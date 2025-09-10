Туск подтвердил, что Польшу атаковало "огромное количество российских БПЛА"
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что страну атаковали российские беспилотники.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило огромное количество российских беспилотников. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я постоянно общаюсь с Генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", - отметил премьер.
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Китайські виробники переходять у 3-х змінний цикл виробництва
Цікаво, коли по них калібри й х101 почнуть гатити, що скаже..
Давай, поналивай, про що ви там на фермі " непомиляєтєся". ?
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.
Мы привыкли брататься с победами
И опять мы проносим в бою
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвёздную славу свою.
Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать
финляндскийпольский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
В любом случае мы выражаем глубочайшую озабоченность
Можете завжди розраховувати на засудження з нашого боку.
Бажаю, що б і у вас...
Чи ти більше язиком?
не варто розслаблятися - ***** Польщу у спокою не лишить, готуйтеся
Продовжуйте і далі героїчно протистояти спробам України втягнути вас у війну з кацапами.
Ідіоти...
москальське ***** в бункері тішиться.
Пора "паньству гоноровему" збираться по шинках, і геройськи подзвеніть шпорами та побринчать ******* - як вони робили, коли Хмельницький, під Жовтими Водами та під Корсунем, їхніх німецьких найманців громив...
Де-юре - это нападение на страну НАТО и должна быть активирована ст. 5 Устава НАТО. То есть, я, как и вы все, за это.
Но по факту (просто делюсь с вами тем, что знаю на сегодня) об активации ст. 5 речи не идет. Не идет речи и об активации ст. 4 (консультации в случае угрозы). Это называется политическая и военная целесообразность. Активация ст. 5 должна вести к войне НАТО с Россией, а это не входит в концепцию «миротворца» Трампа.
Поэтому я рассчитываю на то, что атака на Польшу приведет к усилению помощи Украине и к усилению санкций против России. И да, Польша сбивает шахеды.
ps: Польша - хороший союзник и поставила более 20 пакетов оружия Украине с начала войны (те же танки и самолеты критически помогли Украине). Поэтому не разделяю желания послать Польшу, несмотря на все исторические моменты между Польшей и Украиной. Послать Польшу предлагают те же, кто недавно призывал послать нахер Трампа. С кем останется Украина, если всех послать?
кацапи ж ненавмисно?
тим більше, нідерланди все збили!
самий час повернутися до волині і українських біженців, що заважають дихати вільному рольнику.....
А самі навіть забули про вбивство польської еліти під смоленстком, та концтабори 1939-1944 роки!! Чисто для українців!!
Трамп вболівальник спостерігач поки друг Хйло награється в войнушку у європейській пісочниці
Фото Дональда Трампа с таблеткой голубого цвета опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки.
p.s. І звісно це не напад на НАТО . Вірніше, в уяві НАТО це не напад. От якщо сухопутнє вторгнення, та і то сумніваюсь...