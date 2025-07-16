22-річний юнак хотів спалити ТЦК в Ізмаїлі на Одещині: палія затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали 22-річного жителя міста Ізмаїл Одеської області, який намагався підпалити будівлю ТЦК та СП. За скоєне йому загрожує вісім років ув’язнення.
Про це повідомили в ГУНП Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними поліціянтів, чоловік намагався підпалити будівлю одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, кинувши в неї власноруч виготовлений палаючий пристрій із легкозаймистою рідиною. Впавши біля входу до приміщення, місткість не розгорілася.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а будівлі та майну не було завдано шкоди.
Правоохоронці розшукали молодика за місцем мешкання і затримали його у процесуальному порядку. Щодо своїх дій фігурант пояснень не надав.
Як зазначається, з місця злочину та з будинку чоловіка під час проведення санкціонованого обшуку слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертні дослідження.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України –– замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування за підслідністю до СБУ.
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П.С.
Хто захоче із зрадником сидіти в одному окопі ???