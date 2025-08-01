В суд направили дело в отношении трех жителей Кременчуга, которые избили военнослужащих ТЦК
Прокурорами Кременчугской окружной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении трех местных жителей, совершивших хулиганство с применением холодного оружия в отношении военнослужащих Кременчугского РТЦК и СП.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.
Следствием установлено, что в мае этого года работниками Кременчугского РТЦК и СП осуществлялась проверка военно - учетных документов у военнообязанного на территории города, в ходе которой начался словесный конфликт. К конфликту присоединились еще двое мужчин, которые нанесли многочисленные удары военнослужащим. Также они распылили газовый баллончик и повредили служебный автомобиль телескопической палкой.
Сейчас к обвиняемым применены меры пресечения в виде домашнего ареста.
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крім 95+ - тим точно ***** все це...
та систему хабарництва у тцк
та ще й сечу нам у лице лье... з кожного відоса
зепоца геть!!!
2. Чистка усіх правоохоронних органів.
3. Перехід на воєнні рейки.
4. Створити закриті, секретні, підземні заводи.
5. УСІХ військовозобов'язаних на нормальне навчання і не піхоту...
6. Підняття економіки до, хоча б, нормального рівня самозабезпечення країни.
Скільки ж, московського лайна, залито в голови отих «Акакаяразніца» серіалами про «СКОТІВ», кварталом95???
Московіти, уже завершили мобілізацію «насілєнія», на територіях ОРДЛО!!