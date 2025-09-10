Туск уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и действиях, которые были предприняты против российских объектов, нарушивших воздушное пространство Польши.

"Мы постоянно поддерживаем контакт", - отметил он.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей.