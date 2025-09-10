УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
9 691 100

ОК ЗС Польщі закликало громадян залишатися вдома через заліт "шахедів": найбільш вразливими є три воєводства

шахед над Польщею

Під час сьогоднішнього нападу Російської Федерації, що здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних Сил Польщі.

Як зазначається, наразі триває операція з виявлення та нейтралізації цілей.

За наказом Оперативного командувача Збройних Сил було розгорнуто озброєння, тривають операції з визначення місцезнаходження збитих цілей.

Також читайте: Путін готовий до нападу на інші країни, - Навроцький

"Ми наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо всіх залишатися вдома. Найбільш вразливими районами є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей.

Автор: 

Польща (8814) Шахед (1451)
+29
Польща увірвалася в третю світову.
Через нікчемну сцикливу поведінку Заходу війна розширяє кордони.
По іншому і бути не могло.
10.09.2025 06:57 Відповісти
+29
Головне пшекам не забувати,що збивати кацапські цілі над Україною,яка просила це робити -це потужна ескалація і втягування у війну.
10.09.2025 07:04 Відповісти
+23
Головне, щоб СМІЛИВІ блокувати та бити українських біженців ПОЛЯКИ залишалися вдома СМІЛИВО!
10.09.2025 07:01 Відповісти
Польща увірвалася в третю світову.
Через нікчемну сцикливу поведінку Заходу війна розширяє кордони.
По іншому і бути не могло.
10.09.2025 06:57 Відповісти
"Смілива" Польша вср*ться від 3-ї Світової і СМІЛИВО УХИЛИТЬСЯ! Максимум на що поляки здатні це блокувати та бити українських біженців!
10.09.2025 08:25 Відповісти
Головне, щоб СМІЛИВІ блокувати та бити українських біженців ПОЛЯКИ залишалися вдома СМІЛИВО!
10.09.2025 07:01 Відповісти
I vashyh tam 2 miliony na EU money
10.09.2025 09:39 Відповісти
Так вони у вас для того щоб ви їх блокували, били та принижували як це ви і робите. Бо ви брати довбані!
10.09.2025 09:47 Відповісти
To zabieraj ich sobie do kanady albo na front, idioto
10.09.2025 09:50 Відповісти
То вони ід1оти, що бігли від війни до вас, до Польщі! СМІЛИВІ поляки з Путіним не воюють, вони усе ще воюють з Бандерою!
10.09.2025 09:53 Відповісти
Winston Churchill referred to Poland as the "***** of Europe" in 1938, a statement condemning its opportunistic territorial gains from the Czechoslovakia after the Munich Agreement. In the same year, Poland invaded and occupied the Zaolzie region from Czechoslovakia while Germany was absorbing the Sudetenland. The term "*****" reflected the perception of Poland as acting like a scavenger on a corpse, and the phrase was preserved in British memory despite its harshness.
10.09.2025 09:58 Відповісти
Ну що, ляхи?!
Як вам торгівля з московитами на крові українців ?! Як вам висипане зерно українське?; Як вам "спєрдалчй до України"?!
Як вам, ляхи, Московська нафта, зерно, смачні ?!
10.09.2025 07:01 Відповісти
Ось, напад України на Польшу!
10.09.2025 07:08 Відповісти
Idiota z CCCP ... Mozg ze słomy jak i kraj... twoi zarabiają i żyją tutaj lepiej niz w wielkiej Ukraine i ci którzy zachowują się fair, zostaną tutaj na zawsze, a ty homo soveticus zostaniesz tam gdzie jesteś .
10.09.2025 09:53 Відповісти
...а запускати можуть і з рояля
10.09.2025 07:10 Відповісти
Ні, він вже сидить в бойовій частині, дистанційне керування у дєрьмака...
10.09.2025 07:23 Відповісти
пять балів!!!!
10.09.2025 08:31 Відповісти
Головне пшекам не забувати,що збивати кацапські цілі над Україною,яка просила це робити -це потужна ескалація і втягування у війну.
10.09.2025 07:04 Відповісти
От якби були шахеди з зерном...
якщо через Волинь, то знову ще й будуть нити за Волинську різню.
10.09.2025 07:07 Відповісти
Пшеки надзвичайно сміливі, просто анало.говнетно, коли так рішуче і сміливо блокують наш кордон. Тому що знають, що на їхній території вони в рило но одержать. А коли шахеди пролітають, то Навроцький з бункера дає команду : сидіти по погрібам, не висовуватись. Сциклива нація, сцикливий нарід, що з них взяти. Як вони ще ОУН до шахедів не прикріпили з переляку?
10.09.2025 07:42 Відповісти
Прикріплять! Зараз гондурасєя проснеться та: Ето не мы! А бульбофюрер: Я вам сейчас карту покажу, откуда летели шахеды!
10.09.2025 08:47 Відповісти
Не хотіли збивати над Україною - будь ласка отримали те до чого йшли, будуть тепер збивати над Польщею
10.09.2025 09:40 Відповісти
Поляки, якращ час підняти питання Волині, Бандери і червоно - чорного прапора?! Час сваритись з Українцями... Скоро відчуєте на своїй шкірі то що відчувають зараз українці!
10.09.2025 07:04 Відповісти
8 шахедів залетіло в Польщу з України.
Україна: «8 шахедів»
Польща: «з України»
10.09.2025 07:05 Відповісти
Так пшезвиздяні заявлять, що кацапня запускає шахеди на польщу на прохання бандерівців і найдуть там визитки Яроша
10.09.2025 07:45 Відповісти
Знову Україна хоче втягнути пшеків у війну...
10.09.2025 09:26 Відповісти
Невже пани ************* таки наважились щось збити? А рольніки здриснули, чи ще блокують кордон?
10.09.2025 07:07 Відповісти
Ой,да скажут в день,що то Україна винна,бо ****** заглушила навігацію мирних шлюхедов і вони повинні були летіти на Лівів,а кацапи не ВИНОВАТЫЕ!
10.09.2025 07:09 Відповісти
подивимось на реакцію польщі і єс, і особливо нато.

якщо знову всруться, то для нас тільки один варіант залишиться щоб вижити. але озвучувати я його не буду.
10.09.2025 07:10 Відповісти
АЕС?
показати весь коментар
10.09.2025 07:13 Відповісти
протверезій. і більше не бухай по вівторках.
10.09.2025 07:15 Відповісти
И какой вариант для нас? Создать ядерку?
10.09.2025 07:17 Відповісти
а це реальний варіант? пиши вже, що прилетять марсіани і зупинять війну.
10.09.2025 07:20 Відповісти
Так ,і не одна ,а всі одразу...
10.09.2025 07:17 Відповісти
і як ти збираєшся вижити? я думав що Isolda Peres один тут бухає по робочим дням, а вас багато.
10.09.2025 07:19 Відповісти
Ти такий загадочний)))
10.09.2025 07:22 Відповісти
я тверезий. протверезій, і будемо на одному рівні спілкуватися.
10.09.2025 07:25 Відповісти
Polska Strong
10.09.2025 07:15 Відповісти
мені не смішно. якщо нато-єс обісруться і зараз, то я, вірогідніше всього, буду тікати з України.
10.09.2025 07:22 Відповісти
Успіхів! Я буду радий за тебе.
10.09.2025 07:26 Відповісти
я не бачу хороших варіантів, щоб можна було радіти. всі погані.
10.09.2025 07:27 Відповісти
Варіант "стати на захист Батьківщини" не розглядався?
10.09.2025 08:43 Відповісти
Беру приклад з еліт. Повторюю за розумними і багатими.
10.09.2025 08:49 Відповісти
В росію )
10.09.2025 07:29 Відповісти
оце ти шутнік, *****! ха-ха-ха
10.09.2025 07:30 Відповісти
У Польщу?
10.09.2025 08:12 Відповісти
в австралію
10.09.2025 08:15 Відповісти
Не думаю, що НАТО впаде в істерику, як пшезвиздяні, там нема таких задрочених боягузів.
10.09.2025 07:47 Відповісти
я чекаю реакцію нато, далі буду робити висновки і планувати своє життя можливо по іншому.
10.09.2025 07:50 Відповісти
постійні теракти у москві
як чечени робили
10.09.2025 08:13 Відповісти
добре, візьми у буданги бімбу і починай.
10.09.2025 08:17 Відповісти
я не проти
але він не дасть
купити я не можу, гроші маю
розум маю (програміст)
а держава не робить ні хера
реально ні хера

то твої пропозиції???
10.09.2025 08:45 Відповісти
Ми поки що твою обговорювали. Я так розумію, що твоя пропозиція фантастична, вірно?
10.09.2025 08:48 Відповісти
я тобі не не екзамені
ти написав що маеш там шось
пиши свое

також аргументуй - чому нереально?
аргумент, дядя
10.09.2025 09:32 Відповісти
чому нереально? - "але він не дасть
купити я не можу, гроші маю
розум маю (програміст)
а держава не робить ні хера
реально ні хера"
10.09.2025 09:35 Відповісти
Сувальський коридор і пару воєводств пукін реально забере собі за три дні!
НАТО виразить стурбованість, ляхи здриснуть в Іспанію.
10.09.2025 07:12 Відповісти
путин всех накормит ,как накормил трампона прямо на Аляске !!! одна страна в сцыкливом мире сражается и это Украина и ее народ !!!
10.09.2025 07:13 Відповісти
Польща фуєм по губах отримала, все норм. Туск проінформував Рюте, Рюте сказав, що він проінформований.
10.09.2025 07:14 Відповісти
Фури з зерном терміново блокуйте, а шахеди то таке.
10.09.2025 07:14 Відповісти
Тепер поляки почнуть тиснути на Україну,щоб та капітулювала,бо бачиш через ескалацію шахеди з ракетами, не дають їм спокійно жити..!
10.09.2025 07:15 Відповісти
Саме так! Яка 5 стаття, Польща це 8 числа вийшла з НАТО, тепер вони не в НАТО, тому ми заспокоєні такою ситуацією, але не можемо допомогти так як не член НАТО .
Думаю НАТО скоріше виженуть Польщу з НАТО, а ніж щось будуть робити
10.09.2025 07:17 Відповісти
ваша аналітика трохи неправильна. бо як тільки Україна капітулює, то через три-шість місяців, рашка, з Україною звісно, піде завойовувати європку, і це буде швидка перемога.
10.09.2025 07:24 Відповісти
Сьогодні Польща на кілька годин таємно вийшла із НАТО.
10.09.2025 07:19 Відповісти
Вийшла покурити
10.09.2025 08:49 Відповісти
Поляки! Один раз - вже 3,14 да раз...
10.09.2025 07:21 Відповісти
Ковбаска помаленьку нарізається, далі буде пару випадкових ракет на території республіки Польща.
10.09.2025 07:21 Відповісти
Ясновельможні пани надристали в штани)))
10.09.2025 07:21 Відповісти
10.09.2025 07:23 Відповісти
Де браві польські фермери? Чому вони бадьоро не блокують повітриний кордон між Україною та Польшею?
10.09.2025 07:23 Відповісти
Шахеди по Польщі - симетрична відповідь полякам за літак Леха Качинського, який вони запустили по Смоленську
10.09.2025 08:47 Відповісти
Схоже, що тільки Україна та Ізраїль в світі не обісц@лися ...
10.09.2025 07:24 Відповісти
Це шо, нашi збили нюх кацапським шлюхедам, чи кацапи все ж наважились напасти на нато? По тому , що в цей час у повiтрi вже було 8 ту-95, а в морi чотири ******** з калiбрами, кацапи знiтились , та й розвернули бiльшiсть лiтакiв вiд пускових позицiй i деякий час не наважувалися запускати ракети. Тобто, кацапи були та як в непонятцi з того, що сталося, бо це ж явно пахне третьою свiтовою. Та коли НАТО промовчало, кацапи оговтались , та все ж наважились вдарити ракетами. Били по тим нашим мiсцям, якими шлюхеди рухались на захiд. Виходить , що Польша не була цiллю? ЗЫ... зрозумiло що кацапи виннi ролюбос, бо якби не пускали шлюхеди, то тi б не влетiли в Польщу.
10.09.2025 07:25 Відповісти
У сусіда хата згоріла, скільки ж радості в коментарях. "Дякую, дуже дякую!" (с)
10.09.2025 07:33 Відповісти
тут питання в тому, що ми цьому сусіду вже сто тисяч разів казали "збивайте дрони над нашою територією, тренуйтеся, готуйтеся" але ж поляки відморозились, і підсцикають трохи.

ніхто не радіє що в польщу залетіли дрони. всі кажуть "а ми ж вам говорили!".
10.09.2025 07:41 Відповісти
А шахеди ж українські, орків там немає й сліду.
10.09.2025 07:34 Відповісти
Зайшов почитати коменти польських правих...і що ви думаєте? Правильно - це провокація бандерівців СБУ, які хочуть втягнути їх у війну.
10.09.2025 07:38 Відповісти
Правильно написали, що пишуть муйню польські праві, а не всі поляки. В нас антимайдан править всією країною, мародерать на армії і нічого, ніхто цього не помічає, в тільки дивляться, що пишуть польські праві. А ще в нас майже вся Донецька, Луганська області, Крим, велика частина Херсонської і Запорізької областей у складі армії ворога вбивають українців, не чули?
10.09.2025 08:14 Відповісти
сбу смокче у дермака
ти глузуеш
10.09.2025 08:15 Відповісти
За кермом були украiнськi пiлоти, 100%.
10.09.2025 07:40 Відповісти
Як дітки маленькі , це називається розвідка боєм, вид бойових дій такий,проходить цей вид бою на території Польщі, Польща це член блока нато.Але ж і самій Польщі і НАТО настільки сцикотно приймати участь в цьому бою, що вони навіть бояться це озвучити. Тому ходіть до костьолу молитися .
10.09.2025 07:54 Відповісти
СХАМЕНІТЬСЯ!!! Кацапи,малороси,вороги України і наші горе-патріоти. Країна яка прийняла міліони наших біженців,жінок, дітей ,стариків,яка надала БЕЗПОВОРОТНО міліарди допомоги---заслуговує подяки Тільки бездумний бовдур і ворог УКраїни може писати всяку мерзоту ДА,з сусідами завжди є взаємні претензії,але те що зараз московія використовує розбрат---вам не доходить. Згиньте вороги Звертаюсь до НАШИХ ПАТРІОТІВ ,не ведіться на такі провокації.
10.09.2025 08:04 Відповісти
Печально, прикро, що в коментарях розганяється ненависть до поляків, а не росію, яка обстрілює і Україну і почали бити шахедами по Польщі. Немає питань до нашої влади, де наші системи ППО і ракети? Думаю, що після цієї атаки на Польщу НАТО може призупинити нам поставки систем ППО і ракет до них, залишаючи це собі. А в нас свої є? Чи радіємо, що ворог вдарив по ''ляхах''?
10.09.2025 08:09 Відповісти
пукін обіцяв забрати пару воєводств у Польщі, які їм подарував Сталін. Смачного, поляки!
10.09.2025 08:13 Відповісти
Польща отримає €43,7 млрд на оборону від ЄС через зростаючу загрозу з боку рф, - https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/poland-get-437-billion-euros-under-eus-defence-programme-2025-09-09/ Reuters.

Гроші підуть на ППО та ПРО, артилерію, дрони, інфраструктуру та кібербезпеку.
10.09.2025 08:13 Відповісти
Польські рольніки тракторами заблокують шахеди! Споко!
10.09.2025 08:15 Відповісти
10.09.2025 08:31 Відповісти
Рецепт боротьби з рашистськими шлюхедами для хєроїчних пшецьких рольніків, "витіранів" кордоно-блокувальних війн:
1) Берете снаряд від скорострільної авіаційної гармати F-16
2) Щедро змащуєте снаряд змазкою для анального сексу
3) Вводите снаряд в сраку тупим кінцем (капсюлем на дні) до себе, накінечником від себе. Це дуже важливо.
4) Стаєте раком і очікуєте наближення шлюхеда.
10.09.2025 08:40 Відповісти
...це все результат, ну просто очень прекрасных продуктивных любезностей разом з червоною дорожкою для пу...яка його настільки надихнула і стала запевненням в безнаказанності, в тому, що дружбан тр сховається в кущі і буде лише глядачом, як пу чубиться в європейськой пісочниці...і два тиждні ...очікування...плавно перейдуть скоро у 2 роки...
результат анкориджа вже на обличчі тр... то лі ще буде(
..що скаже зараз джонсонюк ?!
якій дещо приспав пильність і глядів на тр в рожевих окулярах
10.09.2025 08:45 Відповісти
Цей інцидент повинен додати розуму польській владі, в особі президента перш за все. Ніхто не втішається з поляків, а просто те що всі розумні люди говорили - не треба розбрату, не треба ніяких "історичних питань" зараз підіймати. Потрібна єдність, щоб теперішнє не загубить. Він не чув, він був глухий. Тепер шахеди залетіли на його територію. Цікаво, чи й зараз в польського президента, питання "волинської трагедії" на першому місці...
10.09.2025 09:19 Відповісти
Вкраїнчики тішаться, ніби пшеки вороги. А не пейсатий при владі, який просрав все і знищує країну разом з кацапами. Вкраїнчики, вам не світить ані ЄС, ані НАТО, ані рух в цивілізацію.
Тайожний союз, це вам близько по духу
10.09.2025 09:32 Відповісти
Я б сказав, що більше не тішаться а зловтішаються, типу, ляхав говорили, що настане час і їх позиція стосовно України і окремо кацапії вилізе боком, от таким саме чином. Тобто, мордва не буде їх питати, хочуть вони війни чи ні, а просто почнуть її. А ти полудурок готуйся, переплив Тису, можливо десь доведеться і р. Лужицьку подалати. Але досвіть ссикливий є, тому шанси не стати кормом для річкоивх рибок побільше.
10.09.2025 09:42 Відповісти
А ти полудурок готуйся, переплив Тису, можливо десь доведеться і р. Лужицьку подалати --- really ? Це ваше ставлення до своїх? Ви так цінуєте життя інших?
10.09.2025 09:49 Відповісти
Ми його цінуємо рівно так, як ви його цінуєте по відношенню до "свої же". Якщо ти звалив, значить за тебе хтось має зараз країну з цього гівна витягати. А тобі ж то п...х...й на це. А тут раптом я маю цінувати тебе. З якого ля?
10.09.2025 09:56 Відповісти
Взагалі нам немає різниці куди залетять шахеди: чи то в Пільшу, чи в Румунію чи в країни Балтіки. Головне щоб залітали да почастіше. Тим самим швидше відкриється другий фронт проти русні. Якщо буде Польша - то нехай Польща. Головне втягнути НАТУ у війну, бо самим нам габела і це факт.
10.09.2025 09:43 Відповісти
Цікаво чи були влучання по безпілотниками? Бо кацапи тренуються!
10.09.2025 09:42 Відповісти
Дональд Трамп має терміново викликати Навроцього на килим за потужну "ескалацію" проти його найліпшого друга - путіна. Хто дозволив полякам збивати миролюбиві російські шахеди? Це може вкрай образити путіна!
10.09.2025 09:46 Відповісти
Хоробрі українські хлопці вийшли на форум, щоб розкритикувати сусіда, який прийняв близько 3 мільйонів громадяні забезпечив їх допомогою, роботою та гідним життям, про яке більшість людей у ​​Великій Україні навіть не мріял, і в Україні ніколи не буде краще, або ви будете найбіднішою країною Європи, а може, навіть частиною РФ. СРСР це не вилікувати. Na razie
10.09.2025 09:46 Відповісти
Нікого ми не критикуємо, лише зауважили як "хоробро" ви відбиваєте атаки шахедів. Блокування кордонів у найскрутніший для нас час і пошук причин для розбрату через історичні питання у вас, здається, набагато краще виходить. За прихисток для дітей і жінок вам дуже дякуємо
10.09.2025 09:58 Відповісти
припускаю, що через день вийде новина, що то були дрони "українських контрабандистів"
10.09.2025 09:54 Відповісти
 
 