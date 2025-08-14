РУС
Новости Фото Эксгумация польских военных во Львовской области
Погребальная яма с погибшими солдатами периода 1939 года обнаружена на месте поисково-эксгумационных работ во Львове. ФОТО

Во время поисково-эксгумационных работ на территории кладбища в бывшем с. Старые Сбоиська (ныне - территория города Львова) была обнаружена погребальная яма с погибшими солдатами периода 1939 года.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня в микрорайоне Збоиська зафиксированы промежуточные результаты эксгумационных работ. Обнаружена погребальная яма с погибшими солдатами периода 1939 года, точное количество которых будет установлено после дополнительного изучения. В настоящее время промаркированы останки 6 человек, исследования продолжаются. Ориентировочная площадь раскопок составляет 10×5 метров", - говорится в сообщении.

Поисково-эксгумационные работы во Львове

Кроме того, на месте проведения работ участники экспедиции обнаружили польские военные пуговицы, фрагменты военного противогаза, один идентификационный польский жетон и предметы индивидуального потребления.

Также читайте: Украина разрешила Польше эксгумировать погибших военных на Сбоиськах во Львове, - Минкульт

Также отмечается, что Львовская областная военная администрация и руководство города Львов, в четком взаимодействии с соответствующими правоохранительными органами, обеспечивают необходимые условия для надлежащего и безопасного проведения эксгумационных работ.

Напомним, 4 августа на территории бывшего кладбища на Сбоиськах во Львове украинско-польская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы для перезахоронения останков солдат Войска Польского.

Поисково-эксгумационные работы во Львове

Автор: 

Львов (4621) эксгумация (156) Львовская область (2985) Львовский район (82)
Я помню как напротив нашего львовского техникума и дома культуры Хоткевича была школа милиции а тогда там располагалась НКВД так останки расстрелянных прямо в дворе из клумб откапывали.
14.08.2025 14:00 Ответить
Чого в українській землі завжди було понад міру то це залишків окупантів-німці,татари,ляхи й московити,мадяри й турки!
14.08.2025 14:22 Ответить
 
 