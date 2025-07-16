22-летний молодой человек хотел сжечь ТЦК в Измаиле на Одесщине: поджигателя задержали. ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали 22-летнего жителя города Измаила Одесской области, пытавшегося поджечь здание ТЦК и СП. За содеянное ему грозит восемь лет заключения.
Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным полицейских, мужчина пытался поджечь здание одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, бросив в него собственноручно изготовленное горящее устройство с легковоспламеняющейся жидкостью. Упав у входа в помещение, емкость не разгорелась.
В результате инцидента никто не пострадал, а зданию и имуществу не был нанесен ущерб.
Правоохранители разыскали молодого человека по месту жительства и задержали его в процессуальном порядке. Относительно своих действий фигурант объяснений не предоставил.
Как отмечается, с места преступления и из дома мужчины во время проведения санкционированного обыска следователи изъяли ряд вещественных доказательств, которые направили на экспертные исследования.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - покушение на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.
В данное время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и передачи материалов уголовного производства для дальнейшего расследования по подследственности в СБУ.
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П.С.
Хто захоче із зрадником сидіти в одному окопі ???