Путін готовий до нападу на інші країни, - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий вторгнутися в інші країни, тому Варшава розвиває власну армію.

Про це він сказав на пресконференції зі своїм фінським колегою Александром Стуббом у Гельсінкі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Barron`s.

"Ми не довіряємо добрим намірам Володимира Путіна. Звичайно, чекаючи на довгостроковий мир, постійний мир, який необхідний нашим регіонам, ми вважаємо, що Володимир Путін також готовий до вторгнення в інші країни", - зазначив Навроцький.

Польський лідер додав, що саме з цієї причини Польща розвиває свої збройні сили, партнерство та союзницькі відносини, однак не назвав конкретних заходів.

За його словами, "архітектура безпеки" в усьому регіоні змінилася, і президент США Дональд Трамп є "єдиним лідером вільного світу", який може змусити Путіна до переговорів.

Своєю чергою Стубб додав, що європейці намагаються пояснити Трампу, що Путіну не можна довіряти, і що він "використовує свою звичну тактику затягування часу".

