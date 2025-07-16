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Новини Фото Вибухи в ТЦК Затримання підпалювачів
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22-річний юнак хотів спалити ТЦК в Ізмаїлі на Одещині: палія затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 22-річного жителя міста Ізмаїл Одеської області, який намагався підпалити будівлю ТЦК та СП. За скоєне йому загрожує вісім років ув’язнення. 

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними поліціянтів, чоловік намагався підпалити будівлю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, кинувши в неї власноруч виготовлений палаючий пристрій із легкозаймистою рідиною. Впавши біля входу до приміщення, місткість не розгорілася.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а будівлі та майну не було завдано шкоди.

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Правоохоронці розшукали молодика за місцем мешкання і затримали його у процесуальному порядку. Щодо своїх дій фігурант пояснень не надав.

Як зазначається, з місця злочину та з будинку чоловіка під час проведення санкціонованого обшуку слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертні дослідження.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України –– замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування за підслідністю до СБУ.

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Чоловік хотів підпалити ТЦК в Ізмаїлі: його затримали
Чоловік хотів підпалити ТЦК в Ізмаїлі: його затримали
Чоловік хотів підпалити ТЦК в Ізмаїлі: його затримали
Чоловік хотів підпалити ТЦК в Ізмаїлі: його затримали

Автор: 

Ізмаїл (169) Одеська область (3382) підпал (708) Нацполіція (15358) ТЦК та СП (719) Ізмаїльський район (14)


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замість восьми років життя за рахунок платників податків це був би корисний ресурс для ЗСУ
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16.07.2025 15:12 Відповісти
не був би, йолопу 22 роки
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16.07.2025 15:14 Відповісти
Хіба що по мінним полям ганяти...
П.С.
Хто захоче із зрадником сидіти в одному окопі ???
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16.07.2025 15:16 Відповісти
отже, потрібна мобілізація до того як діти стануть зрадниками
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16.07.2025 15:24 Відповісти
ресурсу еще 3 года до возможной мобилизации.
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16.07.2025 15:21 Відповісти
В каменоломню... Три роки хай попрацює, добуваючи камінь для будівництва, а потім мобілізувать...
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16.07.2025 15:35 Відповісти
Знайли мені юнака Молодий чоловік, не боягуз але ворог
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16.07.2025 15:16 Відповісти
це ще дитина, по зеленим міркам до 25-и діти, тому вони просто граюцця, за що карати??? Влада сама встановила такі рамки
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16.07.2025 16:34 Відповісти
В мене враження, що половина українців не виросло з підліткового віку!
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16.07.2025 16:38 Відповісти
 
 