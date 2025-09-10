ОК ВС Польши призвало граждан оставаться дома из-за залета "шахедов": наиболее уязвимыми являются три воеводства
Во время сегодняшнего нападения Российской Федерации, осуществляющей удары по объектам, расположенным на территории Украины, воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши.
Как отмечается, сейчас продолжается операция по выявлению и нейтрализации целей.
По приказу Оперативного командующего Вооруженных сил было развернуто вооружение, продолжаются операции по определению местонахождения сбитых целей.
"Мы подчеркиваем, что военная операция продолжается, и призываем всех оставаться дома. Наиболее уязвимыми районами являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства. Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей.
Через нікчемну сцикливу поведінку Заходу війна розширяє кордони.
По іншому і бути не могло.