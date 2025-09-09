Путин готов к нападению на другие страны, - Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов вторгнуться в другие страны, поэтому Варшава развивает собственную армию.
Об этом он сказал на пресс-конференции со своим финским коллегой Александром Стуббом в Хельсинки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron`s.
"Мы не доверяем добрым намерениям Владимира Путина. Конечно, ожидая долгосрочного мира, постоянного мира, необходимого нашим регионам, мы считаем, что Владимир Путин также готов к вторжению в другие страны", - отметил Навроцкий.
Польский лидер добавил, что именно по этой причине Польша развивает свои вооруженные силы, партнерство и союзнические отношения, однако не назвал конкретных мер.
По его словам, "архитектура безопасности" во всем регионе изменилась, и президент США Дональд Трамп является "единственным лидером свободного мира", который может заставить Путина к переговорам.
В свою очередь Стубб добавил, что европейцы пытаются объяснить Трампу, что Путину нельзя доверять, и что он "использует свою привычную тактику затягивания времени".
Цапи ще пам'ятають похід на Курщину і коли ВСУ буде оснащена, то вони не ризикнуть десь смикатись, бо буде кому спитати з них
***** та ********* зупинятися у світовому терорі та масових вбивствах не збираються геть
Поляк розмістив на своєму тракторі банер з надписом: "Путіне, розберися з Україною та Брюсселем і нашими правителями".
Нагадалося японське прислів'я: будь обережним, загадуючи бажання, бо іноді вони здійснюються.
Бо вільних грошей тепер брати нема де на стабільний інфляційний ріст в 1.5-2% щоб не бахнутися в рецессію,а одним з найкращих драйверів є сфера озброення.
А грошей меньшає-бо почали активно програвати Китаю в грошомістких галузях та багатих країнах накшталт ОАЕ/Мексики/Латиноамериканських країн-від автомобілебудування до верстатобудування ,плюс на це впливають дуже дорогі енергоресурси.
Більше всіх доречі ці погрозливі заяви роблять саме ті країни в яких оборонна галузь на дуже непоганому рівні -Чехія,Польша,Німеччина та навіть Іспанія яка має гарні потужності GDLS/Santa Barbara Sistemas. І це явна ставка на війскову індустрію як драйвер економіки у ці турбулентні часи.
Але незважаючи на все це-ліві все більше отримують підтримку і це буде тільки нарастати якщо не знайдуть якийсь баланс без підвищення податків чи зниження соцстандартів.
негарантіі»? Так ***** ще більше розбещується від цих вмовлянь. Чи вірять, що він все усвідомить, зрозуміє і повернеться до рамок? ***** із задоволенням спостерігає, як шматує Україну, а весь світ прогинається. Вже давно зрозуміло, ситуація чорно-біла - або демократичний світ перемагає, або поразка. І вони ніяк не можуть прийняти рішення, намагаються подорожником лікувати апендицит. Зволікання рішення перемагати і покарати агресора, призводить тільки до збільшення ціни, яку, врешті решт, увесь світ заплатить. І Європа найбільше.