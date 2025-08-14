УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10628 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ексгумація польських військових на Львівщині
2 548 2

Поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року виявлено на місці пошуково-ексгумаційних робіт у Львові. ФОТО

Під час пошуково-ексгумаційних робіт на території цвинтаря в колишньому с. Старі Збоїща (нині – територія міста Львова) було виявлено поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні у мікрорайоні Збоїща зафіксовано проміжні результати ексгумаційних робіт. Виявлено поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року, точна кількість яких буде встановлена після додаткового вивчення. На цей час промарковані останки 6 осіб, дослідження тривають. Орієнтовна площа розкопок становить 10×5 метрів", - йдеться в повідомленні.

Пошуково-ексгумаційні роботи у Львові

Крім того, на місці проведення робіт учасники експедиції виявили польські військові ґудзики, фрагменти військового протигазу, один ідентифікаційний польський жетон та предмети індивідуального вжитку.

Також читайте: Україна дозволила Польщі ексгумувати загиблих військових на Збоїськах у Львові, - Мінкульт

Також наголошується, що Львівська обласна військова адміністрація та керівництво міста Львів, у чіткій взаємодії з відповідними правоохоронними органами, забезпечують необхідні умови для належного та безпечного проведення ексгумаційних робіт.

Нагадаємо, 4 серпня на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського.

Пошуково-ексгумаційні роботи у Львові

Автор: 

Львів (3125) ексгумація (155) Львівська область (2517) Львівський район (91)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я помню как напротив нашего львовского техникума и дома культуры Хоткевича была школа милиции а тогда там располагалась НКВД так останки расстрелянных прямо в дворе из клумб откапывали.
показати весь коментар
14.08.2025 14:00 Відповісти
Чого в українській землі завжди було понад міру то це залишків окупантів-німці,татари,ляхи й московити,мадяри й турки!
показати весь коментар
14.08.2025 14:22 Відповісти
 
 