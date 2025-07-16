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Новости Фото Взрывы в ТЦК Задержание поджигателей
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22-летний молодой человек хотел сжечь ТЦК в Измаиле на Одесщине: поджигателя задержали. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали 22-летнего жителя города Измаила Одесской области, пытавшегося поджечь здание ТЦК и СП. За содеянное ему грозит восемь лет заключения.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным полицейских, мужчина пытался поджечь здание одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, бросив в него собственноручно изготовленное горящее устройство с легковоспламеняющейся жидкостью. Упав у входа в помещение, емкость не разгорелась.

В результате инцидента никто не пострадал, а зданию и имуществу не был нанесен ущерб.

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Правоохранители разыскали молодого человека по месту жительства и задержали его в процессуальном порядке. Относительно своих действий фигурант объяснений не предоставил.

Как отмечается, с места преступления и из дома мужчины во время проведения санкционированного обыска следователи изъяли ряд вещественных доказательств, которые направили на экспертные исследования.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - покушение на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

В данное время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и передачи материалов уголовного производства для дальнейшего расследования по подследственности в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в ТЦК Харькова: полиция сообщила о подозрении мужчине, который поджег здание. ФОТО

Мужчина хотел поджечь ТЦК в Измаиле: его задержали
Мужчина хотел поджечь ТЦК в Измаиле: его задержали
Мужчина хотел поджечь ТЦК в Измаиле: его задержали
Мужчина хотел поджечь ТЦК в Измаиле: его задержали

Автор: 

Измаил (152) Одесская область (3725) поджог (1106) Нацполиция (16636) ТЦК (669) Измаильский район (12)


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замість восьми років життя за рахунок платників податків це був би корисний ресурс для ЗСУ
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16.07.2025 15:12 Ответить
не був би, йолопу 22 роки
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16.07.2025 15:14 Ответить
Хіба що по мінним полям ганяти...
П.С.
Хто захоче із зрадником сидіти в одному окопі ???
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16.07.2025 15:16 Ответить
отже, потрібна мобілізація до того як діти стануть зрадниками
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16.07.2025 15:24 Ответить
ресурсу еще 3 года до возможной мобилизации.
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16.07.2025 15:21 Ответить
В каменоломню... Три роки хай попрацює, добуваючи камінь для будівництва, а потім мобілізувать...
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16.07.2025 15:35 Ответить
Знайли мені юнака Молодий чоловік, не боягуз але ворог
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16.07.2025 15:16 Ответить
 
 