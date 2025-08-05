Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Одесской области: один правоохранитель погиб
В городе Измаил Одесской области вечером 5 августа произошла стрельба. Мужчина открыл огонь во время проверки патрульными полицейскими его документов.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Трагическое событие произошло 5 августа около 18:00.
Как отмечается, работники патрульной полиции остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских.
Как следствие, один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего.
Обоих госпитализировали. Впоследствии старший лейтенант полиции скончался в больнице.
Злоумышленник с огнестрельными ранениями сейчас находится в больнице. Он задержан в процессуальном порядке.
Следователи полиции начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
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Не Бандерівці, а Бендерівці.
Око за око, але силами самих Українців, бо бездіяльність, упродовж майже 4 років, отих, стефанчуків+зеленського та групи осіб з їх держсекретарями у КМУ, має криваву ціну для Українців!!
Не вчать стріляти по кінцівка, крім голови. Має бути культура володіння. 50 м із ТТ три патрона зоднієі руки - 28. Повтор - 29.
Стіляв колись нпершопочатковій в Донецку
Пропагандон?
Все про совковий гулаг мріють.
Коли ви вже виздихаєте?