Навроцкий заявил о "разных взглядах" с Науседой относительно членства Украины в ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий, который находится с визитом в Вильнюсе, заявил, что он и лидер Литвы Гитанас Науседа расходятся во мнениях по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Науседа неоднократно призывал установить 1 января 2030 года конкретной датой вступления Украины в ЕС.

В то же время Навроцкий отметил, что у него "более умеренная" позиция по этому вопросу.

"У нас с президентом несколько разные взгляды на интеграцию Украины в ЕС. Наши беседы продолжатся на другом уровне... Я не исключаю возможности полной солидарности с Украиной, но это вопросы, которые касаются только Польши и Украины", - добавил Навроцкий.

Президент Польши также недавно заблокировал законопроект, предложенный правительством премьер-министра Дональда Туска, который расширяет права украинских беженцев, и выступил против стремления Украины стать членом НАТО.