Новини
Путін готовий до нападу на інші країни, - Навроцький

Навроцький попередив, що Путін готовий напасти на НАТО

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий вторгнутися в інші країни, тому Варшава розвиває власну армію.

Про це він сказав на пресконференції зі своїм фінським колегою Александром Стуббом у Гельсінкі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Barron`s.

"Ми не довіряємо добрим намірам Володимира Путіна. Звичайно, чекаючи на довгостроковий мир, постійний мир, який необхідний нашим регіонам, ми вважаємо, що Володимир Путін також готовий до вторгнення в інші країни", - зазначив Навроцький.

Польський лідер додав, що саме з цієї причини Польща розвиває свої збройні сили, партнерство та союзницькі відносини, однак не назвав конкретних заходів.

Читайте також: Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС

За його словами, "архітектура безпеки" в усьому регіоні змінилася, і президент США Дональд Трамп є "єдиним лідером вільного світу", який може змусити Путіна до переговорів.

Своєю чергою Стубб додав, що європейці намагаються пояснити Трампу, що Путіну не можна довіряти, і що він "використовує свою звичну тактику затягування часу".

Також читайте: Росія становить міжконтинентальну загрозу, США не повинні про це забувати, - Кошта

НАТО (6750) Польща (8808) росія (67608) Навроцький Кароль (52)
Тобі панє навроцький, та не знети, що поляці самі запрошують "розібратися" з польським урядом, таке собі "путєн ввєді".
Поляк розмістив на своєму тракторі банер з надписом: "Путіне, розберися з Україною та Брюсселем і нашими правителями".
Вже готовий? А як же 18 пакетів "потужних і нищівних"? Не допомогли?
Путін готовий до нападу на інші країни, - поэтому я вместе с орбаном и фицо, буду Украине мешать, что бы путЕн точно напал на другие страны. - Навроцький
Вже готовий? А як же 18 пакетів "потужних і нищівних"? Не допомогли?
Тяк є "А"о тоді кажіть і "Бе" - що зволікання з поставками зброї = програш Європи.
Цапи ще пам'ятають похід на Курщину і коли ВСУ буде оснащена, то вони не ризикнуть десь смикатись, бо буде кому спитати з них
Та вже українську зброю імпортувати зібралися....)))в ти все просто..по-інерції. Фламінго,трембіти, паляниці,.... Нептуни короткі середні довгі і найдовші
********* заклав у програму з переозброєння та виробництва новітньої зброї, у т.ч. ракетного, до 2030 року понад 1,3 трлн. $
***** та ********* зупинятися у світовому терорі та масових вбивствах не збираються геть
260 лярдов баксов в год? Нереально, где она их возьмет?
китай, індія, словаки, мадяри та інша шваль за вуглеводні нададуть
Дадуть...дадуть...і тобі дадуть....випий таблєточку вже....і бігом в палату !
ще турки, просто забулося за них
Половину з того розкрадуть.
навіть половини кацапам стане, щоби наробити біди
Э-э-эй, шота ты не по сценарию,
Україна виглядає як маленьке жовте курча, що намагається спасатися від здоровенного ненажерливого монстра, махаючи крильцями...
Здається цього польського тракториста-гандона арештували, ні?
Нагадалося японське прислів'я: будь обережним, загадуючи бажання, бо іноді вони здійснюються.
І тому у Навроцького насамперед в планах копання могил столітньої давнини.
Він пробує викопати вєлькопольскій дух
Навроцький, більше рий могил на Волині та звинувачуй українців які мстили полякам за те шо вони нквдістам здавали засідки УПА. А це є правдою яку не приховати.
Для цього путіну потрібно захопити Україну, поповнити українцями свою армію, щоб потім було кого гнати на вас...
Що це з цим наркоманом сталося?
Розпушує пір'я бо знає, що путлер ніяк не нападе на " інші" держави, поки б'ється Україна. Півень...
Чувак це тобі ***** сказало так говорити, чи хто?
Нууууууу...він собі ради з Україною не може дати...
Все банально. Почали дуже активно стращати народ в своїх країнах для перерозподілу грошей в оборонну галузь. Для цього готують, щоб народ затягнув пояски і підвищать налоги та зменшать соціальні стандарти.

Бо вільних грошей тепер брати нема де на стабільний інфляційний ріст в 1.5-2% щоб не бахнутися в рецессію,а одним з найкращих драйверів є сфера озброення.
А грошей меньшає-бо почали активно програвати Китаю в грошомістких галузях та багатих країнах накшталт ОАЕ/Мексики/Латиноамериканських країн-від автомобілебудування до верстатобудування ,плюс на це впливають дуже дорогі енергоресурси.

Більше всіх доречі ці погрозливі заяви роблять саме ті країни в яких оборонна галузь на дуже непоганому рівні -Чехія,Польша,Німеччина та навіть Іспанія яка має гарні потужності GDLS/Santa Barbara Sistemas. І це явна ставка на війскову індустрію як драйвер економіки у ці турбулентні часи.

Але незважаючи на все це-ліві все більше отримують підтримку і це буде тільки нарастати якщо не знайдуть якийсь баланс без підвищення податків чи зниження соцстандартів.
Нажаль, трамп це - підер вільного світу, пустоголовий барига, конʼюнктурщик. Що вони хочуть від переговорів? Про що вони хочуть переговорити, домовитися? Пожурять володю, попросять більше так не робити і у якості задобрення натиснуть на Україну «трішечки поступитися» в обмін на «негарантіі»? Так ***** ще більше розбещується від цих вмовлянь. Чи вірять, що він все усвідомить, зрозуміє і повернеться до рамок? ***** із задоволенням спостерігає, як шматує Україну, а весь світ прогинається. Вже давно зрозуміло, ситуація чорно-біла - або демократичний світ перемагає, або поразка. І вони ніяк не можуть прийняти рішення, намагаються подорожником лікувати апендицит. Зволікання рішення перемагати і покарати агресора, призводить тільки до збільшення ціни, яку, врешті решт, увесь світ заплатить. І Європа найбільше.
Ваша стратегія - послеблення рф за рахунок України зазнала повного фіаско і призвела до протилежного результату. Яка армія була у рф на початок повномасштабного вторгнення? 170-200 тис. війська яке не мало серйозного бойового досвіду? Що маємо сьогодні? - більше мільйона з бойовим досвідом застосування передових технологій. Послабили? Якщо ви і надалі так "будете" послаблювати - то через рік-два будете мати вже 1,5 мільйонну армію з реальним бойовим досвідом великої війни. І що буде потім? Не здогадуєтеся?
Єще польска нє згінела, алє згінуць мусі.
Якби Польща меньше купували енергоресурсів кацапів , це вже якесь послаблення ворога ..
Войско польске не є чіслене, але засілне як холєра ясна )
