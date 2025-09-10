ОК ЗС Польщі закликало громадян залишатися вдома через заліт "шахедів": найбільш вразливими є три воєводства

Під час сьогоднішнього нападу Російської Федерації, що здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі.

Як зазначається, наразі триває операція з виявлення та нейтралізації цілей.

За наказом Оперативного командувача Збройних Сил було розгорнуто озброєння, тривають операції з визначення місцезнаходження збитих цілей.

"Ми наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо всіх залишатися вдома. Найбільш вразливими районами є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей.