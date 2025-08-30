РУС
Во Львове убили нардепа Андрея Парубия

30 августа во Львове убили бывшего председателя ВР Андрея Парубия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую ОГА и Национальную полицию Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове.

Полиция пишет, что стрельба произошла в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

"На Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы.

Пострадавший скончался до приезда медиков", - сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

Львов (4625) Парубий Андрей (2040) убийство (6553) Львовская область (2993) Львовский район (86)
Топ комментарии
+43
Або кацапи або zелені.
Шкода, непогана була людина.
30.08.2025 12:50 Ответить
+40
Царство Небесне
30.08.2025 12:49 Ответить
+33

Вічна пам'ять, Андрію. Ти був чесною та порядною людиною
30.08.2025 13:04 Ответить
ЗЕ з Єлдаком замовили
30.08.2025 14:18 Ответить
Боже, з кожним днем для реальних українців все гірші і гірші новини, а бидлу всеодно, йому б тільки пожрать, пос..ть та поспать.
30.08.2025 14:28 Ответить
