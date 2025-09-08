РУС
Навроцкий заявил о "разных взглядах" с Науседой относительно членства Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС: Навроцкий и Науседа имеют разные взгляды

Президент Польши Кароль Навроцкий, который находится с визитом в Вильнюсе, заявил, что он и лидер Литвы Гитанас Науседа расходятся во мнениях по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Науседа неоднократно призывал установить 1 января 2030 года конкретной датой вступления Украины в ЕС.

В то же время Навроцкий отметил, что у него "более умеренная" позиция по этому вопросу.

"У нас с президентом несколько разные взгляды на интеграцию Украины в ЕС. Наши беседы продолжатся на другом уровне... Я не исключаю возможности полной солидарности с Украиной, но это вопросы, которые касаются только Польши и Украины", - добавил Навроцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Навроцкого в Украину обязательно будет. Нужно говорить об исторических и экономических вопросах, - канцелярия президента Польши

Президент Польши также недавно заблокировал законопроект, предложенный правительством премьер-министра Дональда Туска, который расширяет права украинских беженцев, и выступил против стремления Украины стать членом НАТО.

Польша (8655) членство в ЕС (1138) Науседа Гитанас (297) Навроцкий Кароль (50)
Топ комментарии
+6
Ну я ж кажу. ЄС отримав ще одного ******.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:37 Ответить
+5
ТА їм всіх хочеться нашими трупами розплатитися за свій добробут, причому чим більше ми помремо тим краще
показать весь комментарий
08.09.2025 22:39 Ответить
+3
Піар-хід був би коли б "соєві" внесли в Конституцію обіцянку роздати кожному зубажілому дегенерату по 4000 у.о. на хрюкальник - як зелені вчителям.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну я ж кажу. ЄС отримав ще одного ******.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:37 Ответить
Ґріша, Навроцький в розшуку на росії
показать весь комментарий
08.09.2025 23:07 Ответить
навроцькі та ****** повинні стати *********.
показать весь комментарий
08.09.2025 23:10 Ответить
Давно помітив таку тенденцію - ************************...
показать весь комментарий
08.09.2025 23:22 Ответить
Наврочений навроцький.

.
показать весь комментарий
08.09.2025 23:38 Ответить
Навроцький схоже підхватив орбанію…
показать весь комментарий
08.09.2025 22:39 Ответить
ТА їм всіх хочеться нашими трупами розплатитися за свій добробут, причому чим більше ми помремо тим краще
показать весь комментарий
08.09.2025 22:39 Ответить
І це ще не обговорюється вступ до НАТО. Поспішили впхнути і ЄС і НАТО в Конституцію, хоча це був піар хід перед виборами, який соєвим не допоміг.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:44 Ответить
Піар-хід був би коли б "соєві" внесли в Конституцію обіцянку роздати кожному зубажілому дегенерату по 4000 у.о. на хрюкальник - як зелені вчителям.
показать весь комментарий
08.09.2025 22:50 Ответить
Від соєвих як від 🤡 всього можна очікувати.)
показать весь комментарий
08.09.2025 22:54 Ответить
Здохни, вафєл обісраний
показать весь комментарий
08.09.2025 22:57 Ответить
Навроцький робить помилку ...йому треба пригадати всесвітьню сторію ...коли полякі , литовці та українці ,одним рухом ,знесли окупацію Європи, магометанцями ...як шо Навродцький грає на московію ,то це дорого буде коштувати самій Польші ...Шкода ,я люблю Польшу ❤️🇵🇱 ...
показать весь комментарий
08.09.2025 23:00 Ответить
Якщо Навроцький є послідовним польськім націоналістом, то нехай виведе Польщу з ЄС та НАТО!
показать весь комментарий
08.09.2025 23:10 Ответить
Ще одна відверта гнида у Європі "намалювалась".
показать весь комментарий
08.09.2025 23:21 Ответить
 
 