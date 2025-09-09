Путін готовий до нападу на інші країни, - Навроцький
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий вторгнутися в інші країни, тому Варшава розвиває власну армію.
Про це він сказав на пресконференції зі своїм фінським колегою Александром Стуббом у Гельсінкі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Barron`s.
"Ми не довіряємо добрим намірам Володимира Путіна. Звичайно, чекаючи на довгостроковий мир, постійний мир, який необхідний нашим регіонам, ми вважаємо, що Володимир Путін також готовий до вторгнення в інші країни", - зазначив Навроцький.
Польський лідер додав, що саме з цієї причини Польща розвиває свої збройні сили, партнерство та союзницькі відносини, однак не назвав конкретних заходів.
За його словами, "архітектура безпеки" в усьому регіоні змінилася, і президент США Дональд Трамп є "єдиним лідером вільного світу", який може змусити Путіна до переговорів.
Своєю чергою Стубб додав, що європейці намагаються пояснити Трампу, що Путіну не можна довіряти, і що він "використовує свою звичну тактику затягування часу".
Цапи ще пам'ятають похід на Курщину і коли ВСУ буде оснащена, то вони не ризикнуть десь смикатись, бо буде кому спитати з них
***** та ********* зупинятися у світовому терорі та масових вбивствах не збираються геть
Поляк розмістив на своєму тракторі банер з надписом: "Путіне, розберися з Україною та Брюсселем і нашими правителями".
Нагадалося японське прислів'я: будь обережним, загадуючи бажання, бо іноді вони здійснюються.
Бо вільних грошей тепер брати нема де на стабільний інфляційний ріст в 1.5-2% щоб не бахнутися в рецессію,а одним з найкращих драйверів є сфера озброення.
А грошей меньшає-бо почали активно програвати Китаю в грошомістких галузях та багатих країнах накшталт ОАЕ/Мексики/Латиноамериканських країн-від автомобілебудування до верстатобудування ,плюс на це впливають дуже дорогі енергоресурси.
Більше всіх доречі ці погрозливі заяви роблять саме ті країни в яких оборонна галузь на дуже непоганому рівні -Чехія,Польша,Німеччина та навіть Іспанія яка має гарні потужності GDLS/Santa Barbara Sistemas. І це явна ставка на війскову індустрію як драйвер економіки у ці турбулентні часи.
Але незважаючи на все це-ліві все більше отримують підтримку і це буде тільки нарастати якщо не знайдуть якийсь баланс без підвищення податків чи зниження соцстандартів.
негарантіі»? Так ***** ще більше розбещується від цих вмовлянь. Чи вірять, що він все усвідомить, зрозуміє і повернеться до рамок? ***** із задоволенням спостерігає, як шматує Україну, а весь світ прогинається. Вже давно зрозуміло, ситуація чорно-біла - або демократичний світ перемагає, або поразка. І вони ніяк не можуть прийняти рішення, намагаються подорожником лікувати апендицит. Зволікання рішення перемагати і покарати агресора, призводить тільки до збільшення ціни, яку, врешті решт, увесь світ заплатить. І Європа найбільше.