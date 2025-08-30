19 373 202
Во Львове убили нардепа Андрея Парубия
30 августа во Львове убили бывшего председателя ВР Андрея Парубия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую ОГА и Национальную полицию Украины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства общественно-политического деятеля во Львове.
Полиция пишет, что стрельба произошла в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
"На Львовщине разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы.
Пострадавший скончался до приезда медиков", - сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.
Шкода, непогана була людина.
Вічна пам'ять, Андрію. Ти був чесною та порядною людиною