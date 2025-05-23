Украина готовится к проведению эксгумационных работ на территории Польши уже в этом году, - МКСК.

Украина получила разрешение и готовится к проведению эксгумационных работ на территории Польши уже в этом году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил на брифинге в Тернополе заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос.

"Мы уже получили разрешение на проведение работ на территории Польши и готовимся к ним. Нам нужно сформировать собственную экспедицию. Мы видели, с какой техникой и количеством людей работала польская экспедиция в Пужниках, и должны так же профессионально подготовиться к работам на территории Польши. Для нас это история не далекой, а более близкой перспективы - речь может идти о лете этого года. Когда мы уже окончательно сформируем экспедицию, то сообщим детали, в частности место проведения работ", - отметил Наджос.

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По его словам, проведение раскопок на территории Польши будет финансировать Украина.

"Мы сейчас ведем подсчеты, сколько на это нужно средств. Речь идет о как минимум 1 миллионе гривен. Будем искать эти средства, потому что это наша память", - отметил заместитель министра.

Он добавил, что в целом от польской и украинской стороны подано около 20 заявок на проведение эксгумационных работ.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

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4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.