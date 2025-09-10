РУС
ОК ВС Польши призвало граждан оставаться дома из-за залета "шахедов": наиболее уязвимыми являются три воеводства

Во время сегодняшнего нападения Российской Федерации, осуществляющей удары по объектам, расположенным на территории Украины, воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных Сил Польши.

Как отмечается, сейчас продолжается операция по выявлению и нейтрализации целей.

По приказу Оперативного командующего Вооруженных сил было развернуто вооружение, продолжаются операции по определению местонахождения сбитых целей.

"Мы подчеркиваем, что военная операция продолжается, и призываем всех оставаться дома. Наиболее уязвимыми районами являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства. Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей.

Польща увірвалася в третю світову.
Через нікчемну сцикливу поведінку Заходу війна розширяє кордони.
По іншому і бути не могло.
Головне пшекам не забувати,що збивати кацапські цілі над Україною,яка просила це робити -це потужна ескалація і втягування у війну.
Головне, щоб СМІЛИВІ блокувати та бити українських біженців ПОЛЯКИ залишалися вдома СМІЛИВО!
Цікаво чи були влучання по безпілотниками? Бо кацапи тренуються!
Дональд Трамп має терміново викликати Навроцього на килим за потужну "ескалацію" проти його найліпшого друга - путіна. Хто дозволив полякам збивати миролюбиві російські шахеди? Це може вкрай образити путіна!
Нікого ми не критикуємо, лише зауважили як "хоробро" ви відбиваєте атаки шахедів. Блокування кордонів у найскрутніший для нас час і пошук причин для розбрату через історичні питання у вас, здається, набагато краще виходить. За прихисток для дітей і жінок вам дуже дякуємо
Не звертай уваги, ці кацапськи підлабузники на кожному форумі серуть котяхами. Це ж ухилянти -курви, в них винні всі, починаючи з країн ЕС і української влади і закінчуючи командирами всіх ступенів у війську і особливо сержант командир відділення, який не дає за самогоном у селуху збігати та ганджубас в окопі курити.
припускаю, що через день вийде новина, що то були дрони "українських контрабандистів"
* з зерном
