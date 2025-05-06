Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині: виявлено останки щонайменше 42 осіб. ФОТОрепортаж

У колишньому селі Пужники на Тернопільщині на місці проведення ексгумаційних робіт виявлено останки щонайменше 42 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства культури та національної спадщини Польщі, фонду "Свобода та демократія", Поморського медичного університету та Інституту національної пам’яті Польщі щодо завершення робіт з вилучення останків людей.

"Було знайдено фрагменти скелетів щонайменше 42 осіб – жінок, чоловіків та дітей. Після лабораторних аналізів буде встановлено остаточну кількість постраждалих, їхню стать та вік", - ідеться в заяві.

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Так, зазначається, що дослідницька група наразі очищає знайдені останки, проводить антропологічні та медичні аналізи, а також виконує 3D-сканування. Водночас отримують зразки матеріалу для генетичного дослідження, з яких буде отримано ДНК жертв.

"Ці дії спрямовані на встановлення осіб та гарантування їм гідного поховання. Згідно з бажанням родичів, після проведення дослідницьких робіт останки жертв будуть поховані на цвинтарі в Пужниках",- йдеться в повідомленні.

Крім того, під час робіт також було виявлено особисті речі, зокрема ґудзики, фрагменти вервиць, медальйони.

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Також зазначається, що в роботі, яку координує Фонд "Свобода і демократія", беруть участь експерти Поморського медичного університету, компанії "Волинські старожитності" та Інституту національної пам’яті Польщі. Роботи повністю фінансуються з бюджету Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

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4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.