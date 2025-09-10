РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12929 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
7 728 96

Туск подтвердил, что Польшу атаковало "огромное количество российских БПЛА"

Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что страну атаковали российские беспилотники.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило огромное количество российских беспилотников. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я постоянно общаюсь с Генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", - отметил премьер.

Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Читайте: Российский "шахед" попал в дом в Польше: никто не пострадал. ФОТО

Автор: 

обстрел (29464) Польша (8663) Туск Дональд (791)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
ДА ладно, правда российских? Это не ошибка ? ТУск, надо разобраться детальней, здесь не все так однозначно!

В любом случае мы выражаем глубочайшую озабоченность
показать весь комментарий
10.09.2025 09:42 Ответить
+26
показать весь комментарий
10.09.2025 09:45 Ответить
+24
Головне, щоб розкопки не припинялися. Це ж зараз найважливіше для пшеків...
показать весь комментарий
10.09.2025 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
роздивився ?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:41 Ответить
ВЕЛИЧЕЗНА кількість? ха. А про 800 штук за ніч що скажете, поляки?? а з вашою дурною політикою ви їх і більше отримаєте.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:57 Ответить
Jul Strum

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 03.05.2025
показать весь комментарий
10.09.2025 10:13 Ответить
У Пшековії величезні черги за памперсами.
Китайські виробники переходять у 3-х змінний цикл виробництва
показать весь комментарий
10.09.2025 10:46 Ответить
А як десяток дронів пролетіли через всю Україну? Як десятки ракет пролетіли через все Чорне море, південь, центр України і вдарили по підприємствах і будинках громадян у Вінниці, Хмельниччині, Житомиру, Львову? Хто ті ракети і дрони мали збивати поляки си американці?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:23 Ответить
Може хочеш в ППО долучитися?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:31 Ответить
Причому, оті півтора-два десятки розгледів, як 500-700..як по нас запускають..

Цікаво, коли по них калібри й х101 почнуть гатити, що скаже..
показать весь комментарий
10.09.2025 09:58 Ответить
Коли ви їх запустите по Польщі, тоді і почнуть.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:14 Ответить
з якого дива!?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:19 Ответить
Ти хворе, кацапко?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:20 Ответить
Воно просто відбите. Або хитроприхований бот з Савушкіна, 55
показать весь комментарий
10.09.2025 10:23 Ответить
Чувак, вашу братію, ще пригожинські тут у 2014-му зарєєстрував. От під ніком '" Огусто, хто і що тільки не малював
показать весь комментарий
10.09.2025 10:25 Ответить
, Що, неконфортно?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:23 Ответить
В чому? Озирнись довкола, люди тут не помиляються, ти звичайне чмо просто, працююче за копійки від топіків.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:30 Ответить
Ой, що ж таке, де вже " войовничість" счезла?
Давай, поналивай, про що ви там на фермі " непомиляєтєся". ?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:35 Ответить
Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.

Мы привыкли брататься с победами
И опять мы проносим в бою
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвёздную славу свою.

Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский польский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
показать весь комментарий
10.09.2025 10:35 Ответить
ДА ладно, правда российских? Это не ошибка ? ТУск, надо разобраться детальней, здесь не все так однозначно!

В любом случае мы выражаем глубочайшую озабоченность
показать весь комментарий
10.09.2025 09:42 Ответить
і рішуче засуджуємо
Можете завжди розраховувати на засудження з нашого боку.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:58 Ответить
ви пане краще підбирайте слова,бо слюни летять але ніц не зрозумло
показать весь комментарий
10.09.2025 10:06 Ответить
Ви поляки давно мали воювати з Москвою.У вас росіяни знищили всю політичну еліту включно з президентом Качинським під Смоленськом-це є казус белі для початку війни.Але ваші яйця мають вигляд двох фасолин.Ще й маєте мужність засуджувати українців які стали горою перед воротами в Європу.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:07 Ответить
Це ти зараз куди виперднув, рятівник під прикриттям? Поляки усе своє існування були падлюками і зараз не виключення. Те, що ви там пригріли частину біженців, то не заслуга ваша, а вам же вигода. Бо хто тоді буде вашу полуницю збирати, хто на підприємствах за копійки буде *********??? Ваші нащадки Неньку сторіччями паплюжили; усе ділили, жидяри чортові.
Бажаю, що б і у вас...
показать весь комментарий
10.09.2025 10:13 Ответить
Чувак, ти войовничий, по самі помідори. Зараз у 93- й бригаді, саме таких не вистачає.
Чи ти більше язиком?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:17 Ответить
Чудо, ти впевнено в своєму висері?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:18 Ответить
Язик тобі видно справно натренували. Нацьому видно ведмідь і зкпинився
показать весь комментарий
10.09.2025 10:27 Ответить
Сістер з малою туди виїхала, й все жаліється - пшекі линіві й рукоопі. Працюють там, де більше грошей й менше роботи.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:23 Ответить
Так і я ж проте.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:24 Ответить
Ironią jest to, że łatwiej jest zablokować ciężarówkę ze zbożem i rozrzucić ją, naciskać na kraj politycznie walczący w sprawie tragedii wołyńskiej, a nam milczeć o zagładzie Ukraińców podczas setek lat okupacji ziem ukraińskich przez Polaków. Ale kiedy nadleciały rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne, wszyscy się martwią. Osobiście jestem bardzo wdzięczny świadomym Polakom i krajom UE za pomoc, ale musicie zrozumieć, że to Rosja - to nasz wspólny problem, bo jeśli zdobędą Ukrainę, to będziecie musieli walczyć z Rosjanami, a czołgi już będą stały na waszej granicy.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:14 Ответить
Подякував!
показать весь комментарий
10.09.2025 10:20 Ответить
Andrew Moshenok #601032

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 01.02.2025
показать весь комментарий
10.09.2025 10:15 Ответить
сподобалося?
не варто розслаблятися - ***** Польщу у спокою не лишить, готуйтеся
показать весь комментарий
10.09.2025 09:43 Ответить
воювати згодні від 12-25%,по ес середня температура 14%,зате нас вони готові відправити всіх на мясо щоб жити спокійно
показать весь комментарий
10.09.2025 10:08 Ответить
Ну це просто якийсь дурдом - їхній повітряний простір порушили, а вони збивають лише ті шлюхєди, які "становили пряму загрозу".

Продовжуйте і далі героїчно протистояти спробам України втягнути вас у війну з кацапами.

Ідіоти...
показать весь комментарий
10.09.2025 09:43 Ответить
9 чи 10 ?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:43 Ответить
Воно то смішно, але це добре, що вони говорять, про саме величезну кількість дронів. Було б набагато гірше, якби вони казали, що це всього лише 9-10 дронів, і немає про що переживати.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:49 Ответить
Головне, щоб розкопки не припинялися. Це ж зараз найважливіше для пшеків...
показать весь комментарий
10.09.2025 09:44 Ответить
і зерно не везли,бо діти фермерів не доїдають
показать весь комментарий
10.09.2025 10:09 Ответить
Дуфалака випив чи що?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:44 Ответить
Ось тобі і 5 стаття НАТО - пшик повний.
москальське ***** в бункері тішиться.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:44 Ответить
Вісім штук - це "величезна"?! До нас, кожну ніч, СОТНІ прилітають!!!
Пора "паньству гоноровему" збираться по шинках, і геройськи подзвеніть шпорами та побринчать ******* - як вони робили, коли Хмельницький, під Жовтими Водами та під Корсунем, їхніх німецьких найманців громив...
показать весь комментарий
10.09.2025 09:45 Ответить
цікаво,а якщо залетіло б до сотні,країна розбіглася чи нє??
показать весь комментарий
10.09.2025 10:11 Ответить
Знесли-б весь південно-західний кордон, рвучись через Францію, до Португалії та Іспанії...
показать весь комментарий
10.09.2025 10:27 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 09:45 Ответить
Голови не можна було підняти - безпілотників була ****** хмара - Туск
показать весь комментарий
10.09.2025 09:46 Ответить
Пшеки вже ордена штампують, незабаром нагородження.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:47 Ответить
На місці Буданги я б купив контрабандою в Ірані партію шахедів, і коли кацапи будуть нас атакувать, то запустив би ці шахеди разом із ними, щоб вони літали разом, перетасувалися та перетрахалися, а потім змінили курс на Польшу. І влупив би я по польським військовим складам, щоб детонувало ще зо тиждень. Такий собі "казус Бульби" під чужим прапор. Скажете це ницо? Але самі ми кацлів не переможемо, потрібен другий фронт!!!
показать весь комментарий
10.09.2025 09:48 Ответить
Трамп навіть якщо на Польщу впаде ядерна бімба, війни з РФ не розпочне, в скаже що поляки самі винуваті і викине з НАТО усі країни бувшого варшавського договору...😁
показать весь комментарий
10.09.2025 09:56 Ответить
Треба щоб Орбану с Фіцой теж залітало.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:57 Ответить
...не на часі, але можливо
показать весь комментарий
10.09.2025 10:24 Ответить
Пропонуєш попрацювати за кацапів та на кацапів? Кукуха поїхала?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:23 Ответить
Оце якийсь польський осінтер прочитає й скаже, шо на українському форумі бандерівці вже плани вибудовують.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:37 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/ataka-na-polshu/ Олег Пономарь:
Де-юре - это нападение на страну НАТО и должна быть активирована ст. 5 Устава НАТО. То есть, я, как и вы все, за это.
Но по факту (просто делюсь с вами тем, что знаю на сегодня) об активации ст. 5 речи не идет. Не идет речи и об активации ст. 4 (консультации в случае угрозы). Это называется политическая и военная целесообразность. Активация ст. 5 должна вести к войне НАТО с Россией, а это не входит в концепцию «миротворца» Трампа.
Поэтому я рассчитываю на то, что атака на Польшу приведет к усилению помощи Украине и к усилению санкций против России. И да, Польша сбивает шахеды.

ps: Польша - хороший союзник и поставила более 20 пакетов оружия Украине с начала войны (те же танки и самолеты критически помогли Украине). Поэтому не разделяю желания послать Польшу, несмотря на все исторические моменты между Польшей и Украиной. Послать Польшу предлагают те же, кто недавно призывал послать нахер Трампа. С кем останется Украина, если всех послать?
показать весь комментарий
10.09.2025 09:48 Ответить
Це є приклад мислення дорослої і зрілої людини.Завжди треба шукати як навіть негатив використати на свою користь.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:11 Ответить
респект допису,багатьом українцям треба вкладать це в голову, бо їм всі винні.... а головою думать не хочуть і в дописах це чудово просліджується
показать весь комментарий
10.09.2025 10:28 Ответить
туск!
кацапи ж ненавмисно?
тим більше, нідерланди все збили!
самий час повернутися до волині і українських біженців, що заважають дихати вільному рольнику.....
показать весь комментарий
10.09.2025 09:50 Ответить
Трамп попросить сьогодні Польщу покинути НАТО, щоб не провокувати третю світову війн😉
показать весь комментарий
10.09.2025 09:52 Ответить
Не підказуйте йому.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:55 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 10:26 Ответить
Нарешті Туск віддуплився, хто воює проти всього цивілізованого світу. Мабуть буде звинувачувати наші РЕБ , які навмисно направили шахеди на Польщу. Кацапи ж не могли такого зробити, бо вони ж не збираються нападати на Європу.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:54 Ответить
5 стаття НАТО, це коли бульбашки повітря йдуть від пердіння в калюжу.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:55 Ответить
Це вам не про волинську різню розповідати кожен день
показать весь комментарий
10.09.2025 09:55 Ответить
Та ладно, ви всі ж заявляєте що пів України то безпечна територія а ви взагалі позаду тієї безпечної території.Ви ж якщо не збираєтесь здаватися кацапи то пора вже вам з ними домовитися про план виконання їхніх вимог заради миру, як вчить НАТО з Трампом.Тому що навіщо нам, щоб через наші безпечнні території літали до вас кацапські шахеди ? Заради миру віддайте їм ті свої території , щоб люди не гинули.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:56 Ответить
Українська натура-радіти з біди сусіда.Самому хреново але легше від того що і сусіду хреново
показать весь комментарий
10.09.2025 09:56 Ответить
Не бреши !
показать весь комментарий
10.09.2025 10:24 Ответить
так більшість коментарів про це
показать весь комментарий
10.09.2025 10:29 Ответить
Так , кацапські паскуди заробляють на боярку , а корисних ідіотів в нас теж завжди вистачало...
показать весь комментарий
10.09.2025 10:35 Ответить
Та ніхто не радіє - це варіант донести до поляків, що це тільки початок.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:36 Ответить
Подоляцькі і єрмаківські тролі розганяють ненависть до Польщі, мов сцикуни. А корисливі ідіоти розганяють це далі, радіють і обзивають поляків. Сьогодні кацапи атакували летовища Польщі у Жешуві та Любліні розташовані приблизно за 70-80 км від західного кордону України, та аеропорти імені Фридерика Шопена та Модлін у Варшаві - за понад 200 км. Це ті аеропорти, через які США та інші партнери доставляютиь зброю Україні. Чого ненавистю до поляк добиваються подоляцькі і решта зелених троляк, щоб поляки відмовилися доставляти через свою країну нам зброю? Обливанням брудом поляк ідіоти відвертають увагу від Боневтіка Позорно-Брехливого, який не виготовив свої системи ППО за 7 років і дав можливість дронам і ракетам пролетіти через всю територію України і бити по підприємствамх Вінниці, Житомира, Львова, Хмельнимцького.
показать весь комментарий
10.09.2025 09:59 Ответить
Та які боти. Ви вважаєте, що те - що творять поляки, це норм??? Дебільні рольники з блокуваннями, викидання збіжжя..волання про Волинську різанину???

А самі навіть забули про вбивство польської еліти під смоленстком, та концтабори 1939-1944 роки!! Чисто для українців!!
показать весь комментарий
10.09.2025 10:30 Ответить
забули вони чи не забули, то їхня справа....українці забули взагалі свою історію, винищення нас століттями і що? про це розкажіть, а полякам завдячуйте за допомогу
показать весь комментарий
10.09.2025 10:34 Ответить
Ну може й ви забули, не перекладайте свої проблеми з пам'ятью на всії. Історію йдіть вивчайте.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:38 Ответить
хоч і не відразу це сказав - молодець
показать весь комментарий
10.09.2025 10:00 Ответить
а де фермери? чому не перекрили кордони для шахедів ?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:03 Ответить
Ох уж ці "дюйми НАТО" кожен з яких "захищений"..... хай ще посидять, почекають, прийде вузкоокий "бурят" "захищати рюззкій мірЬ".....
показать весь комментарий
10.09.2025 10:04 Ответить
Де фермери ? розставте по всьому кордоні і пво не потрібне!
показать весь комментарий
10.09.2025 10:05 Ответить

Трамп вболівальник спостерігач поки друг Хйло награється в войнушку у європейській пісочниці
Фото Дональда Трампа с таблеткой голубого цвета опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:07 Ответить
Чого ви всі пристали до поляк? Продовжуйте витрачати гроші на "велике крадівницство" і забийте болт на нашу оборону, на виготовлення своєї системи ППО, на виготовлення ракет і дронів. Задовольняйтеся відосами про "Фламінго", яка залишилася тільки в обіцянках. Назву "Фламінго" для зомбування наріду 73% придумав мабуть Боневтік по кольору ракети? Тобись із кацапської пісні "розовий фламінго", навіть українських варіантів в голові малороса, що ще у 2019 році закінчив у своїй голові війну не було?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:07 Ответить
73% не було. То фейк для дебілів.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:31 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 10:09 Ответить
навроцький знову заявив, що він хоче краху Євросоюзу та краху Польщі, і ради цього готовий знову балотуватися і поїхати до орбана!
показать весь комментарий
10.09.2025 10:09 Ответить
При Дуді такого не було. Задоволені своїм вибором, навробіли?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:15 Ответить
не лізьте до поляків, а українці задоволені своїм вибором!?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:30 Ответить
Нужно проконсультироваться, подумать,и бла бла бла
показать весь комментарий
10.09.2025 10:16 Ответить
Велика стурбованысть буде? ***** і китай перевіряють НАТО на "слабо". Можливо перед нападом на Тайвань
показать весь комментарий
10.09.2025 10:22 Ответить
Варіант можливий. Поки Європа буде відходити від "масової атаки" ***** китайози під шумок замутять своє сво.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:44 Ответить
Ось навіщо Нідерланди обіцяли посилити захист Жешува . Значить розвідка щось знає, і сьогодні справдилось: росіяни перевіряють, чи є червоні лінії . Їх звісно немає, і все що може НАТО - це намагатись збивати.

p.s. І звісно це не напад на НАТО . Вірніше, в уяві НАТО це не напад. От якщо сухопутнє вторгнення, та і то сумніваюсь...
показать весь комментарий
10.09.2025 10:26 Ответить
Реалії теперішньої війни такі, що нахер кудись комусь заходити. Кошмарити можна і на відстані.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:46 Ответить
ща нато як прийде і як потужно захистить
показать весь комментарий
10.09.2025 10:27 Ответить
у відповідь на атаку рфпшеки заблокують кордон з Україною
показать весь комментарий
10.09.2025 10:30 Ответить
Слід очікувати, що НАТО відповість путлєру великою стурбованістю: проведуть засідання, зроблять спільну заяву, викличуть посла рашки і пригрозять йому вказівним пальчиком.
показать весь комментарий
10.09.2025 10:31 Ответить
Ну, раз "величезна" кількість (а Туск не дасть збрехати), готуйся Європа до потоку біженців, тепер вже з Польщі. І щось підказує, першими будуть рольніки...
показать весь комментарий
10.09.2025 10:41 Ответить
Усі коментарі антипольські. Деякі пропонують спільний напад на Польщу (у союзі з Росією). Цікаво, що це вільно публікується на українському вебсайті. Які висновки мають зробити з цього польські аналітики?
показать весь комментарий
10.09.2025 10:42 Ответить
 
 