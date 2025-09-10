Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши из-за залета "шахедов"
Премьер-министр Польши Дональд Туск уже созвал экстренное заседание правительства Польши из-за залета на территорию страны российских ударных дронов во время ночной атаки на Украину.
Об этом сообщил в соцсети Х пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас Туск встречается с министрами, ответственными за государственную безопасность.
"Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 8:00 утра (9:00 по Киеву. - Ред.)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Бєлгород ма бичь зніщьони" - Дональд Туск
1. викликати посла рф та вручити ноту протесту?
2. Звінуватити Україну яка начебто хоче втягнути польшу до війни ?
Я ні на що не натякаю , але все ж .
Польський уряд розраховує на місце в "Групі 20" провідних економік світу після оголошення прем'єр-міністра країни Дональда Туска про те, що
ВВП Польщі тепер перевищує один трильйон доларів.
Польща звернулася до Сполучених Штатів, які в 2026 році будуть головувати в "Групі 20" (G20, "великій двадцятці") з проханням надати їй запрошення в G20.
то там серьйозні дядьки висловлять серйозне занепокоєння.
Бобер курва!
Jeszcze Polska nie zginęła но дала вже душок.
Які ж ці поляки сцикливі та нікчемні.
Так в кожній правовій державі
Як літак під смоленськом сам впав, як ракети які вже залітали до Польщі були українськими.
Шо ви мені хочете довести? Що полякам та польській владі не сцикотно казати правду? Та весь світ знає, що вони найбільші сцикуни. Ще Черчіль називав їх гієнами Європи. Заспокойтесь , полякам не потрібен безкоштовний адвокат на Цензорі.
Вже мабуть і гроші ***** їм на карточки скинув .
********,нах...
НАТО виразить стурбованість, ляхи здриснуть в Іспанію.
У кментах немає ЖОДНОГО польського прапорця!
Пшеки, агов! Ви є? Чи побігли штанці міняти?
Тай часу немає, зараз визначаємо з місцем для поховання москалів, хоча я пропоную кремації, менше клопоту, і більше зиску.....
Визначаєтеся з місцем поховання москалів?
Ню-ню...
Москалі такой поблеми не мають.
Крч, не займайтеся самолікуванням, не винаходьте ровера...
Робіть, як ЗСУ.
Другухвуйлу
та зупинить 9 війну!!!
За тиждень знову
залетять дрони...
........
трампон зупинить 10 війну!!
.
Де-юре - это нападение на страну НАТО и должна быть активирована ст. 5 Устава НАТО. То есть, я, как и вы все, за это.
Но по факту (просто делюсь с вами тем, что знаю на сегодня) об активации ст. 5 речи не идет. Не идет речи и об активации ст. 4 (консультации в случае угрозы). Это называется политическая и военная целесообразность. Активация ст. 5 должна вести к войне НАТО с Россией, а это не входит в концепцию «миротворца» Трампа.
Поэтому я рассчитываю на то, что атака на Польшу приведет к усилению помощи Украине и к усилению санкций против России. И да, Польша сбивает шахеды.
ps: Польша - хороший союзник и поставила более 20 пакетов оружия Украине с начала войны (те же танки и самолеты критически помогли Украине). Поэтому не разделяю желания послать Польшу, несмотря на все исторические моменты между Польшей и Украиной. Послать Польшу предлагают те же, кто недавно призывал послать нахер Трампа. С кем останется Украина, если всех послать?
Саме через пропутлерівську позицію адміністрації Трампа "умиротворення агресора", яка де-факто послаблює і блокує оборонні можливості НАТО, путлєр дозволяє собі зухвалі провокаційні дії, а тепер вже неприховані атаки, щодо Польщі та інших країн НАТО. Диверсії, атаки засобами РЕБ на навігаційні системи, вибухи на військових підприємствах і транспорті, а тепер і повітряна атака бойвими засобами повітряного терору. Необхідні рішучі дії НАТО, а не чергове висловлювання "глибокого занепокоєння". Які? Повна повітряна та дипломатична блокада РФ , розгортання та застосування спільної ППО Україна - НАТО. Повітряні кордони України повинні стати повітряними кордонами НАТО із знищенням всіх ракет та БПЛА рашистів у небі над Україною. Значне і відчутне для рашистів збільшення всіх видів військової допомоги НАТО Україні.