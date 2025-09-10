УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
12 361 161

Туск підтвердив, що Польщу атакувала "величезна кількість російських БпЛА"

Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що країну атакували російські безпілотники.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої ночі польський повітряний простір порушила величезна кількість російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я постійно спілкуюся з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", - зазначив прем'єр.

Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Читайте: Російський "шахед" влучив у будинок в Польщі: ніхто не постраждав. ФОТО

обстріл (30801) Польща (8814) Туск Дональд (576)
Топ коментарі
+43
10.09.2025 09:45 Відповісти
10.09.2025 09:45 Відповісти
+37
ДА ладно, правда российских? Это не ошибка ? ТУск, надо разобраться детальней, здесь не все так однозначно!

В любом случае мы выражаем глубочайшую озабоченность
10.09.2025 09:42 Відповісти
10.09.2025 09:42 Відповісти
+36
Головне, щоб розкопки не припинялися. Це ж зараз найважливіше для пшеків...
10.09.2025 09:44 Відповісти
10.09.2025 09:44 Відповісти
Та я проти того, що поляки блокують кордон і ллють бруд за "Волинську трагедію". Але то не всі поляки, а частина ідіотів. Чули, що весь Даунбас воює на боці кацапа? А про Крим чули? То виходть, що всі українці ідіоти.
10.09.2025 13:10 Відповісти
10.09.2025 13:10 Відповісти
хоч і не відразу це сказав - молодець
10.09.2025 10:00 Відповісти
10.09.2025 10:00 Відповісти
а де фермери? чому не перекрили кордони для шахедів ?
10.09.2025 10:03 Відповісти
10.09.2025 10:03 Відповісти
Ох уж ці "дюйми НАТО" кожен з яких "захищений"..... хай ще посидять, почекають, прийде вузкоокий "бурят" "захищати рюззкій мірЬ".....
10.09.2025 10:04 Відповісти
10.09.2025 10:04 Відповісти
Де фермери ? розставте по всьому кордоні і пво не потрібне!
10.09.2025 10:05 Відповісти
10.09.2025 10:05 Відповісти

Трамп вболівальник спостерігач поки друг Хйло награється в войнушку у європейській пісочниці
Фото Дональда Трампа с таблеткой голубого цвета опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки.
10.09.2025 10:07 Відповісти
10.09.2025 10:07 Відповісти
Чого ви всі пристали до поляк? Продовжуйте витрачати гроші на "велике крадівницство" і забийте болт на нашу оборону, на виготовлення своєї системи ППО, на виготовлення ракет і дронів. Задовольняйтеся відосами про "Фламінго", яка залишилася тільки в обіцянках. Назву "Фламінго" для зомбування наріду 73% придумав мабуть Боневтік по кольору ракети? Тобись із кацапської пісні "розовий фламінго", навіть українських варіантів в голові малороса, що ще у 2019 році закінчив у своїй голові війну не було?
10.09.2025 10:07 Відповісти
10.09.2025 10:07 Відповісти
73% не було. То фейк для дебілів.
10.09.2025 10:31 Відповісти
10.09.2025 10:31 Відповісти
одне іншому не шкодить

якби пшеки не вийожувались на українців останнім часом, ніхто б їм нічого не казав

зараз побачимо, наскільки вони войовничі насправді
10.09.2025 11:42 Відповісти
10.09.2025 11:42 Відповісти
10.09.2025 10:09 Відповісти
10.09.2025 10:09 Відповісти
навроцький знову заявив, що він хоче краху Євросоюзу та краху Польщі, і ради цього готовий знову балотуватися і поїхати до орбана!
10.09.2025 10:09 Відповісти
10.09.2025 10:09 Відповісти
При Дуді такого не було. Задоволені своїм вибором, навробіли?
10.09.2025 10:15 Відповісти
10.09.2025 10:15 Відповісти
не лізьте до поляків, а українці задоволені своїм вибором!?
10.09.2025 10:30 Відповісти
10.09.2025 10:30 Відповісти
Українці те гімно квартальне якраз не вибирали. З тим питанням про вибір - до хахлів. От тільки від них теж нічого притомного не почуєте, хіба що "а ваш Парашенка!"
10.09.2025 11:56 Відповісти
10.09.2025 11:56 Відповісти
Нужно проконсультироваться, подумать,и бла бла бла
10.09.2025 10:16 Відповісти
10.09.2025 10:16 Відповісти
Велика стурбованысть буде? ***** і китай перевіряють НАТО на "слабо". Можливо перед нападом на Тайвань
10.09.2025 10:22 Відповісти
10.09.2025 10:22 Відповісти
Варіант можливий. Поки Європа буде відходити від "масової атаки" ***** китайози під шумок замутять своє сво.
10.09.2025 10:44 Відповісти
10.09.2025 10:44 Відповісти
Нет смысла в ближайшее время нападать на Тайвань. Но если Китай захочет/поможет деньгами и ресурсами то на Польшу московиты могут напасть хоть завтра, про Прибалтику я уже и не говорю, это просто закуска.
10.09.2025 11:32 Відповісти
10.09.2025 11:32 Відповісти
Ось навіщо Нідерланди обіцяли посилити захист Жешува . Значить розвідка щось знає, і сьогодні справдилось: росіяни перевіряють, чи є червоні лінії . Їх звісно немає, і все що може НАТО - це намагатись збивати.

p.s. І звісно це не напад на НАТО . Вірніше, в уяві НАТО це не напад. От якщо сухопутнє вторгнення, та і то сумніваюсь...
10.09.2025 10:26 Відповісти
10.09.2025 10:26 Відповісти
Реалії теперішньої війни такі, що нахер кудись комусь заходити. Кошмарити можна і на відстані.
10.09.2025 10:46 Відповісти
10.09.2025 10:46 Відповісти
ща нато як прийде і як потужно захистить
10.09.2025 10:27 Відповісти
10.09.2025 10:27 Відповісти
у відповідь на атаку рфпшеки заблокують кордон з Україною
10.09.2025 10:30 Відповісти
10.09.2025 10:30 Відповісти
Слід очікувати, що НАТО відповість путлєру великою стурбованістю: проведуть засідання, зроблять спільну заяву, викличуть посла рашки і пригрозять йому вказівним пальчиком.
10.09.2025 10:31 Відповісти
10.09.2025 10:31 Відповісти
Ну, раз "величезна" кількість (а Туск не дасть збрехати), готуйся Європа до потоку біженців, тепер вже з Польщі. І щось підказує, першими будуть рольніки...
10.09.2025 10:41 Відповісти
10.09.2025 10:41 Відповісти
А антиукраїнські дії то норм? рольники скоро ваші повилазять знову.
10.09.2025 10:59 Відповісти
10.09.2025 10:59 Відповісти
Муфлон, а блокувати авто країни, що воює, й висипати збіжжя - то норм?? Те що транзитом йшло, а твої прокацаплені рольники висипили, то норм??? Висипати й гробити зерно - то важкий гріх.
10.09.2025 12:03 Відповісти
10.09.2025 12:03 Відповісти
Польща ж нібито демократична країна з сильними інституціями. Чого влада Польщі не бачила у цьому проблеми і ніяк не перешкоджала, а от фермери (з прапорами срср) виявились єдиними захисниками польських інтересів ?

p.s. А це ок, що організатор фермерських акцій має доведені зв'язки з росією ? А, просто співпало...
10.09.2025 12:28 Відповісти
10.09.2025 12:28 Відповісти
Питання не до мене.
10.09.2025 13:05 Відповісти
10.09.2025 13:05 Відповісти
то я не до вас звертався, а до юзера з польського vpn (адвоката польських фермерів в трусіках). Але його здається заблокували
10.09.2025 13:08 Відповісти
10.09.2025 13:08 Відповісти
І то їхало в порти чі в Германію чі на польські компанії, там же платили кацапи хто стояв, а він труси за якихось проплачених конфедеретів які живуть з кацапських бабок, чі ти це не знаєшь????
10.09.2025 12:17 Відповісти
10.09.2025 12:17 Відповісти
хамло, типа ти не знаєш.
10.09.2025 13:06 Відповісти
10.09.2025 13:06 Відповісти
Отримали те що заслужили. Паскуди. І "за Україну, яка втягує у війну" , і за ссипане зерно, і за блокаду кордону
10.09.2025 11:08 Відповісти
10.09.2025 11:08 Відповісти
Покажи хоть один комент де кажуть про спільний напад на Польщу брехло.))))
10.09.2025 11:25 Відповісти
10.09.2025 11:25 Відповісти
Я спецом передивився всі коментарі, правда не рахував скільки людей писали, але це один !!!!!!! І ще не зрозуміло хто і з якою ціллю!!! І ти робишь висновок про всих україців по одному цьому коментарю, )) ти дуже ранімий і тендітний, що тебе так легко задіти)))
10.09.2025 12:13 Відповісти
10.09.2025 12:13 Відповісти
Не подобається - не читай . Або - читай антиукраїнські коментарі на польських сайтах . Які прямо і незавуальовано закликають - знищити впертих бандерівців ( саме так , є й такі , я не обмовився ) .
Ви поляки доклали немало зусиль для того щоб українці це все тут писали .
10.09.2025 11:27 Відповісти
10.09.2025 11:27 Відповісти
Ні . Польща нам не ворог , але і не друг .. Те що в нас є спільний ворог , це ще не робить нас друзями .
У нас - на різні речі полярно різні погляди , і мало спільного ,, було , є , і мабуть буде далі .! На жаль .
10.09.2025 12:17 Відповісти
10.09.2025 12:17 Відповісти
Цей ясновельможний пан (Туск) узявся брехати з самого першого разу атаки ПЛА на Польщу. "Усі БЛА, що становили пряму загрозу - збиті". Бреше точ-у-точ, як наше МО, ГШ, різні ОСУВ, ВПС та ін.
Зараз неможливо визначити, які саме БЛА становлять "пряму" загрозу, а які непряму. На наше місто вони налітають з різних напрямків, над містом і потрібними цілями вони кружляють, запутуючи ППО і стрімко атакують (падають) на ціль. Кацапи навчилися і порозумнішали за ці роки.
Цікаво, як ці ляхи, не маючи ні досвіду, ні практики з першого разу збили всі БЛА, що становили пряму загрозу???. Може б поділилися , вояки, своїм безцінним досвідом з роками воюючою Україною?
10.09.2025 10:47 Відповісти
10.09.2025 10:47 Відповісти
літаками
для них ті шлюхеди як курка для мисливця
10.09.2025 11:27 Відповісти
10.09.2025 11:27 Відповісти
Очікуємо анонс НВО "Чотири танкісти і собака 2.0"
10.09.2025 11:09 Відповісти
10.09.2025 11:09 Відповісти
Мій улюблений серіал дитинства)))) його називали 4 поляка, грузин і собака)) собак - улюблений герой..дядько навіть вівчарку в ті роки дістав) Джессі - бомбезна була..
10.09.2025 12:07 Відповісти
10.09.2025 12:07 Відповісти
ну що курви, дочекалися, де 5 стаття?
10.09.2025 11:14 Відповісти
10.09.2025 11:14 Відповісти
Та зроблять вигляд, що всі дома, або ж Україна невдячна пропустила до них
10.09.2025 11:15 Відповісти
10.09.2025 11:15 Відповісти
Як би поляки були нормальні сусіди вони б збивали всі дрони як тільки вони на 20 км наближалися, а вони сцять і жмотяться ракет і снарядів!!!!!! Ганьба.
10.09.2025 11:22 Відповісти
10.09.2025 11:22 Відповісти
Ну, в шоке пока еще...погарячились...Через день,это будут уже украинские беспилотники и нужно это дело срочно увязать с волынской трагедией....и вызвать на подмогу польских фермеров...А НАТО что??Это уже пятая статья??Или еще нет??Или на голову насрали недостаточно,чтоб экономически согнуть в бараний рог заболевшую бешенством неадекватную империю?? Куколды блд..
10.09.2025 11:25 Відповісти
10.09.2025 11:25 Відповісти
світ збожеволів
закону немає
роби шо хочеш
10.09.2025 11:28 Відповісти
10.09.2025 11:28 Відповісти
Якщо для пана Туска 8 шахедів - це величезна їх кількість, то що тоді він скаже про майже 500, які залетіли на Україну?

А збили шахеди голланські ВПС, тоді як пшаки розбіглися, як таргани. Це вам, паскудам, не кордон з Україною блокувати.
10.09.2025 11:36 Відповісти
10.09.2025 11:36 Відповісти
Це не шахеди та ракети, які літають по посполитій, втягують тебе рудий дурню у війну,це наші ПВО дали добро, щоб тобі рудий блазню підсмажити дупе,може порозумнішаєш і гикавка пропаде ,щоб врешні решт насправді допомогти сусідам, подолати спільного ворога, в нє тшимаць кчьукии жеби не долєчяло.
10.09.2025 11:41 Відповісти
10.09.2025 11:41 Відповісти
Розбомбити Єлабугу томагавками слабО?
10.09.2025 11:45 Відповісти
10.09.2025 11:45 Відповісти
Атака "Шахедів" на Польщу - ескалація війни Росії проти Заходу. Польща отримає більше грошей на оборону, зміцнивши армію та статус у НАТО. Європа посилить санкції, купуватиме більше сировини в США, піднявши ціни на енергію. Китай виграє від дешевої російської нафти й газу. США та Польща - головні бенефіціари, Росія ризикує ізоляцією. Україна програє через нові удари, але може отримати підтримку НАТО.
10.09.2025 12:08 Відповісти
10.09.2025 12:08 Відповісти
Величезна кількість? Ну-ну...

https://zaxid.net/rosiya_atakuvala_ukrayinu_ponad_800_bezpilotnikami_y_raketami_n1618644 Росія атакувала Україну понад 800 безпілотниками й ракетами

З 17:00 6 вересня російські окупанти атакували Україну 818 засобами повітряного нападу, а саме:
805 ударними БпЛА типу «шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів; дев'ятьма крилатими ракетами Іскандер-К; чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона знешкодила 751 ворожу ціль:
747 БпЛА типу «шахед» і дронів-імітаторів різних типів; чотири крилаті ракети Іскандер-К.
10.09.2025 12:17 Відповісти
10.09.2025 12:17 Відповісти
За Смоленск 2010 ничего не было. Что может быть за пару залетевших мопедов?
10.09.2025 12:32 Відповісти
10.09.2025 12:32 Відповісти
Пан сі всрав?
10.09.2025 13:07 Відповісти
10.09.2025 13:07 Відповісти
Ну ось і почалося...
А то все писали "...в зв'язку з атакою шахедів на Україну, Польща піднімала бойову авіацію..."?!!
Нахіба вона її піднімала? Тоді.
А зараз 8 (всього вісім) безпілотників, а вони вже обісралися.
Давайте, консультуйтеся, збирайтеся, виражайте рішучий протест, в ООН виступіть... І що буде? Нічого не буде. Раша розуміє лише силу.
Путін мабуь лікті кусає і не тому, що його інформували про слабкість України, а тому, що вішали локшину про силу НАТО.
А даремно. Все було б як в Україні - перші дременули б посольства, потім, кинувши всі свої бебехи і зброю, як у Афганістані, втекли б американці.
Якби ця орда через Білорусь поперла на Польщу і далі, то буряти вже були б на Гібралтарі.
І ніхто навіть пискнути не насмілився б.
Хоча... може Путін і хотів, але розумів, що відкусити і проковтнути - різні речі...
10.09.2025 13:12 Відповісти
10.09.2025 13:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 