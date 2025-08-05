Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Одесской области: один правоохранитель погиб

В городе Измаил Одесской области вечером 5 августа произошла стрельба. Мужчина открыл огонь во время проверки патрульными полицейскими его документов.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Трагическое событие произошло 5 августа около 18:00.

Как отмечается, работники патрульной полиции остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских.

Как следствие, один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего.

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Обоих госпитализировали. Впоследствии старший лейтенант полиции скончался в больнице.

Злоумышленник с огнестрельными ранениями сейчас находится в больнице. Он задержан в процессуальном порядке.

Следователи полиции начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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