Польща закриває кордон із Білоруссю на тлі навчань "Захід-2025", - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриває кордон із Білоруссю.

Це відбудеться у четвер опівночі.

"Ми закриваємо кордон з Білоруссю через агресивні військові маневри "Захід", - зазначив він.

За словами Туска, буде закрито всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема залізничні.

Прем'єр-міністр наголосив, що військові навчання, організовані Москвою та Мінськом, спрямовані на чутливу зону безпеки НАТО. "Такі маневри мають одну мету - Сувалкський коридор. Поки що, за його словами, йдеться про симуляцію.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

