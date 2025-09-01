РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10362 посетителя онлайн
Новости Отношения Украины и Польши визит Навроцкого в Украину
810 14

Визит Навроцкого в Украину обязательно состоится. Нужно говорить об исторических и экономических вопросах, - канцелярия президента Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий

Визит президента Польши Кароля Навроцкого в Украину обязательно состоится. На повестке дня будут обсуждения исторических и экономических вопросов между странами.

Об этом в интервью еженедельнику Sieci заявил руководитель Офиса международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отвечая на вопрос, когда состоится визит в Украину, Пшидач напомнил о разговорах, которые уже состоялись между Навроцким и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я лично контактирую с Андреем Ермаком, главой канцелярии и ближайшим соратником Владимира Зеленского. Понятно, что визит в Украину состоится, но сначала у нас в планах те, которые президент обещал сделать еще во время предвыборной кампании, то есть США и Ватикан", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вето Навроцкого на закон о помощи украинцам в Польше может иметь разрушительные последствия, - Туск

В канцелярии польского лидера также очертил темы возможного визита Навроцкого.

"Нам, безусловно, нужно говорить о безопасности в широком смысле, но у нас также есть двусторонние вопросы. Исторические и экономические вопросы, которые важны для поляков. Мы должны защищать свой рынок от неконтролируемого потока украинского зерна, а также говорить о необходимости почтения памяти жертв Волынской трагедии и о распространении идеологий, с которыми мы не согласны", - добавил Пшидач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий анонсировал законопроект о приравнивании "бандеровского символа" к нацистским и коммунистическим

Автор: 

визит (3155) Польша (8639) Навроцкий Кароль (47)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Йому обов'язково потрібно приїхати, і потоптатись по нашій Історії. Поки при владі тупі і некомпетентні пройдисвіти.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:10 Ответить
+9
Поляки гниди. Коли Гітлер напав на Чехословачину, то поляки скориставшись тим окопували 900км2 Чехословачини. Зараз поляки почули слабкість України...
показать весь комментарий
01.09.2025 17:07 Ответить
+6
Ляхи в голові Зевіслюка знайшли благодатний субтракт , куди можна безперестанно срати про Волинську різню і разпятих невинних ляхів в трусіках.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоче Україну Волинню зарізати без ножа
показать весь комментарий
01.09.2025 17:02 Ответить
Треба нагадати, що українське плем'я полян заснувало Польщу і дало їй ім'я.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:05 Ответить
Ну...воно таке саме українське, як і польске, бо заснувало обидва народи.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:27 Ответить
Поляки гниди. Коли Гітлер напав на Чехословачину, то поляки скориставшись тим окопували 900км2 Чехословачини. Зараз поляки почули слабкість України...
показать весь комментарий
01.09.2025 17:07 Ответить
Як сказав Уінстон Черчіль , Польща то європейська гієна . Пропоную полякам поміняти герб замість білого орла поставити плямисту гієну , це краще відповідає духу польського суспільства.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:23 Ответить
Але радість тривала менше року. Гітлер, скориставшись підтримкою поляків та угорців, які долучилися до розділу Чехословаччини, отримав можливість виправдати анексію Судетської області.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:52 Ответить
Йому обов'язково потрібно приїхати, і потоптатись по нашій Історії. Поки при владі тупі і некомпетентні пройдисвіти.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:10 Ответить
Добре, якби шахед йому на голову в той час плюнув
показать весь комментарий
01.09.2025 21:50 Ответить
Ляхи в голові Зевіслюка знайшли благодатний субтракт , куди можна безперестанно срати про Волинську різню і разпятих невинних ляхів в трусіках.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:17 Ответить
Як що він бажає обговорювати історичні питання , то цікаво спитати, чи має він намір вибачитися за всі злочини проти Українців. Бо нам теж є про що їм докорити, як що їде мова про історію. А про своїх національних героїв вирішувати мають самі Українці. Це наша внутрішня справа.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:37 Ответить
А буратінка вже запрошував цього пиз#юка в Україну? Якшо так, то він поквапився. Поки не видно спільних тем для обговорення з цією особою.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:39 Ответить
Ница пшечня йде до бісової матері разом зі своїми тухлими пред'явами.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:18 Ответить
От на фіга нам тут їх придурок ? Най до свого друга орбана їде .
показать весь комментарий
01.09.2025 18:53 Ответить
Після війни, недоносок уродзоний.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:42 Ответить
 
 