Туск підтвердив, що Польщу атакувала "величезна кількість російських БпЛА"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що країну атакували російські безпілотники.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі польський повітряний простір порушила величезна кількість російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я постійно спілкуюся з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

