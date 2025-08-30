Во Львове убили нардепа Андрея Парубия

30 августа во Львове убили бывшего председателя ВР Андрея Парубия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую ОГА и Национальную полицию Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове.

Полиция пишет, что стрельба произошла в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

"На Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы.

Пострадавший скончался до приезда медиков", - сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.