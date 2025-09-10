Туск підтвердив, що Польщу атакувала "величезна кількість російських БпЛА"
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що країну атакували російські безпілотники.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулої ночі польський повітряний простір порушила величезна кількість російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я постійно спілкуюся з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Трамп вболівальник спостерігач поки друг Хйло награється в войнушку у європейській пісочниці
Фото Дональда Трампа с таблеткой голубого цвета опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки.
якби пшеки не вийожувались на українців останнім часом, ніхто б їм нічого не казав
зараз побачимо, наскільки вони войовничі насправді
p.s. І звісно це не напад на НАТО . Вірніше, в уяві НАТО це не напад. От якщо сухопутнє вторгнення, та і то сумніваюсь...
p.s. А це ок, що організатор фермерських акцій має доведені зв'язки з росією ? А, просто співпало...
Ви поляки доклали немало зусиль для того щоб українці це все тут писали .
У нас - на різні речі полярно різні погляди , і мало спільного ,, було , є , і мабуть буде далі .! На жаль .
Зараз неможливо визначити, які саме БЛА становлять "пряму" загрозу, а які непряму. На наше місто вони налітають з різних напрямків, над містом і потрібними цілями вони кружляють, запутуючи ППО і стрімко атакують (падають) на ціль. Кацапи навчилися і порозумнішали за ці роки.
Цікаво, як ці ляхи, не маючи ні досвіду, ні практики з першого разу збили всі БЛА, що становили пряму загрозу???. Може б поділилися , вояки, своїм безцінним досвідом з роками воюючою Україною?
для них ті шлюхеди як курка для мисливця
закону немає
роби шо хочеш
А збили шахеди голланські ВПС, тоді як пшаки розбіглися, як таргани. Це вам, паскудам, не кордон з Україною блокувати.
https://zaxid.net/rosiya_atakuvala_ukrayinu_ponad_800_bezpilotnikami_y_raketami_n1618644 Росія атакувала Україну понад 800 безпілотниками й ракетами
З 17:00 6 вересня російські окупанти атакували Україну 818 засобами повітряного нападу, а саме:
805 ударними БпЛА типу «шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів; дев'ятьма крилатими ракетами Іскандер-К; чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона знешкодила 751 ворожу ціль:
747 БпЛА типу «шахед» і дронів-імітаторів різних типів; чотири крилаті ракети Іскандер-К.
А то все писали "...в зв'язку з атакою шахедів на Україну, Польща піднімала бойову авіацію..."?!!
Нахіба вона її піднімала? Тоді.
А зараз 8 (всього вісім) безпілотників, а вони вже обісралися.
Давайте, консультуйтеся, збирайтеся, виражайте рішучий протест, в ООН виступіть... І що буде? Нічого не буде. Раша розуміє лише силу.
Путін мабуь лікті кусає і не тому, що його інформували про слабкість України, а тому, що вішали локшину про силу НАТО.
А даремно. Все було б як в Україні - перші дременули б посольства, потім, кинувши всі свої бебехи і зброю, як у Афганістані, втекли б американці.
Якби ця орда через Білорусь поперла на Польщу і далі, то буряти вже були б на Гібралтарі.
І ніхто навіть пискнути не насмілився б.
Хоча... може Путін і хотів, але розумів, що відкусити і проковтнути - різні речі...