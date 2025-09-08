УКР
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС

Вступ України в ЄС: Навроцький та Науседа мають різні погляди

Президент Польщі Кароль Навроцький, який перебуває з візитом у Вільнюсі, заявив, що він і лідер Литви Гітанас Науседа розходяться в думках щодо питання вступу України до Європейського союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Науседа неодноразово закликав встановити 1 січня 2030 року конкретною датою вступу України до ЄС.

Водночас Навроцький зазначив, що у нього "більш поміркована" позиція з цього питання.

"У нас із президентом дещо різні погляди на інтеграцію України в ЄС. Наші бесіди продовжаться на іншому рівні... Я не відкидаю можливості повної солідарності з Україною, але це питання, які стосуються тільки Польщі та України", - додав Навроцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Навроцького до України обов'язково буде. Потрібно говорити про історичні та економічні питання, - канцелярія президента Польщі

Президент Польщі також нещодавно заблокував законопроєкт, запропонований урядом прем'єр-міністра Дональда Туска, який розширює права українських біженців, і виступив проти прагнення України стати членом НАТО.

Польща (8802) членство в ЄС (1379) Науседа Гітанас (368) Навроцький Кароль (50)
Ну я ж кажу. ЄС отримав ще одного ******.
08.09.2025 22:37 Відповісти
Ґріша, Навроцький в розшуку на росії
08.09.2025 23:07 Відповісти
навроцькі та ****** повинні стати *********.
08.09.2025 23:10 Відповісти
Навроцький схоже підхватив орбанію…
08.09.2025 22:39 Відповісти
ТА їм всіх хочеться нашими трупами розплатитися за свій добробут, причому чим більше ми помремо тим краще
08.09.2025 22:39 Відповісти
І це ще не обговорюється вступ до НАТО. Поспішили впхнути і ЄС і НАТО в Конституцію, хоча це був піар хід перед виборами, який соєвим не допоміг.
08.09.2025 22:44 Відповісти
Піар-хід був би коли б "соєві" внесли в Конституцію обіцянку роздати кожному зубажілому дегенерату по 4000 у.о. на хрюкальник - як зелені вчителям.
08.09.2025 22:50 Відповісти
Від соєвих як від 🤡 всього можна очікувати.)
08.09.2025 22:54 Відповісти
Здохни, вафєл обісраний
08.09.2025 22:57 Відповісти
Навроцький робить помилку ...йому треба пригадати всесвітьню сторію ...коли полякі , литовці та українці ,одним рухом ,знесли окупацію Європи, магометанцями ...як шо Навродцький грає на московію ,то це дорого буде коштувати самій Польші ...Шкода ,я люблю Польшу ❤️🇵🇱 ...
08.09.2025 23:00 Відповісти
Якщо Навроцький є послідовним польськім націоналістом, то нехай виведе Польщу з ЄС та НАТО!
08.09.2025 23:10 Відповісти
 
 