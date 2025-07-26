Группа гражданских напала на автобус ТЦК, который направлялся в учебный центр в Полтавской области: некоторые мобилизованные сбежали, - облвоенкомат

25 июля около 20 часов вечера на Полтавщине группа людей в штатском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского областного ТЦК и СП.

Как отмечается, в результате силовых действий со стороны гражданских лиц авто подверглось повреждениям, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении.

"По факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины со стороны гражданских лиц направлено представление в СБУ. Относительно мобилизованных военнослужащих, которые совершили СОЧ, сообщено ГБР", - отмечают в ТЦК.

Также там добавили, что препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ВСУ) является уголовным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. А если это привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, - на срок от восьми до пятнадцати лет.

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"Также подчеркиваем, что после мобилизации (выдачи приказа начальника ТЦК и СП о призыве по мобилизации) гражданское лицо юридически становится военнослужащим. В случае оставления им транспортного средства на пути в учебный центр или непосредственно учебного центра во время обучения - к нему применяются санкции как к военнослужащему - статья 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы) - от 5 до 10 лет лишения свободы. Если же он уклоняется от военной службы путем самокалечения, симуляции болезни, подделки документов или иного обмана - он подпадает под санкцию статьи 409 УКУ - от 5 до 10 лет лишения свободы", - резюмируют в ТЦК.