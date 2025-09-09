Путин готов к нападению на другие страны, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов вторгнуться в другие страны, поэтому Варшава развивает собственную армию.

Об этом он сказал на пресс-конференции со своим финским коллегой Александром Стуббом в Хельсинки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron`s.

"Мы не доверяем добрым намерениям Владимира Путина. Конечно, ожидая долгосрочного мира, постоянного мира, необходимого нашим регионам, мы считаем, что Владимир Путин также готов к вторжению в другие страны", - отметил Навроцкий.

Польский лидер добавил, что именно по этой причине Польша развивает свои вооруженные силы, партнерство и союзнические отношения, однако не назвал конкретных мер.

Читайте также: Навроцкий заявил о "разных взглядах" с Науседой относительно членства Украины в ЕС

По его словам, "архитектура безопасности" во всем регионе изменилась, и президент США Дональд Трамп является "единственным лидером свободного мира", который может заставить Путина к переговорам.

В свою очередь Стубб добавил, что европейцы пытаются объяснить Трампу, что Путину нельзя доверять, и что он "использует свою привычную тактику затягивания времени".

Читайте также: Польша работает над урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого, - МВД страны