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Новости Эксгумация польских военных во Львовской области
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Украина разрешила Польше эксгумировать погибших военных на Збоисках во Львове, - Минкульт

ексгумація

Украина предоставила Польше разрешение на проведение эксгумационных работ польских военнослужащих, погибших в 1939 году и похороненных на территории бывшего села Збоиска, которое сейчас входит в состав Львова.

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что в ответ Польша предоставила разрешение украинской стороне на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова. В Украине ожидают, что работы начнутся в ближайшее время.

Также читайте: Украина готовится к проведению эксгумационных работ на территории Польши уже в этом году, - МКСК.

Автор: 

Польша (8516) эксгумация (149) Львовская область (2937) Шептицкий район (1) Збоевская (1)


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В той час коли в самій Польщі качають антиукраїнську істерію
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11.06.2025 13:37 Ответить
добре щр надали, сприятиме примиренню. хоч мозги зрештою наші включилт. москалям - со___ти
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11.06.2025 13:39 Ответить
Ваші пропозиції?
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11.06.2025 13:56 Ответить
Зазвичай у хейтерів пропозицій немає.
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11.06.2025 14:08 Ответить
Військових ? Оце так поворот... А може там всі поховання військові? А ..
Північна Снігірія живе сотнями міфів - про 23є *******, про панфілевцев, про брестскую "крєпость" і т.д.
То може рольники такі самі міфотворці зі своє "славою і доблістю"? А

А у рольників стільки гвалту про "невинних мирних пшеків , загеноцидених біндєровцамі"...
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11.06.2025 13:41 Ответить
Це тому, що ми зустрічні претензії не висуваємо.
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11.06.2025 13:52 Ответить
https://tvoemisto.tv/exclusive********************************************************************************************************.html Цвинтар, знищений совітами. І хоча солдати загинули у боях з німцями (той район Львова взагалі цікавий з погляду боїв і військових поховань), совітам аж ніяк не хотілося їх увічнювати (пакт Молотова-Рібентропа давив на мозги по Фройду). Ця ексгумація, правильно подана в масмедіа дуже антипід....ка, але хто б про то подумав - нікому!
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11.06.2025 13:51 Ответить
https://tvoemisto.tv/exclusive********************************************************************************************************.html Цвинтар, знищений совітами. І хоча солдати загинули у боях з німцями (той район Львова взагалі цікавий з погляду боїв і військових поховань), совітам аж ніяк не хотілося їх увічнювати (пакт Молотова-Рібентропа давив на мозги по Фройду). Ця ексгумація, правильно подана в масмедіа дуже антипід....ка, але хто б про то подумав - нікому!
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11.06.2025 13:56 Ответить
 
 