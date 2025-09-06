РУС
МИД Польши советует гражданам воздержаться от поездок в Беларусь

Польша выделила средства для разминирования загрязненных территорий Украины

Министерство иностранных дел Польши в очередной раз посоветовало гражданам страны воздержаться от поездок в Беларусь.

Об этом заявил представитель польского МИД Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Я хотел бы напомнить о предупреждении, объявленном в 2022 году, оно уже повторялось, но теперь повторяется очередной раз. Министерство иностранных дел решительно не советует поездки на территорию Беларуси. Граждане Польши могут там попасть в события, которые не будут для них благоприятными. Это недемократическая страна. Это также недружественная для Республики Польша страна", - напомнил Вронский.

Он подчеркнул, что к предупреждениям Министерства иностранных дел нужно относиться серьезно.

Также читайте: Военные учения с привлечением ядерного оружия стартовали в Беларуси

Заметим, что 27-летний гражданин Польши Гжегож Гавель был задержан в Беларуси и обвинен в шпионаже в пользу варшавских спецслужб.

Беларусь (7987) задержание (6702) Польша (8650)
цікаво, а без порад мзс громадяни Польщі цього не розуміють?
06.09.2025 10:02 Ответить
Ага..до бл@доруссії постійно їздять..
06.09.2025 10:04 Ответить
Мешканці польського прикордоння постійно їздили та й ще їздять до білорусів за дешевшими цигарками, алкоголем, бакалією.
06.09.2025 10:12 Ответить
Озбройте Україну і бульбафюрер буде, як шовковий. Сябри - мирний нарід здебільшого
06.09.2025 10:14 Ответить
Раджу полякам, ВЗАГЛІ, дійти до ТЯМИ!,
06.09.2025 10:22 Ответить
 
 