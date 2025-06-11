Україна дозволила Польщі ексгумувати загиблих військових на Збоїськах у Львові, - Мінкульт
Україна надала Польщі дозвіл на проведення ексгумаційних робіт польських військовослужбовців, загиблих у 1939 році та похованих на території колишнього села Збоїська, яке нині входить до складу Львова.
Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.
Також зазначається, що у відповідь Польща надала дозвіл українській стороні на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова. В Україні очікують, що роботи розпочнуться найближчим часом.
Топ коментарі
+4 Az AZLK
показати весь коментар11.06.2025 13:41 Відповісти Посилання
+3 Артем Гурин
показати весь коментар11.06.2025 13:39 Відповісти Посилання
+2 Ігор Тумак #584007
показати весь коментар11.06.2025 13:51 Відповісти Посилання
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Північна Снігірія живе сотнями міфів - про 23є *******, про панфілевцев, про брестскую "крєпость" і т.д.
То може рольники такі самі міфотворці зі своє "славою і доблістю"? А
А у рольників стільки гвалту про "невинних мирних пшеків , загеноцидених біндєровцамі"...
А після 17 вересня 1939 коли до Львова зайшли ще москало-совєцькі окупаційні війська - навіть влаштовувались спільні святкування і п'янки німців і москалів. І одні і другі вбивали українців і поляків.