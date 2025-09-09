УКР
Новини Військові навчання Білорусі та РФ
Польща закриває кордон із Білоруссю на тлі навчань "Захід-2025", - Туск

Польща закриває кордон із Білоруссю. Що відомо?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриває кордон із Білоруссю.

Про це пише Polskie Radio, інформує Цензор.НЕТ.

Це відбудеться у четвер опівночі.

"Ми закриваємо кордон з Білоруссю через агресивні військові маневри "Захід", - зазначив він.

За словами Туска, буде закрито всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні.

Прем'єр-міністр наголосив, що військові навчання, організовані Москвою та Мінськом, спрямовані на чутливу зону безпеки НАТО. "Такі маневри мають одну мету - Сувалкський коридор. Поки що, за його словами, йдеться про симуляцію.

Читайте: Для України немає загрози від навчань РФ та Білорусі "Захід-2025", - Буданов

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Також читайте: МЗС Польщі радить громадянам утриматися від поїздок до Білорусі

Білорусь (8045) кордон (4900) Польща (8808) Туск Дональд (571)
аби тільки русняві дрони що залітають в повітряний простір Польщі - поверталися назад в Україну вбивати українців
