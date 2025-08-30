РУС
Новости Убийство Андрея Парубия
3 551 59

Зеленский заслушал доклад об убийстве Андрея Парубия от главы МВД Клименко и генпрокурора Кравченко: к расследованию и поиску убийцы привлечены все силы и средства

парубий

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Андрея Парубия. Министр внутренних дел Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко уже доложили о первых известных обстоятельствах убийства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким.

Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове убили нардепа Андрея Парубия

Зеленский Владимир (21767) Парубий Андрей (2040)
+25
Заслухав доповідь про виконання його замовлення?
30.08.2025 13:10 Ответить
30.08.2025 13:10 Ответить
+14
Парубій завжди зневажливо ставився до зелі, навіть тоді, коли зеля став президентом і виступав вперше у ВР, де Парубій був головою ВР.
Після виступу зелі, Парубій з трибуни ВР заявив зеленському в обличчя, що його виступ був смішним.
Зеля це запам'ятав назавжди.
30.08.2025 13:15 Ответить
30.08.2025 13:15 Ответить
+14
Бо мстива зелена тварюка.
30.08.2025 13:17 Ответить
30.08.2025 13:17 Ответить
30.08.2025 13:10 Ответить
30.08.2025 13:15 Ответить
30.08.2025 13:17 Ответить
5 років тому під час мітингу на честь Дня Незалежності у Києві, Парубій заявив Зеленському - " Підеш шляхом капітуляції, буде Майдан"

https://youtu.be/SCzjh0ZYHZE?feature=shared
показать весь комментарий
30.08.2025 13:24 Ответить
$10m на ликвидацию ВСЕХ двойников путлера: USDT TRC20 TN4nFHCKGJZxVQEM8gw2RLNpJrC4VettaN
30.08.2025 14:30 Ответить
30.08.2025 14:30 Ответить
Це капець... я не дуже добре відносилась до нього..але вбивати...зелені може кінці ховають..
30.08.2025 13:12 Ответить
30.08.2025 13:12 Ответить
почему не дуже ? Это был хороший украинский политик по сравнению остальным большинством
30.08.2025 13:56 Ответить
30.08.2025 13:56 Ответить
Взял под личный контроль.
30.08.2025 13:13 Ответить
30.08.2025 13:13 Ответить
Кого тільки члєнограй, не заслуховув лупаючи очима на камери ЗМІ, з 2019 року!?!?! Жодного результату для України!!
30.08.2025 14:09 Ответить
30.08.2025 14:09 Ответить
Поправочка: жодного ПОЗИТИВНОГО результату для України.
30.08.2025 14:21 Ответить
30.08.2025 14:21 Ответить
Ставку ще збери. Не країна, а прохідний двір для кацапні.
30.08.2025 13:10 Ответить
30.08.2025 13:10 Ответить
Доповідь Юрія Вєлікого з пародією на Андрія Парубія теж заслухав верховний кварталівець?
30.08.2025 13:11 Ответить
30.08.2025 13:11 Ответить
Це справа честі Національної поліції та СБУ. Вбито державного діяча, голову Верховної Ради України.
30.08.2025 13:11 Ответить
30.08.2025 13:11 Ответить
ты про честь будешь рассказывать сбу которые титушек в военной форме без шевронов под суды отправляет? смешно
30.08.2025 14:12 Ответить
30.08.2025 14:12 Ответить
П'ятому Президенту України, в такому випадку, слід посилити заходи охорони, бо ці вбивства для залякування патріотів України, 99.99%, по замовленню терористичного угрупування під назвою "російська федерація".
30.08.2025 13:13 Ответить
30.08.2025 13:13 Ответить
"Дивись кому вигідно"!
30.08.2025 13:13 Ответить
30.08.2025 13:13 Ответить
Оманському Ішаку вигідно, шо там гадать ще....
30.08.2025 13:58 Ответить
30.08.2025 13:58 Ответить
Нам потрібні спецзагони, на кшталт ЦАХАЛ
30.08.2025 13:14 Ответить
30.08.2025 13:14 Ответить
давай зроби загін, я заступником. як же це "бісить" коли кричать: "треба", а не - "давай до нас" чи щось таке. ти або орк, або... ну як майже всі. "треба" йому блін, - ЙДИ І РОБИ!!! ти ж віропітек, то хоч йди і чмолись і озолочуйТЕ попів.
30.08.2025 13:21 Ответить
30.08.2025 13:21 Ответить
Через дебілів лікарів 5 років не ходжу. От такі п@дари, які замість лікування ковіду провели мені хімію з туберкульозу.

Юра Сміт. А ти в курсах, що у Великій Британії, та Штатах, всі неопізнані трупи Смітами називали?))
30.08.2025 13:36 Ответить
30.08.2025 13:36 Ответить
ясне діло.
а ще я в курсі що вірити в 6000+ років віку планети\всесвіту, це якось не дуже.... "не дуже отріцатєльно ідіотськи".
А ще що? ну от що окрім кривляння у вас є в аргументах? Може "х", але ж ви баба, вроді так себе ставите? ну тоді той х., та вам куди забажаєте. давай, "мУв іт, бейбі". блін, буде мені щось розповідати. якщо нормальне щось, то я приймаю і навіть вибачусь, аргумент то, а тут просто "сміщниє" "пріколи". думайТЕ(ТЕ - бо я судячи по "розуму", бачу що ви ідіот(киня), як зараз "модно")
адьйос, жаль вашого мужика, якщо він взагалі є.
30.08.2025 13:47 Ответить
30.08.2025 13:47 Ответить
Чоловік загинув 13.12 2022.

Та звідки такі ідіоти як ти беруться?
30.08.2025 14:19 Ответить
30.08.2025 14:19 Ответить
Прокинься йолоп, ти ж гадиш під себе!
30.08.2025 14:11 Ответить
30.08.2025 14:11 Ответить
Чого й тобі бажаю. Дєвачка.
30.08.2025 14:20 Ответить
30.08.2025 14:20 Ответить
John Doe.
30.08.2025 14:12 Ответить
30.08.2025 14:12 Ответить
Ану здивуй хто ти ?
30.08.2025 13:48 Ответить
30.08.2025 13:48 Ответить
той хто правду, як мінімум те що знає, говорить. чи я сказав що я в ЗСУ?
і так далі.
а ти? ну от, я завжди правду, і те що перевірено стараюсь казати.
А ти - от ти - де? ну от. чи ти думав шо я буду зараз якесь фото мусолити тіпа я воюю?
ні, бо впадлу(ну, впадлу якісь фото робити, бо я не бот, і не воююЮ і так - це ж перевіряється, - це тобі не подальше, якщо хтось каже що солдат = перевір)
ще якісь питання?
просто ПРОКЛИНАЮ зелю
30.08.2025 13:53 Ответить
30.08.2025 13:53 Ответить
*****... Цахал - це офіційні збройні сили Ізраїлю, а не спецзагін.
30.08.2025 13:33 Ответить
30.08.2025 13:33 Ответить
Вибачте, Мосад. Дві доби ще не спала. Трохи літають, ********. Через мене на Бориспіль.
30.08.2025 13:38 Ответить
30.08.2025 13:38 Ответить
Тада, а ми всі на Мальдивах живемо.
30.08.2025 13:54 Ответить
30.08.2025 13:54 Ответить
Ти змитись можеш. Змитись до укриттів.

А я не можу. Над головою шлюхеди й ракети літають. Меблі посунулись від вибухів.

Хєрь далі. Колись я тебе поважала.
30.08.2025 14:23 Ответить
30.08.2025 14:23 Ответить
А, ще. матюки расєйськи - типа блд - при собі залиште. Була кращої думки...про вас..
30.08.2025 13:41 Ответить
30.08.2025 13:41 Ответить
ПРокурор виросший після вузу на професійній сходинці військової ПРоукартури за часів Яника у СЕВАСТОПОЛІ ,й дорісший до голови військової держадміністрації Єрмака у Києві, не просто власний ПРокурор вовки .
30.08.2025 13:15 Ответить
30.08.2025 13:15 Ответить
Треба робити взгляд що його як і Іріну Фаріон вбили кацапи
30.08.2025 13:17 Ответить
30.08.2025 13:17 Ответить
Ти впевнений що кацапи , а не ЗЕскоти?
30.08.2025 13:56 Ответить
30.08.2025 13:56 Ответить
ого, не чув, ну тоді цим упирям цього не пробачать. а коли вбили цього пана? та це тупо білорашка відпочиває, младориги пішли в рознос. яка жесть. може й рашка, але просто .... Літвін Дмітрій певно зараз обпитий шампарьом. воно тупо я за Чекалкіна думаю що.... ну а що зробити? така доля, знищують тупо, і головне ржуть. навіть якщо русня знищує. то є 1 і те ж саме, жесть просто, уроди понаголосовували. ну і ще ПОП може вже, думаю, тримати охорону міцну, бо ці тварі вже тупо певно втратили криптовалюту і їм вже все пох.? жах, просто русня як вона любить так і робить, "западло". може вижив і це як з Аркадієм? що сталося, не читав(просто знищую орків - ніколи читати(брешу)). нема слів, ну, картонки тим уродам певно здадуться на жаль, туалетним папером, по м.якості.
30.08.2025 13:19 Ответить
30.08.2025 13:19 Ответить
Дивне співпадіння - на фоні розгортаючогося дрона-гейту з освоєнням мільярдів з держбюджету другом зеленського, Міндічем, через сумнівну фірму, раптом вбивають колишнього голову ВР Парубія. ІМХО комусь дуже важливо, щоб брудні справи друзів реЗЕдента перебити чимось іншим, шокуючим, щоб корупція друзів-кумів ЗЕ не обговорювалася суспільством та не псувала і так падаючий рейтинг найвеличнішого покидька.
30.08.2025 13:25 Ответить
30.08.2025 13:25 Ответить
Як не дивно але сама влада і могла бути замовником. Немає віри в цих трикутних виродків типу зелі, дерьма, татарова міндіча,
30.08.2025 13:26 Ответить
30.08.2025 13:26 Ответить
А про вбивства Чорновола,Білого,Лісника,Кузьми,Аміни,Шеремета,т інших?
30.08.2025 13:26 Ответить
30.08.2025 13:26 Ответить
Зраз ,швиденько знайдуть " ветерана " ( дивись справу Шеремета ) і оголосять Поб'єду . До речі , в як доля людей , яких бубочка призначив винними в вбивстві Шеремета ?Бо вже повна тишина . Цікаво хто ж таки храмів і на яку ногу ?
.
30.08.2025 13:29 Ответить
30.08.2025 13:29 Ответить
Це ж яким поганим перекладачем ви користуєтеся? Може не треба мучити і нас і себе, сидіть вже мовчки на рашастані
30.08.2025 13:57 Ответить
30.08.2025 13:57 Ответить
Пробачте . Писав з телефона . Очі вже далеко не ті . Решту , без перекладача . І ось так вже понад 65 років. А про " Міфа " вже всі забули ? І про лікарку , також ? ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІСТЬ ? Тоді бубочка , скакав по сцені на прасконференції , наче мавпа ! Може вже настав час , хоча би вибачитися привселюдно . Чи піпл і так все схаває ?
30.08.2025 14:10 Ответить
30.08.2025 14:10 Ответить
Доповіли про виконану роботу.

Татаров в ОП викреслив ще одне прізвище зі списку, залишеного Портновим своїм друзям та партнерам.
30.08.2025 13:30 Ответить
30.08.2025 13:30 Ответить
Мабуть при цьому породіла, гнида неголена та прострочена.
30.08.2025 13:34 Ответить
30.08.2025 13:34 Ответить
Сто відсотків! Ішак відосік зробить що справа під особистим контролем
30.08.2025 13:55 Ответить
30.08.2025 13:55 Ответить
Цілий спектакль розгортає, артист!
30.08.2025 13:38 Ответить
30.08.2025 13:38 Ответить
Хана розслідуванню
30.08.2025 13:46 Ответить
30.08.2025 13:46 Ответить
Нагадайте собі урочисте засідання Ради щодо церемонії інавгурації Зє.

Парубій: "Дякую усім, хто брав участь у нашому урочистому засіданні. Було весело!"
На що Зєлєнскій відповів: "Це тільки початок".
30.08.2025 13:51 Ответить
30.08.2025 13:51 Ответить
Це спланований злочин ЗЕмразі!!! Зараз спіймають якогось малолєтку або бабу дурнувату тіпа тої що Сперменка вбить хотіла
30.08.2025 13:53 Ответить
30.08.2025 13:53 Ответить
ЗЕля після доповіді
30.08.2025 14:00 Ответить
30.08.2025 14:00 Ответить
Сбу позорище. В воюющей стране убивают патриотов. Реформировать это кодло после войны которое занимается чем угодно кроме как выполнения своих прямых функций.
30.08.2025 14:09 Ответить
30.08.2025 14:09 Ответить
Та фігня, буде таке саме шоу як і з Фаріон
30.08.2025 14:16 Ответить
30.08.2025 14:16 Ответить
Зелена мавпа корчить із себе спеціаліста по розкриттю вбивств і генерує патріотичні гасла, а само в душі радіє, аж підцибує до неба. Жодну потвору від слуг чи від ригів тут не вбивають. Кому вони тут потрібні бариги. Вони наші вороги!!!
30.08.2025 14:26 Ответить
30.08.2025 14:26 Ответить
 
 