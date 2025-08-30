3 551 59
Зеленский заслушал доклад об убийстве Андрея Парубия от главы МВД Клименко и генпрокурора Кравченко: к расследованию и поиску убийцы привлечены все силы и средства
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Андрея Парубия. Министр внутренних дел Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко уже доложили о первых известных обстоятельствах убийства
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.
"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким.
Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - говорится в сообщении.
svojak70
svojak70
Марина Нєчаєва
Після виступу зелі, Парубій з трибуни ВР заявив зеленському в обличчя, що його виступ був смішним.
Зеля це запам'ятав назавжди.
https://youtu.be/SCzjh0ZYHZE?feature=shared
Юра Сміт. А ти в курсах, що у Великій Британії, та Штатах, всі неопізнані трупи Смітами називали?))
а ще я в курсі що вірити в 6000+ років віку планети\всесвіту, це якось не дуже.... "не дуже отріцатєльно ідіотськи".
А ще що? ну от що окрім кривляння у вас є в аргументах? Може "х", але ж ви баба, вроді так себе ставите? ну тоді той х., та вам куди забажаєте. давай, "мУв іт, бейбі". блін, буде мені щось розповідати. якщо нормальне щось, то я приймаю і навіть вибачусь, аргумент то, а тут просто "сміщниє" "пріколи". думайТЕ(ТЕ - бо я судячи по "розуму", бачу що ви ідіот(киня), як зараз "модно")
адьйос, жаль вашого мужика, якщо він взагалі є.
Та звідки такі ідіоти як ти беруться?
і так далі.
а ти? ну от, я завжди правду, і те що перевірено стараюсь казати.
А ти - от ти - де? ну от. чи ти думав шо я буду зараз якесь фото мусолити тіпа я воюю?
ні, бо впадлу(ну, впадлу якісь фото робити, бо я не бот, і не воююЮ і так - це ж перевіряється, - це тобі не подальше, якщо хтось каже що солдат = перевір)
ще якісь питання?
просто ПРОКЛИНАЮ зелю
А я не можу. Над головою шлюхеди й ракети літають. Меблі посунулись від вибухів.
Хєрь далі. Колись я тебе поважала.
.
Татаров в ОП викреслив ще одне прізвище зі списку, залишеного Портновим своїм друзям та партнерам.
Парубій: "Дякую усім, хто брав участь у нашому урочистому засіданні. Було весело!"
На що Зєлєнскій відповів: "Це тільки початок".