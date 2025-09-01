Завершено ексгумацію поховань польських військових у Львові

У Львові завершилася спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах, де у вересні 1939 року під час оборони Львова від німецької армії полягли десятки військовослужбовців Війська Польського.

Про це повідомили в Міністерстві культури і стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фахівці працювали над ексгумацією поховань понад чотири тижні. Було виявлено дві поховальні ями розміром близько 2,5 на 4 метри, відстань між якими становить приблизно два метри. За архівними та історичними даними, у першій ямі поховали воїнів, які загинули в бою 12 вересня, а в другій - полеглих кількома днями пізніше.

За результатами досліджень, у двох похованнях може бути від 40 до 50 осіб, однак точну кількість встановити складно: поховання військових частково перетиналися з пізнішими цивільними похованнями 1950–1960-х років, що порушило цілісність скелетів.

Також під час експедиції виявлено, що всі загиблі були у військовій формі та мали особисті речі - зубні щітки, люстерка, релігійні медальйони. Виявлено 11 ідентифікаційних жетонів, на яких зазначено ім’я, прізвище, рік народження, призовний пункт та віросповідання. Водночас бракувало взуття та поясів із підсумками й багнетами, імовірно, їх зняли після бою як трофеї.

Поруч із польськими військовими також знайдено речі німецького походження, зокрема частину шолома та фрагменти німецького жетона. Це підтвердило свідчення місцевих мешканців, що на цьому місці могли бути поховані й німецькі солдати.

Повідомляється, що після ексгумації фахівці відібрали ДНК-проби, щоб ідентифікувати загиблих і передати останки їхнім родинам. Перепоховання віднайдених останків з дотриманням ритуальних і християнських традицій заплановано на перший тиждень жовтня на кладовищі у Мостиськах Львівської області.

У Мінкульті додали, що наприкінці вересня заплановано розпочати розкопки в селі Юречкова поблизу Перемишля, де за архівними даними можуть бути поховані воїни Української повстанської армії.

