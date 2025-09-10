РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
3 864 65

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши из-за залета "шахедов"

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже созвал экстренное заседание правительства Польши из-за залета на территорию страны российских ударных дронов во время ночной атаки на Украину.

Об этом сообщил в соцсети Х пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Туск встречается с министрами, ответственными за государственную безопасность.

"Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 8:00 утра (9:00 по Киеву. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Польша закрывает границу с Беларусью на фоне учений "Запад-2025", - Туск

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

+27
10.09.2025 08:26 Ответить
+23
Журналісти помітили одну невеличку деталь , Туск ще й досі не сказав чиї дрони сьогодні порушили повітряний простір Польщі .
Я ні на що не натякаю , але все ж .
10.09.2025 08:31 Ответить
+21
10.09.2025 08:30 Ответить
Польскі гусари завдають удар у відповідь.

"Бєлгород ма бичь зніщьони" - Дональд Туск
10.09.2025 08:25 Ответить
І шо,і всьо
10.09.2025 08:25 Ответить
10.09.2025 08:26 Ответить
а так і буде,а попереду здадуть прибалтів
10.09.2025 08:33 Ответить
Егор Кузнецов , ei ti , pribalt .Pa ipalniku nihochesh , ot balticev ?
10.09.2025 08:59 Ответить
я винен в тому що ви в союзі з державами які заради своїх інтересів на легкому диханні від вас позбавляться??ок,приїджай до мене зарядиш мені від усього мозком збудженого прибалтийського населення,хоча для тебе краще відкрити очі
10.09.2025 09:03 Ответить
і так,до Прибалтів я особисто відношуся с повагою да вдячністю,бо ви першими нам кинулися допомогати та підтримувати,а в пропорціях до власних ресурсів навіть більше від відгодованих монстрів з ес,але пора зрозуміти що в цьому світі нема ніяких гарантій,договорів і в критичних ситуаціях нас всіх кидають однаково.Миру вам,бережіть себе,і дякую!!
10.09.2025 10:24 Ответить
Щоб що ?

1. викликати посла рф та вручити ноту протесту?
2. Звінуватити Україну яка начебто хоче втягнути польшу до війни ?
10.09.2025 08:27 Ответить
віддали послу купу чорних нічних свіженьких чемодаників,так би мовити виразили свої занепокоїння
10.09.2025 08:36 Ответить
Це Дуда так сказав. Абсолютно ганебний вислив. Україна просила допомоги, це не є втягуваннм у війну. І номальні сусіди мають допомогати, спочатку поляки дійсно допомагали.
10.09.2025 08:41 Ответить
Дозволять фермерам блокувати кордон з Україною щоб нічого не залітало
10.09.2025 08:44 Ответить
Рашка прощупує
10.09.2025 08:29 Ответить
День Великого прання
10.09.2025 08:36 Ответить
10.09.2025 08:30 Ответить
Патужно стурботяться мабуть
10.09.2025 08:30 Ответить
Польские храбрые летчики наверное показывали Шахедам плакаты "Спердоляйте домой!"
10.09.2025 08:31 Ответить
Журналісти помітили одну невеличку деталь , Туск ще й досі не сказав чиї дрони сьогодні порушили повітряний простір Польщі .
Я ні на що не натякаю , але все ж .
10.09.2025 08:31 Ответить
І Навроцький ані слова про росію.
10.09.2025 08:37 Ответить
Навроцькому ніколи , він розпаковує речі в новому-старому кабінеті в Лондоні .
10.09.2025 08:57 Ответить
і не скаже,бо то прямим текстом об'явити когось у нападі....це ж не нам штрикати в спину
10.09.2025 08:38 Ответить
Та сторона...схоже?
10.09.2025 08:47 Ответить
Пшеки засунуть свої язики у свої дупи і будуть мовчки відсмоктувати. Бо вони сильні проти України! А от проти росії - всираються, перепрошую, до рідкого поносу!
10.09.2025 08:33 Ответить
Єще Польська не зґінела...
10.09.2025 08:33 Ответить
У поляків є ресурси для відповіді.

Польський уряд розраховує на місце в "Групі 20" провідних економік світу після оголошення прем'єр-міністра країни Дональда Туска про те, що
ВВП Польщі тепер перевищує один трильйон доларів.
Польща звернулася до Сполучених Штатів, які в 2026 році будуть головувати в "Групі 20" (G20, "великій двадцятці") з проханням надати їй запрошення в G20.
10.09.2025 08:34 Ответить
Які ж люди податків накидати Польші, що так рвонула вперед?
10.09.2025 08:44 Ответить
Польща підривається - правильно - вчаться на Україні яка проморгала 2022 рік
10.09.2025 08:35 Ответить
Проморгала з 14 року.
10.09.2025 08:55 Ответить
та ти що прям екстренно!!!!
то там серьйозні дядьки висловлять серйозне занепокоєння.
Бобер курва!
10.09.2025 08:36 Ответить
10.09.2025 09:12 Ответить
Облишті ці зайві рухи, панове, все одно ви не приймите ріщення шось збивати над Польшею, я вже не кажу про те шо ттх зрк тощо дозволяють сбивати цілі і над Украхною з вашой теріторіх але ви цього не будите робити навіть як шо воно буде складати для вас 100% загрозу.
Jeszcze Polska nie zginęła но дала вже душок.
10.09.2025 08:36 Ответить
Якби я був президентом, то невідомі бпла, ніколи б не залетіли на терріторію Польші! (с)
10.09.2025 08:37 Ответить
Зібрали б краще Ставку. З бубачкой на чолі.
10.09.2025 08:37 Ответить
Туск сів на рідкий стул та навіть не сказав чиї це шахєди так оборзіли.
Які ж ці поляки сцикливі та нікчемні.
10.09.2025 08:37 Ответить
Він і не скаже, поки не буде експертного висновку.
Так в кожній правовій державі
10.09.2025 08:43 Ответить
Після експертного висновку ці шахеди визнають українськими.
Як літак під смоленськом сам впав, як ракети які вже залітали до Польщі були українськими.
10.09.2025 08:56 Ответить
Тоді Туск так буде називати, посилаючись на відповідний висновок
10.09.2025 09:08 Ответить
Відповідний висновок Туск сам надрукує експертам.
Шо ви мені хочете довести? Що полякам та польській владі не сцикотно казати правду? Та весь світ знає, що вони найбільші сцикуни. Ще Черчіль називав їх гієнами Європи. Заспокойтесь , полякам не потрібен безкоштовний адвокат на Цензорі.
10.09.2025 09:19 Ответить
Впевнений зараз в Польщі почнеться гавкіт різного фашистського лайна типу Конфедерації що це не їхня війна і потрібно перестати Польщі бути хабом з поставки зброї .
Вже мабуть і гроші ***** їм на карточки скинув .
10.09.2025 08:38 Ответить
де бойовий президент Польщі ? Туск хоч щось робить .
10.09.2025 08:38 Ответить
Idź do diabła
********,нах...
10.09.2025 08:38 Ответить
рф не нападе на польшу, поки не розбереться з Україною
10.09.2025 08:39 Ответить
Трумп з бункера вже мабуть готує потужну промову.
10.09.2025 08:40 Ответить
І,мабуть,вже готовий віддати Аляску,щоби не ескалювати.
10.09.2025 08:42 Ответить
10.09.2025 08:40 Ответить
Якраз шукаю роботу
10.09.2025 08:47 Ответить
А что скажет товарищ Рютте?
10.09.2025 08:42 Ответить
пшеки ссикуни! і це з"їдять!
10.09.2025 08:43 Ответить
на заседание всем приходить со своими ПАМПЕРСАМИ !!!
10.09.2025 08:44 Ответить
Поляки не здатні воювати з Путіним, бо усе ще воюють з Бандерою!
10.09.2025 08:44 Ответить
та це ж Україна хоче польщу втягнути у війну вже так говорили поляки
10.09.2025 08:47 Ответить
Ще хай визвуть посла параши на килим. Поржемо разом
10.09.2025 08:50 Ответить
Сувальський коридор і пару воєводств пукін реально забере собі за три дні!

НАТО виразить стурбованість, ляхи здриснуть в Іспанію.
10.09.2025 08:50 Ответить
Ляхи здристнуть у Португалію. Вони там нерухомість скуповували.
10.09.2025 08:57 Ответить
Нічого не буде. Бо сама Польща не говорить що це були саме москальські повітряні цілі
10.09.2025 08:58 Ответить
Помітили?
У кментах немає ЖОДНОГО польського прапорця!
Пшеки, агов! Ви є? Чи побігли штанці міняти?
10.09.2025 08:59 Ответить
Та тут ми, просто важко щось добавити, більшість коментарів всі по суті, залишається лише підтримувати...
Тай часу немає, зараз визначаємо з місцем для поховання москалів, хоча я пропоную кремації, менше клопоту, і більше зиску.....
10.09.2025 09:15 Ответить
Ви що, такі перфекціоністи?
Визначаєтеся з місцем поховання москалів?
Ню-ню...
Москалі такой поблеми не мають.
Крч, не займайтеся самолікуванням, не винаходьте ровера...
Робіть, як ЗСУ.
10.09.2025 09:27 Ответить
Краще насіння їм в кишені приготуйте
10.09.2025 10:30 Ответить
сьогодні Трампон зазвонить
Другухвуйлу
та зупинить 9 війну!!!
За тиждень знову
залетять дрони...
........
трампон зупинить 10 війну!!
10.09.2025 09:11 Ответить
Просили ***** - прийти і навести порядок . ? От він і прийшов .
.
10.09.2025 09:12 Ответить
Бойові рольники *****!
10.09.2025 09:20 Ответить
Ну а шо його дsдо мав ферму і трактора ( до другої війни ) , батько мав ферму і трактора ( совок ) і він має ферму і трактора - для його сімї ніц не змінилося . В Польщі такого трешу як в нас на селах не було - а якби було то за такий плакат його його ж колеги порвали би кацапський прапор .
10.09.2025 09:33 Ответить
Та да ,треба ж домовлятися ,ради миру віддайте що він хоче щоб люди не гинули, як вчить Донні.
10.09.2025 09:36 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/ataka-na-polshu/ Олег Пономарь:
Де-юре - это нападение на страну НАТО и должна быть активирована ст. 5 Устава НАТО. То есть, я, как и вы все, за это.
Но по факту (просто делюсь с вами тем, что знаю на сегодня) об активации ст. 5 речи не идет. Не идет речи и об активации ст. 4 (консультации в случае угрозы). Это называется политическая и военная целесообразность. Активация ст. 5 должна вести к войне НАТО с Россией, а это не входит в концепцию «миротворца» Трампа.
Поэтому я рассчитываю на то, что атака на Польшу приведет к усилению помощи Украине и к усилению санкций против России. И да, Польша сбивает шахеды.

ps: Польша - хороший союзник и поставила более 20 пакетов оружия Украине с начала войны (те же танки и самолеты критически помогли Украине). Поэтому не разделяю желания послать Польшу, несмотря на все исторические моменты между Польшей и Украиной. Послать Польшу предлагают те же, кто недавно призывал послать нахер Трампа. С кем останется Украина, если всех послать?
10.09.2025 09:38 Ответить
путлєр неодноразово заявляв, що раша воює з усією НАТО. Ця повітряна атака на Польщу - черговий епізод війни, повʼязаний з тим, що Польща надає транспортний коридор, через який військове обладнання надходить в Україну, з тим, що на кордонах Польщі путлєром розгорнуте ударне угрупування ніби то "для навчань" а також з тим, що Трамп де-факто підігрує путлєру, послабляючи НАТО та Україну.
Саме через пропутлерівську позицію адміністрації Трампа "умиротворення агресора", яка де-факто послаблює і блокує оборонні можливості НАТО, путлєр дозволяє собі зухвалі провокаційні дії, а тепер вже неприховані атаки, щодо Польщі та інших країн НАТО. Диверсії, атаки засобами РЕБ на навігаційні системи, вибухи на військових підприємствах і транспорті, а тепер і повітряна атака бойвими засобами повітряного терору. Необхідні рішучі дії НАТО, а не чергове висловлювання "глибокого занепокоєння". Які? Повна повітряна та дипломатична блокада РФ , розгортання та застосування спільної ППО Україна - НАТО. Повітряні кордони України повинні стати повітряними кордонами НАТО із знищенням всіх ракет та БПЛА рашистів у небі над Україною. Значне і відчутне для рашистів збільшення всіх видів військової допомоги НАТО Україні.
10.09.2025 10:23 Ответить
 
 