Новости Шахеды залетели в Польшу
Туск уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу

премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и действиях, которые были предприняты против российских объектов, нарушивших воздушное пространство Польши.

Об этом Туск сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы постоянно поддерживаем контакт", - отметил он.

Также читайте: ОК ВС Польши призвало граждан оставаться дома из-за залета "шахедов": наиболее уязвимыми являются три воеводства

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей.

+27
Польща фуєм по губах отримала, все норм. Туск проінформував Рюте, Рюте сказав, що він проінформований.
10.09.2025 07:30 Ответить
+25
Польска:
"російські шахеди в нашому просторі, на нашій території, перекриті аеропорти"
НАТО: "
зрозуміли, викреслюємо вас з альянсу"
____________________________________________________
Українці добре знають,як виглядає справжній напад.
Польща і НАТО повинні розуміти,що їх « прощупывают».
10.09.2025 07:28 Ответить
+21
А Ізраїль НЕ став нікого інформувати, а просто знищив верхівку Хумусу)
10.09.2025 07:28 Ответить
Польска:
"російські шахеди в нашому просторі, на нашій території, перекриті аеропорти"
НАТО: "
зрозуміли, викреслюємо вас з альянсу"
____________________________________________________
Українці добре знають,як виглядає справжній напад.
Польща і НАТО повинні розуміти,що їх « прощупывают».
10.09.2025 07:28 Ответить
10.09.2025 07:35 Ответить
Warsaw International Airport has closed, per NOTAM. Closed due to "unplanned military activity related to ensuring state security."
10.09.2025 07:57 Ответить
А Ізраїль НЕ став нікого інформувати, а просто знищив верхівку Хумусу)
10.09.2025 07:28 Ответить
Польща фуєм по губах отримала, все норм. Туск проінформував Рюте, Рюте сказав, що він проінформований.
10.09.2025 07:30 Ответить
Для пшакопризвиздяних отримувати по губам вже стало доброю традицією. Що тільки не зробиш з переляку. Якщо піде так далі, то пшаки будуть кукурікати, що то ОУН ії атакує, зі схронів, а у пшака разом з кацапнею при слові ОУН і Бандера починається неконтрольвана істерика і вони розбігаютьмя, в панікі як таргани.
10.09.2025 08:01 Ответить
Найкращою відповіддю Польщі буде заява препіЗЄдента про припинення транзиту через територію панства військової допомоги Україні. Мов Польща не є учасником війни і не збирається ним бути. Тай таке.
10.09.2025 08:03 Ответить
"І ми маємо бути разом."

Розкажи це тим, хто перекриває український кордон, та тим, кому саме зараз приперло розкопувати могили.
10.09.2025 08:17 Ответить
Самі великі борги держава наростила в останні роки.
10.09.2025 08:29 Ответить
та чого? та норм! в японців вже он 200% чи 300% борг, а в китайоз то взагалі ніхто не знає скільки сотень відсотків і нічого, і живуть, і ще й БАГАТО живуть!
і при цьому в них НАВІТЬ НЕМА НІЯКОЇ ВІЙНИ!!!!
10.09.2025 08:30 Ответить
І? До чого тут Польща і цей випадок? І так, якщо ти маєш кредит, це зовсім не означає, що ти злидень.
10.09.2025 08:38 Ответить
ну..раZZія це щось інше....
перед хумусом трампоїди не розсилали "червоних доріжок" ...поки-що...
10.09.2025 07:40 Ответить
Помиляєтесь, вони отримали дозвіл Трампа.
10.09.2025 07:49 Ответить
Ви не порівняйте напіввійськових ХАМАС і ядерну, пришиблену на всю голову росію.
10.09.2025 07:52 Ответить
Він хоче 150 років ще пожити. Ядерний удар ніхто йому не пробачить.
10.09.2025 07:59 Ответить
ну дик воювати проти "терористів" в тапках і на мотоциклах, будучи при цьому найбагатшою країною в тому районі - це не виступати проти НАЙБІЛЬШОЇ території (країною це важко назвати) на планеті, в якої ще і ядерка є.....
10.09.2025 08:28 Ответить
********** оперативненько...
10.09.2025 07:28 Ответить
Досі не доходило і зараз ще не дійде. Дійде коли буде Польща за 2 дні.
показать весь комментарий
10.09.2025 07:29 Ответить
До вечора виявиться, що Польщу ще вчора виключили з НАТО)))
10.09.2025 07:30 Ответить
Ні...не може бути...поляки вчора отримали 43 млрд € на " додаткове" озброєння з Брюсселю....

ось тому різні Косиняки-Камиші "імітують бурхливу діяльність"...
10.09.2025 07:36 Ответить
Проінформував що у поляків повні штани))
10.09.2025 07:30 Ответить
трампофлебіту це не сподобається..
10.09.2025 07:31 Ответить
Марк Рютте та все НАТО разом з європою будуть дуже стурбовані, навіть " глибоко занепокоєні" ....
10.09.2025 07:31 Ответить
І що??? рютте "ЗАСМУТИВСЯ"???!!! А Друга світова теж з Польщі розпочалася.....
10.09.2025 07:34 Ответить
збили всього 2 ,а залетіло більше 15
10.09.2025 07:34 Ответить
Рютте : это шутка ???))) это русские так шутят , не переживай ты так )))
10.09.2025 07:34 Ответить
Так виглядає 5-та стаття
10.09.2025 07:36 Ответить
Повірте, не буде нікуя. Трамп і його балаган, знайде можливість як заговорити цю атаку і спустити все на гальма.Адже він має прекрасні стосунки з путеним.Через день і Штати та Польща забудуть про це і скажуть, що була випадковість, це хохлятський РЕБ.Згадайте цей пост.
10.09.2025 07:39 Ответить
потужно!
10.09.2025 07:36 Ответить
То були Волинські беспілотники.(Радійо Велика Польща)
До речі....
знаєте чому польське ППО не працювало? бо до Вісли ще не Польща, а після - вже не Польща
10.09.2025 07:40 Ответить
а наххххх нам такое НАТА , нет меморандума нет и статуса !!!
10.09.2025 07:36 Ответить
У відповідь на шахедну атаку, Польща депортувала ще 15 українців.
10.09.2025 07:42 Ответить
через белорусю 13 шахедов на польщу і через Волинь 11 і того 24 в польщу
10.09.2025 07:39 Ответить
В НІЧ НА 10 ВЕРЕСНЯ 2025РОКУ РПІДЕРАЦІЯ НАПАЛА НА НАТО. НАТО ,ВІДПОВІЛО МАСОВАНОЮ СЛОВЕСНОЮ , ДИМОВО- СМЕРДЯЧОЮ АТАКОЮ НА ВУХА СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ.
10.09.2025 07:42 Ответить
Ничего не будет, максимум эти еврокуколды подгонят к границе больше ПВО и мобильных групп и на этом все.
10.09.2025 07:43 Ответить
подумаешь прямь трагедия , просто АВИАМОДЕЛИСТЫ чюток перепутали координаты , надо понять и простить !!! сво однако )))
10.09.2025 07:43 Ответить
Польща пришвидшено викликає резервістів ТрО через російські БПЛА У зв'язку з вторгненням дронів РФ у повітряний простір, у десяти воєводствах Польщі оголосили про пришвидшений виклик резервістів до Сил територіальної оборони.
10.09.2025 07:45 Ответить
Вообще-то ЗАЛЁТ выглядит по-другому.
10.09.2025 07:45 Ответить
У Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони через атаку російських БпЛА, - Reuters.
10.09.2025 07:48 Ответить
трампон позвонит своему лучшему другу в кремль и опять получит по губам
10.09.2025 07:48 Ответить
Трампон скаже що Польща повинна вийти з НАТО
10.09.2025 07:52 Ответить
Ну що, Навроцький «Волинська трагедія» то насправді найважливіше ?
10.09.2025 07:50 Ответить
У десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів до ТрО

Польський уряд збирає екстрене засідання на 8 ранку
10.09.2025 07:50 Ответить
Польща вже не в нато
10.09.2025 07:51 Ответить
"У десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів до ТрО"

А для чого? Який сенс?
10.09.2025 08:19 Ответить
Зараз вилізуть два "дирявих",орбан з фіцо,та звинуватять у всьому Україну,а ще один довбойоб з-за океану теж ,щось випердить...
10.09.2025 07:51 Ответить
Там і в Польщі Орбанів вистачає.
10.09.2025 08:20 Ответить
Опять польска курва скажет что Украина затягивает Польшу в войну ?
10.09.2025 07:52 Ответить
Або скаже що це залетіли ракети української ППО.
10.09.2025 08:40 Ответить
НАТО не вступить у війну, навіть не мрійте.
Поки не буде прямих військових дій.
Будуть мовчки збивати, хоч і по 10 ракет кожного разу. Орки скажуть що то не вони чи випадково.
Така реальність, ніхто за нас воювати не буде.
10.09.2025 07:53 Ответить
Про що це? Можливий приліт кацапського шахеда в багатоповерхівку де небудь в Кракові -це втягування Україною Польщі "воювати за нас"?
10.09.2025 08:00 Ответить
Про те що не слід розраховувати свої сили.
10.09.2025 08:07 Ответить
Ну і до чого тут шахеди в Польщі?
10.09.2025 08:18 Ответить
Таке враження, що коментарі пишуть москалі і зебобіки,зовсім йо...лись!
10.09.2025 07:53 Ответить
Це "зальот" - рашка! - Туск
10.09.2025 07:54 Ответить
Ми сильно обеспокоены..
10.09.2025 07:56 Ответить
Кацапські z-пропагандони пишуть що шахеди залетіли в Польщу не випадково . Що їхньою ціллю був саме аеропорт м Жешув .!
10.09.2025 07:57 Ответить
Україна висловить рішучу занепокоєність?
10.09.2025 07:58 Ответить
Не доходить,що цапстан треба було задавити ще 2014...думали,це жарти...
А ще краще в 1991 додавить.
10.09.2025 07:58 Ответить
Давити треба було ще 91-му...
10.09.2025 08:03 Ответить
Чому всі в коментах накинулися на Польщу? Не вони, а на них напали і напала терористична росія. Чому радіють українці, що ворог б'є по нашому партнеру, через територію якого нам поставляють зброю? Ви бажаєте, щоб поляки зупинили поставки нам зброї і щоб в них ще було тихо без шахедів? Чи вимагають вступити у відкриту війну з росією? Звичайно вони не вступлять у війну, не бажають, щоб ракети нищили їх міста.Забулися, що в Польщі знайшли прихисток тисячі наших громадян?
10.09.2025 07:58 Ответить
Територію суверенної країни обстрілює інша країна? Я не зовсім розумію про що ви? Радите Польщі втертися та далі обтікати? То вони так і зроблять,не переживайте.
10.09.2025 08:06 Ответить
Польща розбереться, що їй робити. Нарід 73% вже радив Найвєлічайшому з 2019 року всі гроші вкладати в асфальт і знищувати оборонні замовлення, системи ППО, ракети ті і всю армію. Немає нам що радити полякам, коли самі замість ракет виробляли асфальт, замість літаків і ракет - купували асфальтоукладчики. В нас ворог один - росія. Я вдячний Польщі за величезну допомогу грошима, зброєю в за те, що приютили мільйони наших громадян, що через їх країну до нас поступає в е необхідне.
10.09.2025 08:24 Ответить
"Я вдячний Польщі ... ... за те, що приютили мільйони наших громадян"

Польща витратила на наших громадян:
40,3 млрд. зл. = 10,9 млрд $

Наші громадяни принесли в економіку Польщі:
328,6 млрд. зл = 88,7 млрд $
10.09.2025 08:31 Ответить
А дякунам аби дякувати. А за що-неважливо.
10.09.2025 08:43 Ответить
Ніхто нічого їм не радить,тому що вони ні чорта толкового не зроблять. Розберуться вони максимум з тим, що їм виразити-занепокоєння чи стурбованість.
10.09.2025 08:49 Ответить
Дядя, польща виступає на боці московії
10.09.2025 08:06 Ответить
Олень ординський? Кидай клаву та в ліс, гон почався. А ти тут. Всіх самиць без тебе пере***ть.
10.09.2025 08:10 Ответить
Не забули, як поляки використали з вигодою такий людський ресурс ,в той же час постійно перешкоджаючи Україні.
10.09.2025 08:09 Ответить
До чого тут все те, що ти написав? Мова йде про повну безхребетність НАТО, над яким куйло вже відкрито насміхається.

"Звичайно вони не вступлять у війну, не бажають, щоб ракети нищили їх міста"

Тобто, ми вступили у війну, бо забажали, щоб кацапські ракети нищили наші міста? За твоєю логікою треба було відразу підписати Стамбул?
10.09.2025 08:09 Ответить
BBC
Зранку польське командування підтвердило, що в небі Польщі цієї ночі в ході "безпрецедентного за масштабами порушення повітряного простору" збили кілька російських безпілотників.
Загалом моніторингові канали пишуть про близько 10 дронів, які залетіли в Польщу.
Вже після 7 години ранку останні шахеди атакували Луцьк, а один з них, за даними моніторингових каналів, знову попрямував у Польщу.
10.09.2025 08:01 Ответить
І яка буде відповідь? Як завжди, поляки перекриють пункт пропуску на українському кордоні?
10.09.2025 08:02 Ответить
У поляків є ресурси для відповіді.
Польський уряд розраховує на місце в "Групі 20" провідних економік світу після оголошення прем'єр-міністра країни Дональда Туска про те, що
ВВП Польщі тепер перевищує один трильйон доларів.
Польща звернулася до Сполучених Штатів, які в 2026 році будуть головувати в "Групі 20" (G20, "великій двадцятці") з проханням надати їй запрошення в G20.
10.09.2025 08:06 Ответить
Тобто, яка буде відповідь?
10.09.2025 08:10 Ответить
Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства».
Офіційна Польща не називає росіян, не ідентифікує дрони. Мовчать поки.
10.09.2025 08:04 Ответить
Знову та проклята невизначенність
10.09.2025 08:16 Ответить
Фермерів викличте. Нехай кордони перекривають від шахедів
10.09.2025 08:10 Ответить
10.09.2025 08:11 Ответить
Коли Україна у початку війни просила допомоги.кричали.що їх втягують у війну.Тепер Шахеди у них.І це початок.Путлер борзіє...
10.09.2025 08:12 Ответить
Польща оголошує стан підвищеної готовності для тероборони
10.09.2025 08:16 Ответить
ALERT GOTOWOŚCI WOT
W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT. Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa: do 6 h w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 h w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, w czasie krótszym niż 24h wezwanie w pozostałych województwach nie jest planowane. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję.
10.09.2025 08:18 Ответить
Оперативне командування ЗС

В результаті сьогоднішнього нападу Російської Федерації на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Цей акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян.

За наказом Оперативного командування ЗСП негайно було запущено оборонні процедури.

Польські та союзні засоби спостереження за допомогою засобів радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізаціїю Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів.

Оперативне командування ЗСР моніторить поточну ситуацію, а польські та союзні сили і засоби залишаються в повній готовності до подальших дій.

10.09.2025 08:18 Ответить
Цієї ночі Росія масово атакувала вже не тільки Україну, але й Польщу. Після відсутності реакції на попередні поодинокі удари дронів, тепер по Польщі запустили вже близько десятка. Z-канали написали, що атака була спрямована проти Жешува.

У Польщі підтвердили, що збили близько 10 російських БПЛА і заявили про безпрецедентне порушення свого повітряного простору.
10.09.2025 08:25 Ответить
Повідомляється, що в Цеханові, на вулиці Шленській, невідомий предмет впав на вулицю. На місце падіння прибули озброєна поліція і військові вантажівки. «Схоже на уламки »Шахеда", - коментують місцеві ресурси.
10.09.2025 08:27 Ответить
Польские храбрые летчики наверное показывали Шахедам плакаты "Спердоляйте домой!"
10.09.2025 08:18 Ответить
Немита зупиниться тільки тоді, коли отримає ракетами по кремлю.
НАТА, де томагавки?
10.09.2025 08:19 Ответить
Я це вже четвертий рік кажу. Ніякі санкції ще жодного маньяка не зупиняли і ніколи не зупинять. Тільки танки і ракети.
10.09.2025 08:25 Ответить
Невже НАТО чимось полякам допомогло? Здивуйте мене!
10.09.2025 08:20 Ответить
"хоробрі" поляки як і завжди обісрались.
На кацапів голос підіймати стрьомно, це ж не на українськіх жінок і дітей які бежалі від війни свою чорну ротяку роззявати...
10.09.2025 08:21 Ответить
Чи вже треба починати консультації, чи ще зарано…, непростий буде день в НАТО…ще й Трамп буде стверджувати, як завжди, що вони помилилися…, з путіним в нього чудовий діалог…, путін його раз за разом посилає, але Трамп вірить, що з руснею можна домовитись…
10.09.2025 08:24 Ответить
Трампон: Если бы я руководил НАТО, такого бы не случилось!
10.09.2025 08:44 Ответить
Нічого не буде. Бо сама Польща не говорить що це були саме москальські повітряні цілі
10.09.2025 08:59 Ответить
10.09.2025 09:32 Ответить
Рютте виказав глибоке занепокоєння!!!₴
10.09.2025 09:47 Ответить
 
 