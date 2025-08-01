В суд направили дело в отношении трех жителей Кременчуга, которые избили военнослужащих ТЦК

Прокурорами Кременчугской окружной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении трех местных жителей, совершивших хулиганство с применением холодного оружия в отношении военнослужащих Кременчугского РТЦК и СП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в мае этого года работниками Кременчугского РТЦК и СП осуществлялась проверка военно - учетных документов у военнообязанного на территории города, в ходе которой начался словесный конфликт. К конфликту присоединились еще двое мужчин, которые нанесли многочисленные удары военнослужащим. Также они распылили газовый баллончик и повредили служебный автомобиль телескопической палкой.

Сейчас к обвиняемым применены меры пресечения в виде домашнего ареста.

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