Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС
Президент Польщі Кароль Навроцький, який перебуває з візитом у Вільнюсі, заявив, що він і лідер Литви Гітанас Науседа розходяться в думках щодо питання вступу України до Європейського союзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Науседа неодноразово закликав встановити 1 січня 2030 року конкретною датою вступу України до ЄС.
Водночас Навроцький зазначив, що у нього "більш поміркована" позиція з цього питання.
"У нас із президентом дещо різні погляди на інтеграцію України в ЄС. Наші бесіди продовжаться на іншому рівні... Я не відкидаю можливості повної солідарності з Україною, але це питання, які стосуються тільки Польщі та України", - додав Навроцький.
Президент Польщі також нещодавно заблокував законопроєкт, запропонований урядом прем'єр-міністра Дональда Туска, який розширює права українських біженців, і виступив проти прагнення України стати членом НАТО.
