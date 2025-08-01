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Новости Нападение на ТЦК
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В суд направили дело в отношении трех жителей Кременчуга, которые избили военнослужащих ТЦК

Дело против людей, избивших военнослужащих ТЦК в Полтавской области

Прокурорами Кременчугской окружной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении трех местных жителей, совершивших хулиганство с применением холодного оружия в отношении военнослужащих Кременчугского РТЦК и СП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в мае этого года работниками Кременчугского РТЦК и СП осуществлялась проверка военно - учетных документов у военнообязанного на территории города, в ходе которой начался словесный конфликт. К конфликту присоединились еще двое мужчин, которые нанесли многочисленные удары военнослужащим. Также они распылили газовый баллончик и повредили служебный автомобиль телескопической палкой.

Сейчас к обвиняемым применены меры пресечения в виде домашнего ареста.

Смотрите: Группа гражданских напала на автобус ТЦК, который направлялся в учебный центр на Полтавщине: некоторые мобилизованные сбежали, - облвоенкомат. ВИДЕО

Автор: 

избиение (9842) Кременчуг (374) ТЦК (700) Полтавская область (1242) Кременчугский район (42)


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Топ комментарии
+13
коли вже буде скеровано справу на одного клована з Кривого Рогу?
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01.08.2025 03:03 Ответить
+4
покидьки
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01.08.2025 02:15 Ответить
+4
Що саме "організував"? Хто організував Майдан? Люди не хочуть вмирати, це ні для кого не секрет. Все інше демагогія. Це проблема будь-якої затяжної війни. А затяжну війну організував/організували (якщо так можна висловитися) ті, хто розповідали про "двє-трі нєдєлі", хто на сурйозних щщах вважав, що китайськими цивільними дронами з Ali Express можна подолати країну з потужним ОПК. Та що я вам пишу - ви і самі це розумієте. Якщо абстрактно - люди ж бачать: одним кримінальні справи, інвалідність та забуття, іншим - демобілізація, дисертація, дипломатична місія на острівну країну. От така вона, правда життя. От і виходить: воєнкоматчикі мусять когось призивати бо Закон, люди не хочуть призиватися. От так і живемо: поки пани там воюють між собою та дерибанять майно країни, у холопів лоби тріщать в коментарях на форумі. Нічого нового
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01.08.2025 04:49 Ответить
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покидьки
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01.08.2025 02:15 Ответить
З якіх пір лопата холодна зброя, Кулеба так сказав?
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01.08.2025 02:32 Ответить
А тут прикол. От наприклад. До холодної зброї не належать господарсько побутові товари, які мають відповідну сертифікацію. И тут ж ножі до 9 см. Та на кожній кухні повно ножів більше 9 см..
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01.08.2025 04:54 Ответить
Вчи матчасть про холодну зброю тоді пиши.
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01.08.2025 07:59 Ответить
То йди і вивчай.
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01.08.2025 08:05 Ответить
коли вже буде скеровано справу на одного клована з Кривого Рогу?
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01.08.2025 03:03 Ответить
Можуть чоловіки не слідкували за новинами і не знали, що це ТЦКашники можуть безкарно когось копіювати, а не наоборот
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01.08.2025 03:29 Ответить
не уявляю собі людей в Україні які не відследжють новини,
крім 95+ - тим точно ***** все це...
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01.08.2025 03:42 Ответить
І хто все це організував на території України ? На початку повномасштабного вторгнення русні великі черги в ТЦК були, людей не брали у військо …
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01.08.2025 03:45 Ответить
думаю зінка
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01.08.2025 03:54 Ответить
Що саме "організував"? Хто організував Майдан? Люди не хочуть вмирати, це ні для кого не секрет. Все інше демагогія. Це проблема будь-якої затяжної війни. А затяжну війну організував/організували (якщо так можна висловитися) ті, хто розповідали про "двє-трі нєдєлі", хто на сурйозних щщах вважав, що китайськими цивільними дронами з Ali Express можна подолати країну з потужним ОПК. Та що я вам пишу - ви і самі це розумієте. Якщо абстрактно - люди ж бачать: одним кримінальні справи, інвалідність та забуття, іншим - демобілізація, дисертація, дипломатична місія на острівну країну. От така вона, правда життя. От і виходить: воєнкоматчикі мусять когось призивати бо Закон, люди не хочуть призиватися. От так і живемо: поки пани там воюють між собою та дерибанять майно країни, у холопів лоби тріщать в коментарях на форумі. Нічого нового
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01.08.2025 04:49 Ответить
питання хто навмисно створив систему дискредитації армії через тцк
та систему хабарництва у тцк
та ще й сечу нам у лице лье... з кожного відоса
зепоца геть!!!
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01.08.2025 05:38 Ответить
при чім тут 17 рік ? ти ібанько ?
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01.08.2025 07:24 Ответить
Ти їбанько. І це не запитання
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01.08.2025 07:47 Ответить
Що пропонуєш?
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01.08.2025 06:14 Ответить
1. Відсторонити від влади усіх корупціонерів - їх "постригти".
2. Чистка усіх правоохоронних органів.
3. Перехід на воєнні рейки.
4. Створити закриті, секретні, підземні заводи.
5. УСІХ військовозобов'язаних на нормальне навчання і не піхоту...
6. Підняття економіки до, хоча б, нормального рівня самозабезпечення країни.
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01.08.2025 09:15 Ответить
організував ставленик коломойського і Ко в чорних капелюхах, для дискредитації армії, бо рейтинг в армії вищий ніж в ухилянта. І взагалі навіщо ще ЦТК чим так занята орда броньованих поліцейських -ментів.
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01.08.2025 06:16 Ответить
Ви, у такий спосіб, пропонуєте КАПІТУЛЯЦІЮ для України перед московітами, щоб ніяких ТЦК не було, і усіх Українців, у фільтраційні концтабори, на Мордовії для деУкраїнізації ??
Скільки ж, московського лайна, залито в голови отих «Акакаяразніца» серіалами про «СКОТІВ», кварталом95???
Московіти, уже завершили мобілізацію «насілєнія», на територіях ОРДЛО!!
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01.08.2025 07:47 Ответить
Тобто ви пропонуєте забрати усіх чоловіків (крім військовозобов'язаних) і пустити їх на м'ясо, як це робить параша??? То чим ви кращі за парашу???? І виникає резонансне запитання "какая разніца"?
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01.08.2025 09:07 Ответить
Ну хатя би русскаязичних нє ущємляют?
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01.08.2025 07:34 Ответить
ета втарой фронт.
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01.08.2025 07:48 Ответить
 
 