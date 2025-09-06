УКР
МЗС Польщі радить громадянам утриматися від поїздок до Білорусі

Польща виділила кошти для розмінування забруднених територій України

Міністерство закордонних справ Польщі вчергове порадило громадянам країни утриматися від поїздок до Білорусі.

Про це заявив речник польського МЗС Павел Вронський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Я хотів би нагадати про попередження, оголошене у 2022 році, воно вже повторювалося, але тепер повторюється черговий раз. Міністерство закордонних справ рішуче не радить поїздки на територію Білорусі. Громадяни Польщі можуть там потрапити в події, які не будуть для них сприятливими. Це недемократична країна. Це також недружня для Республіки Польща країна", - нагадав Вронський.

Він наголосив, що до попереджень Міністерства закордонних справ потрібно ставитися серйозно.

Також читайте: Військові навчання із залученням ядерної зброї стартували у Білорусі

Зауважимо, що 27-річний громадянин Польщі Гжегож Гавель був затриманий у Білорусі і звинувачений у шпигунстві на користь варшавських спецслужб.

цікаво, а без порад мзс громадяни Польщі цього не розуміють?
06.09.2025 10:02 Відповісти
Ага..до бл@доруссії постійно їздять..
06.09.2025 10:04 Відповісти
Мешканці польського прикордоння постійно їздили та й ще їздять до білорусів за дешевшими цигарками, алкоголем, бакалією.
06.09.2025 10:12 Відповісти
Озбройте Україну і бульбафюрер буде, як шовковий. Сябри - мирний нарід здебільшого
06.09.2025 10:14 Відповісти
Раджу полякам, ВЗАГЛІ, дійти до ТЯМИ!,
06.09.2025 10:22 Відповісти
хз, от рудий донні учора у білому домі заліпив, що бульбафюрер «дуже шанована людина, сильна особистість, сильний лідер»
млять, що у його рудій макітрі?!
06.09.2025 11:15 Відповісти
 
 