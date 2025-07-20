Мужчина избил лопатой военнослужащего ТЦК на Волыни: ему сообщили о подозрении

12 июля 2025 года во время выполнения служебных обязанностей в селе Дубовое Ковельского района, в рамках проверки военно-учетных документов, на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки было совершено нападение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Волынского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, около 14:00 неустановленный гражданин, в ответ на законное требование предъявить документы, внезапно нанес военнослужащему два удара лопатой в область лица и рук, после чего с места происшествия скрылся.

"На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа Ковельского районного управления полиции. Лицу, совершившему нападение, объявлено о подозрении по ч.2 ст.350 УКУ", - говорится в сообщении.

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Военнослужащий ТЦК был доставлен в травматологический пункт Ковельского МТМО, где после медицинского осмотра диагностирован: