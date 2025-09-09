Польща закриває кордон із Білоруссю на тлі навчань "Захід-2025", - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриває кордон із Білоруссю.
Про це пише Polskie Radio, інформує Цензор.НЕТ.
Це відбудеться у четвер опівночі.
"Ми закриваємо кордон з Білоруссю через агресивні військові маневри "Захід", - зазначив він.
За словами Туска, буде закрито всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні.
Прем'єр-міністр наголосив, що військові навчання, організовані Москвою та Мінськом, спрямовані на чутливу зону безпеки НАТО. "Такі маневри мають одну мету - Сувалкський коридор. Поки що, за його словами, йдеться про симуляцію.
Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"
Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.
У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.
6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".
