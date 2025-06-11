Украина разрешила Польше эксгумировать погибших военных на Збоисках во Львове, - Минкульт

Украина предоставила Польше разрешение на проведение эксгумационных работ польских военнослужащих, погибших в 1939 году и похороненных на территории бывшего села Збоиска, которое сейчас входит в состав Львова.

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что в ответ Польша предоставила разрешение украинской стороне на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова. В Украине ожидают, что работы начнутся в ближайшее время.

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