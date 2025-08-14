Поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року виявлено на місці пошуково-ексгумаційних робіт у Львові. ФОТО
Під час пошуково-ексгумаційних робіт на території цвинтаря в колишньому с. Старі Збоїща (нині – територія міста Львова) було виявлено поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року.
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні у мікрорайоні Збоїща зафіксовано проміжні результати ексгумаційних робіт. Виявлено поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року, точна кількість яких буде встановлена після додаткового вивчення. На цей час промарковані останки 6 осіб, дослідження тривають. Орієнтовна площа розкопок становить 10×5 метрів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на місці проведення робіт учасники експедиції виявили польські військові ґудзики, фрагменти військового протигазу, один ідентифікаційний польський жетон та предмети індивідуального вжитку.
Також наголошується, що Львівська обласна військова адміністрація та керівництво міста Львів, у чіткій взаємодії з відповідними правоохоронними органами, забезпечують необхідні умови для належного та безпечного проведення ексгумаційних робіт.
Нагадаємо, 4 серпня на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського.
