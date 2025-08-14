Погребальная яма с погибшими солдатами периода 1939 года обнаружена на месте поисково-эксгумационных работ во Львове. ФОТО

Во время поисково-эксгумационных работ на территории кладбища в бывшем с. Старые Сбоиська (ныне - территория города Львова) была обнаружена погребальная яма с погибшими солдатами периода 1939 года.

"По состоянию на сегодня в микрорайоне Збоиська зафиксированы промежуточные результаты эксгумационных работ. Обнаружена погребальная яма с погибшими солдатами периода 1939 года, точное количество которых будет установлено после дополнительного изучения. В настоящее время промаркированы останки 6 человек, исследования продолжаются. Ориентировочная площадь раскопок составляет 10×5 метров", - говорится в сообщении.

Кроме того, на месте проведения работ участники экспедиции обнаружили польские военные пуговицы, фрагменты военного противогаза, один идентификационный польский жетон и предметы индивидуального потребления.

Также отмечается, что Львовская областная военная администрация и руководство города Львов, в четком взаимодействии с соответствующими правоохранительными органами, обеспечивают необходимые условия для надлежащего и безопасного проведения эксгумационных работ.

Напомним, 4 августа на территории бывшего кладбища на Сбоиськах во Львове украинско-польская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы для перезахоронения останков солдат Войска Польского.