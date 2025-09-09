РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9135 посетителей онлайн
Новости Наступление россии на страні НАТО Угроза агрессии рф для Европы
2 842 33

Путин готов к нападению на другие страны, - Навроцкий

Навроцкий предупредил, что Путин готов напасть на НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов вторгнуться в другие страны, поэтому Варшава развивает собственную армию.

Об этом он сказал на пресс-конференции со своим финским коллегой Александром Стуббом в Хельсинки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron`s.

"Мы не доверяем добрым намерениям Владимира Путина. Конечно, ожидая долгосрочного мира, постоянного мира, необходимого нашим регионам, мы считаем, что Владимир Путин также готов к вторжению в другие страны", - отметил Навроцкий.

Польский лидер добавил, что именно по этой причине Польша развивает свои вооруженные силы, партнерство и союзнические отношения, однако не назвал конкретных мер.

Читайте также: Навроцкий заявил о "разных взглядах" с Науседой относительно членства Украины в ЕС

По его словам, "архитектура безопасности" во всем регионе изменилась, и президент США Дональд Трамп является "единственным лидером свободного мира", который может заставить Путина к переговорам.

В свою очередь Стубб добавил, что европейцы пытаются объяснить Трампу, что Путину нельзя доверять, и что он "использует свою привычную тактику затягивания времени".

Читайте также: Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого, - МВД страны

Автор: 

НАТО (10286) Польша (8660) россия (97123) Навроцкий Кароль (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Тобі панє навроцький, та не знети, що поляці самі запрошують "розібратися" з польським урядом, таке собі "путєн ввєді".
Поляк розмістив на своєму тракторі банер з надписом: "Путіне, розберися з Україною та Брюсселем і нашими правителями".
показать весь комментарий
09.09.2025 16:42 Ответить
+8
Вже готовий? А як же 18 пакетів "потужних і нищівних"? Не допомогли?
показать весь комментарий
09.09.2025 16:37 Ответить
+7
Путін готовий до нападу на інші країни, - поэтому я вместе с орбаном и фицо, буду Украине мешать, что бы путЕн точно напал на другие страны. - Навроцький
показать весь комментарий
09.09.2025 16:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже готовий? А як же 18 пакетів "потужних і нищівних"? Не допомогли?
показать весь комментарий
09.09.2025 16:37 Ответить
Тяк є "А"о тоді кажіть і "Бе" - що зволікання з поставками зброї = програш Європи.
Цапи ще пам'ятають похід на Курщину і коли ВСУ буде оснащена, то вони не ризикнуть десь смикатись, бо буде кому спитати з них
показать весь комментарий
09.09.2025 16:39 Ответить
Та вже українську зброю імпортувати зібралися....)))в ти все просто..по-інерції. Фламінго,трембіти, паляниці,.... Нептуни короткі середні довгі і найдовші
показать весь комментарий
09.09.2025 17:11 Ответить
********* заклав у програму з переозброєння та виробництва новітньої зброї, у т.ч. ракетного, до 2030 року понад 1,3 трлн. $
***** та ********* зупинятися у світовому терорі та масових вбивствах не збираються геть
показать весь комментарий
09.09.2025 16:39 Ответить
260 лярдов баксов в год? Нереально, где она их возьмет?
показать весь комментарий
09.09.2025 16:50 Ответить
китай, індія, словаки, мадяри та інша шваль за вуглеводні нададуть
показать весь комментарий
09.09.2025 16:51 Ответить
Дадуть...дадуть...і тобі дадуть....випий таблєточку вже....і бігом в палату !
показать весь комментарий
09.09.2025 17:08 Ответить
ще турки, просто забулося за них
показать весь комментарий
09.09.2025 16:52 Ответить
Половину з того розкрадуть.
показать весь комментарий
09.09.2025 17:09 Ответить
навіть половини кацапам стане, щоби наробити біди
показать весь комментарий
09.09.2025 17:10 Ответить
Э-э-эй, шота ты не по сценарию,
показать весь комментарий
09.09.2025 16:41 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2025 16:42 Ответить
Україна виглядає як маленьке жовте курча, що намагається спасатися від здоровенного ненажерливого монстра, махаючи крильцями...
показать весь комментарий
09.09.2025 16:48 Ответить
Тобі панє навроцький, та не знети, що поляці самі запрошують "розібратися" з польським урядом, таке собі "путєн ввєді".
Поляк розмістив на своєму тракторі банер з надписом: "Путіне, розберися з Україною та Брюсселем і нашими правителями".
показать весь комментарий
09.09.2025 16:42 Ответить
Здається цього польського тракториста-гандона арештували, ні?
показать весь комментарий
09.09.2025 16:50 Ответить

Нагадалося японське прислів'я: будь обережним, загадуючи бажання, бо іноді вони здійснюються.
показать весь комментарий
09.09.2025 17:02 Ответить
Путін готовий до нападу на інші країни, - поэтому я вместе с орбаном и фицо, буду Украине мешать, что бы путЕн точно напал на другие страны. - Навроцький
показать весь комментарий
09.09.2025 16:42 Ответить
І тому у Навроцького насамперед в планах копання могил столітньої давнини.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:49 Ответить
Він пробує викопати вєлькопольскій дух
показать весь комментарий
09.09.2025 17:20 Ответить
Навроцький, більше рий могил на Волині та звинувачуй українців які мстили полякам за те шо вони нквдістам здавали засідки УПА. А це є правдою яку не приховати.
показать весь комментарий
09.09.2025 16:51 Ответить
Для цього путіну потрібно захопити Україну, поповнити українцями свою армію, щоб потім було кого гнати на вас...
показать весь комментарий
09.09.2025 16:53 Ответить
Що це з цим наркоманом сталося?
показать весь комментарий
09.09.2025 16:55 Ответить
Розпушує пір'я бо знає, що путлер ніяк не нападе на " інші" держави, поки б'ється Україна. Півень...
показать весь комментарий
09.09.2025 16:55 Ответить
Чувак це тобі ***** сказало так говорити, чи хто?
показать весь комментарий
09.09.2025 17:02 Ответить
Нууууууу...він собі ради з Україною не може дати...
показать весь комментарий
09.09.2025 17:04 Ответить
Все банально. Почали дуже активно стращати народ в своїх країнах для перерозподілу грошей в оборонну галузь. Для цього готують, щоб народ затягнув пояски і підвищать налоги та зменшать соціальні стандарти.

Бо вільних грошей тепер брати нема де на стабільний інфляційний ріст в 1.5-2% щоб не бахнутися в рецессію,а одним з найкращих драйверів є сфера озброення.
А грошей меньшає-бо почали активно програвати Китаю в грошомістких галузях та багатих країнах накшталт ОАЕ/Мексики/Латиноамериканських країн-від автомобілебудування до верстатобудування ,плюс на це впливають дуже дорогі енергоресурси.

Більше всіх доречі ці погрозливі заяви роблять саме ті країни в яких оборонна галузь на дуже непоганому рівні -Чехія,Польша,Німеччина та навіть Іспанія яка має гарні потужності GDLS/Santa Barbara Sistemas. І це явна ставка на війскову індустрію як драйвер економіки у ці турбулентні часи.

Але незважаючи на все це-ліві все більше отримують підтримку і це буде тільки нарастати якщо не знайдуть якийсь баланс без підвищення податків чи зниження соцстандартів.
показать весь комментарий
09.09.2025 17:10 Ответить
Нажаль, трамп це - підер вільного світу, пустоголовий барига, конʼюнктурщик. Що вони хочуть від переговорів? Про що вони хочуть переговорити, домовитися? Пожурять володю, попросять більше так не робити і у якості задобрення натиснуть на Україну «трішечки поступитися» в обмін на «негарантіі»? Так ***** ще більше розбещується від цих вмовлянь. Чи вірять, що він все усвідомить, зрозуміє і повернеться до рамок? ***** із задоволенням спостерігає, як шматує Україну, а весь світ прогинається. Вже давно зрозуміло, ситуація чорно-біла - або демократичний світ перемагає, або поразка. І вони ніяк не можуть прийняти рішення, намагаються подорожником лікувати апендицит. Зволікання рішення перемагати і покарати агресора, призводить тільки до збільшення ціни, яку, врешті решт, увесь світ заплатить. І Європа найбільше.
показать весь комментарий
09.09.2025 17:11 Ответить
Ваша стратегія - послеблення рф за рахунок України зазнала повного фіаско і призвела до протилежного результату. Яка армія була у рф на початок повномасштабного вторгнення? 170-200 тис. війська яке не мало серйозного бойового досвіду? Що маємо сьогодні? - більше мільйона з бойовим досвідом застосування передових технологій. Послабили? Якщо ви і надалі так "будете" послаблювати - то через рік-два будете мати вже 1,5 мільйонну армію з реальним бойовим досвідом великої війни. І що буде потім? Не здогадуєтеся?
показать весь комментарий
09.09.2025 17:13 Ответить
Єще польска нє згінела, алє згінуць мусі.
показать весь комментарий
09.09.2025 17:23 Ответить
Якби Польща меньше купували енергоресурсів кацапів , це вже якесь послаблення ворога ..
показать весь комментарий
09.09.2025 17:27 Ответить
Войско польске не є чіслене, але засілне як холєра ясна )
показать весь комментарий
09.09.2025 17:29 Ответить
А як же тоді, ваня, ваша фтарайа армія в мірє?
показать весь комментарий
09.09.2025 18:25 Ответить
Не пий більше бабусині ліки від глаукоми.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:31 Ответить
 
 