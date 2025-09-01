Візит Навроцького до України обов’язково буде. Потрібно говорити про історичні та економічні питання, - канцелярія президента Польщі

Візит президента Польщі Кароля Навроцького до України обов’язково відбудеться. На порядку денному будуть обговорення історичних та економічних питань між країнами.

Про це в інтерв’ю тижневику Sieci заявив керівник Офісу міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на питання, коли відбудеться візит в Україну, Пшидач нагадав про розмови, які вже відбулися між Навроцьким і президентом України Володимиром Зеленським.

"Я особисто контактую з Андрієм Єрмаком, головою канцелярії й найближчим соратником Володимира Зеленського. Зрозуміло, що візит в Україну відбудеться, але спочатку у нас в планах ті, які президент обіцяв зробити ще під час передвиборчої кампанії, тобто США і Ватикан", - сказав він.

У канцелярії польского лідера також окреслив теми можливого візиту Навроцького.

"Нам, безумовно, потрібно говорити про безпеку в широкому сенсі, але у нас також є двосторонні питання. Історичні та економічні питання, які важливі для поляків. Ми повинні захищати свій ринок від неконтрольованого потоку українського зерна, а також говорити про необхідність вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії й про поширення ідеологій, з якими ми не згодні", - додав Пшидач.

