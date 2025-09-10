ОК ЗС Польщі закликало громадян залишатися вдома через заліт "шахедів": найбільш вразливими є три воєводства
Під час сьогоднішнього нападу Російської Федерації, що здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі.
Як зазначається, наразі триває операція з виявлення та нейтралізації цілей.
За наказом Оперативного командувача Збройних Сил було розгорнуто озброєння, тривають операції з визначення місцезнаходження збитих цілей.
"Ми наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо всіх залишатися вдома. Найбільш вразливими районами є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Через нікчемну сцикливу поведінку Заходу війна розширяє кордони.
По іншому і бути не могло.
Як вам торгівля з московитами на крові українців ?! Як вам висипане зерно українське?; Як вам "спєрдалчй до України"?!
Як вам, ляхи, Московська нафта, зерно, смачні ?!
якщо через Волинь, то знову ще й будуть нити за Волинську різню.
Україна: «8 шахедів»
Польща: «з України»
якщо знову всруться, то для нас тільки один варіант залишиться щоб вижити. але озвучувати я його не буду.
як чечени робили
але він не дасть
купити я не можу, гроші маю
розум маю (програміст)
а держава не робить ні хера
реально ні хера
то твої пропозиції???
ти написав що маеш там шось
пиши свое
також аргументуй - чому нереально?
аргумент, дядя
купити я не можу, гроші маю
розум маю (програміст)
а держава не робить ні хера
реально ні хера"
НАТО виразить стурбованість, ляхи здриснуть в Іспанію.
Думаю НАТО скоріше виженуть Польщу з НАТО, а ніж щось будуть робити
ніхто не радіє що в польщу залетіли дрони. всі кажуть "а ми ж вам говорили!".
ти глузуеш
Гроші підуть на ППО та ПРО, артилерію, дрони, інфраструктуру та кібербезпеку.
1) Берете снаряд від скорострільної авіаційної гармати F-16
2) Щедро змащуєте снаряд змазкою для анального сексу
3) Вводите снаряд в сраку тупим кінцем (капсюлем на дні) до себе, накінечником від себе. Це дуже важливо.
4) Стаєте раком і очікуєте наближення шлюхеда.
результат анкориджа вже на обличчі тр... то лі ще буде(
..що скаже зараз джонсонюк ?!
якій дещо приспав пильність і глядів на тр в рожевих окулярах
Тайожний союз, це вам близько по духу