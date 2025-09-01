УКР
Візит Навроцького до України
550 11

Візит Навроцького до України обов’язково буде. Потрібно говорити про історичні та економічні питання, - канцелярія президента Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький

Візит президента Польщі Кароля Навроцького до України обов’язково відбудеться. На порядку денному будуть обговорення історичних та економічних питань між країнами.

Про це в інтерв’ю тижневику Sieci заявив керівник Офісу міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на питання, коли відбудеться візит в Україну, Пшидач нагадав про розмови, які вже відбулися між Навроцьким і президентом України Володимиром Зеленським.

"Я особисто контактую з Андрієм Єрмаком, головою канцелярії й найближчим соратником Володимира Зеленського. Зрозуміло, що візит в Україну відбудеться, але спочатку у нас в планах ті, які президент обіцяв зробити ще під час передвиборчої кампанії, тобто США і Ватикан", - сказав він.

У канцелярії польского лідера також окреслив теми можливого візиту Навроцького.

"Нам, безумовно, потрібно говорити про безпеку в широкому сенсі, але у нас також є двосторонні питання. Історичні та економічні питання, які важливі для поляків. Ми повинні захищати свій ринок від неконтрольованого потоку українського зерна, а також говорити про необхідність вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії й про поширення ідеологій, з якими ми не згодні", - додав Пшидач.

+6
Йому обов'язково потрібно приїхати, і потоптатись по нашій Історії. Поки при владі тупі і некомпетентні пройдисвіти.
01.09.2025 17:10 Відповісти
+4
Поляки гниди. Коли Гітлер напав на Чехословачину, то поляки скориставшись тим окопували 900км2 Чехословачини. Зараз поляки почули слабкість України...
01.09.2025 17:07 Відповісти
+3
Хоче Україну Волинню зарізати без ножа
01.09.2025 17:02 Відповісти
Хоче Україну Волинню зарізати без ножа
01.09.2025 17:02 Відповісти
Треба нагадати, що українське плем'я полян заснувало Польщу і дало їй ім'я.
01.09.2025 17:05 Відповісти
Ну...воно таке саме українське, як і польске, бо заснувало обидва народи.
01.09.2025 17:27 Відповісти
Поляки гниди. Коли Гітлер напав на Чехословачину, то поляки скориставшись тим окопували 900км2 Чехословачини. Зараз поляки почули слабкість України...
01.09.2025 17:07 Відповісти
Як сказав Уінстон Черчіль , Польща то європейська гієна . Пропоную полякам поміняти герб замість білого орла поставити плямисту гієну , це краще відповідає духу польського суспільства.
01.09.2025 17:23 Відповісти
Але радість тривала менше року. Гітлер, скориставшись підтримкою поляків та угорців, які долучилися до розділу Чехословаччини, отримав можливість виправдати анексію Судетської області.
01.09.2025 17:52 Відповісти
Йому обов'язково потрібно приїхати, і потоптатись по нашій Історії. Поки при владі тупі і некомпетентні пройдисвіти.
01.09.2025 17:10 Відповісти
Ляхи в голові Зевіслюка знайшли благодатний субтракт , куди можна безперестанно срати про Волинську різню і разпятих невинних ляхів в трусіках.
01.09.2025 17:17 Відповісти
Як що він бажає обговорювати історичні питання , то цікаво спитати, чи має він намір вибачитися за всі злочини проти Українців. Бо нам теж є про що їм докорити, як що їде мова про історію. А про своїх національних героїв вирішувати мають самі Українці. Це наша внутрішня справа.
01.09.2025 17:37 Відповісти
А буратінка вже запрошував цього пиз#юка в Україну? Якшо так, то він поквапився. Поки не видно спільних тем для обговорення з цією особою.
01.09.2025 17:39 Відповісти
Ница пшечня йде до бісової матері разом зі своїми тухлими пред'явами.
01.09.2025 18:18 Відповісти
 
 