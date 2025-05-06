Эксгумация жертв Волынской трагедии на Тернопольщине: обнаружены останки не менее 42 человек. ФОТОрепортаж

В бывшем селе Пужники на Тернопольщине на месте проведения эксгумационных работ обнаружены останки 42 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства культуры и национального наследия Польши, фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти Польши по завершению работ по изъятию останков людей.

"Были найдены фрагменты скелетов по меньшей мере 42 человек - женщин, мужчин и детей. После лабораторных анализов будет установлено окончательное количество пострадавших, их пол и возраст", - говорится в заявлении.

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Так, отмечается, что исследовательская группа сейчас очищает найденные останки, проводит антропологические и медицинские анализы, а также выполняет 3D-сканирование. В то же время получают образцы материала для генетического исследования, из которых будет получено ДНК жертв.

"Эти действия направлены на установление лиц и обеспечение им достойного захоронения. Согласно желанию родственников, после проведения исследовательских работ останки жертв будут похоронены на кладбище в Пужниках",- говорится в сообщении.

Кроме того, во время работ также были обнаружены личные вещи, в частности пуговицы, фрагменты четки, медальоны.

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Также отмечается, что в работе, которую координирует Фонд "Свобода и демократия", участвуют эксперты Поморского медицинского университета, компании "Волынские древности" и Института национальной памяти Польши. Работы полностью финансируются из бюджета Министерства культуры и национального наследия Польши.

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

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4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.