22-річний юнак хотів спалити ТЦК в Ізмаїлі на Одещині: палія затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 22-річного жителя міста Ізмаїл Одеської області, який намагався підпалити будівлю ТЦК та СП. За скоєне йому загрожує вісім років ув’язнення.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними поліціянтів, чоловік намагався підпалити будівлю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, кинувши в неї власноруч виготовлений палаючий пристрій із легкозаймистою рідиною. Впавши біля входу до приміщення, місткість не розгорілася.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а будівлі та майну не було завдано шкоди.

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Правоохоронці розшукали молодика за місцем мешкання і затримали його у процесуальному порядку. Щодо своїх дій фігурант пояснень не надав.

Як зазначається, з місця злочину та з будинку чоловіка під час проведення санкціонованого обшуку слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертні дослідження.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України –– замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування за підслідністю до СБУ.

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