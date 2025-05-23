Україна готується до проведення ексгумаційних робіт на території Польщі вже цьогоріч, - МКСК

Україна отримала дозвіл і готується до проведення ексгумаційних робіт на території Польщі вже цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив на брифінгу у Тернополі заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос.

"Ми вже отримали дозвіл на проведення робіт на території Польщі і готуємося до них. Нам потрібно сформувати власну експедицію. Ми бачили, з якою технікою та кількістю людей працювала польська експедиція у Пужниках, і маємо так само професійно підготуватися до робіт на території Польщі. Для нас це історія не далекої, а ближчої перспективи - може йтися про літо цього року. Коли ми вже остаточно сформуємо експедицію, то повідомимо деталі, зокрема місце проведення робіт", - зазначив Наджос.

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За його словами, проведення розкопок на території Польщі фінансуватиме Україна.

"Ми зараз ведемо підрахунки, скільки на це потрібно коштів. Йдеться про як мінімум 1 мільйон гривень. Будемо шукати ці кошти, тому що це наша пам'ять", - зазначив заступник міністра.

Він додав, що загалом від польської та української сторони подано близько 20 заявок на проведення ексгумаційних робіт.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

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4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.