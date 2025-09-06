МЗС Польщі радить громадянам утриматися від поїздок до Білорусі

Міністерство закордонних справ Польщі вчергове порадило громадянам країни утриматися від поїздок до Білорусі.

Про це заявив речник польського МЗС Павел Вронський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Я хотів би нагадати про попередження, оголошене у 2022 році, воно вже повторювалося, але тепер повторюється черговий раз. Міністерство закордонних справ рішуче не радить поїздки на територію Білорусі. Громадяни Польщі можуть там потрапити в події, які не будуть для них сприятливими. Це недемократична країна. Це також недружня для Республіки Польща країна", - нагадав Вронський.

Він наголосив, що до попереджень Міністерства закордонних справ потрібно ставитися серйозно.

Зауважимо, що 27-річний громадянин Польщі Гжегож Гавель був затриманий у Білорусі і звинувачений у шпигунстві на користь варшавських спецслужб.