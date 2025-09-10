Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши из-за залета "шахедов"

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже созвал экстренное заседание правительства Польши из-за залета на территорию страны российских ударных дронов во время ночной атаки на Украину.

Об этом сообщил в соцсети Х пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Туск встречается с министрами, ответственными за государственную безопасность.

"Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 8:00 утра (9:00 по Киеву. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Польша закрывает границу с Беларусью на фоне учений "Запад-2025", - Туск

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.