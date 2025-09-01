Визит Навроцкого в Украину обязательно состоится. Нужно говорить об исторических и экономических вопросах, - канцелярия президента Польши

Визит президента Польши Кароля Навроцкого в Украину обязательно состоится. На повестке дня будут обсуждения исторических и экономических вопросов между странами.

Об этом в интервью еженедельнику Sieci заявил руководитель Офиса международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отвечая на вопрос, когда состоится визит в Украину, Пшидач напомнил о разговорах, которые уже состоялись между Навроцким и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я лично контактирую с Андреем Ермаком, главой канцелярии и ближайшим соратником Владимира Зеленского. Понятно, что визит в Украину состоится, но сначала у нас в планах те, которые президент обещал сделать еще во время предвыборной кампании, то есть США и Ватикан", - сказал он.

В канцелярии польского лидера также очертил темы возможного визита Навроцкого.

"Нам, безусловно, нужно говорить о безопасности в широком смысле, но у нас также есть двусторонние вопросы. Исторические и экономические вопросы, которые важны для поляков. Мы должны защищать свой рынок от неконтролируемого потока украинского зерна, а также говорить о необходимости почтения памяти жертв Волынской трагедии и о распространении идеологий, с которыми мы не согласны", - добавил Пшидач.

