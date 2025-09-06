МИД Польши советует гражданам воздержаться от поездок в Беларусь
Министерство иностранных дел Польши в очередной раз посоветовало гражданам страны воздержаться от поездок в Беларусь.
Об этом заявил представитель польского МИД Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Я хотел бы напомнить о предупреждении, объявленном в 2022 году, оно уже повторялось, но теперь повторяется очередной раз. Министерство иностранных дел решительно не советует поездки на территорию Беларуси. Граждане Польши могут там попасть в события, которые не будут для них благоприятными. Это недемократическая страна. Это также недружественная для Республики Польша страна", - напомнил Вронский.
Он подчеркнул, что к предупреждениям Министерства иностранных дел нужно относиться серьезно.
Заметим, что 27-летний гражданин Польши Гжегож Гавель был задержан в Беларуси и обвинен в шпионаже в пользу варшавских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль