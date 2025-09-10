Туск подтвердил, что Польшу атаковало "огромное количество российских БПЛА"

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что страну атаковали российские беспилотники.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило огромное количество российских беспилотников. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я постоянно общаюсь с Генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", - отметил премьер.

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

