.07.2025 12:05 Ответить
От цікаво, якщо людина не є ватніком чи зрадником, а просто хоче через рашку виїхати до ЄС чи США - спрацює ця програма? Чи там є запобіжники від цього?
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20.07.2025 12:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KO1KIxOXSyU&list=RDKO1KIxOXSyU&start_radio=1Владимир Зеленский - Надоело воевать (песня Бумбараша на паровозе Deepfake Ai cover)
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20.07.2025 12:04 Ответить
Ухилянти вже і руки розпускають, потрібно посилення заходів до них, не хочуть воювати, нехай в тюрязі працюють років 10
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20.07.2025 12:04 Ответить
краще так, ніж в армію. хоча особисто мені в тюрмі теж смерть. смерть і там і там. нема виходу.
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20.07.2025 12:32 Ответить
От жеж поганець, катається собі в тилу, думає що за нього має воювати хтось інший, та ще й на людей кидається!

Ну й цей з лопатою теж, звісно, якийсь нервовий.
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20.07.2025 12:05 Ответить
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20.07.2025 12:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_bcS6gn1Gjo 60+пора в окопы..
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20.07.2025 12:06 Ответить
Подивилась відео- чоловік КРАСАВЧІК! "Оповіщувачі" бувші мусора, діточки чинуш, суддів та іншої гидоти порозбігались як воші від діфлофосу!
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20.07.2025 12:08 Ответить
У 90 роках саме так "оповіщували" бандюки й рекетири!
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20.07.2025 12:11 Ответить
Я подивився це відео... І не побачив там жодних "тцк". Якісь злочине угрупування намагалося на ДВОХ автівках, в кількості 8 осіб, одягнені в балаклави, напасти на громадянина, перекривши йому рух!
Враховуючи чисельну перевагу нападників, він мав повне право застосувати для самозахисту підручні засоби, в данному випадку - лопату!
Тікали вони дуже оперативно! Схоже це зрозуміли всю протиправність своіх дій!
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20.07.2025 12:29 Ответить
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