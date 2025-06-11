Україна дозволила Польщі ексгумувати загиблих військових на Збоїськах у Львові, - Мінкульт

Україна надала Польщі дозвіл на проведення ексгумаційних робіт польських військовослужбовців, загиблих у 1939 році та похованих на території колишнього села Збоїська, яке нині входить до складу Львова.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що у відповідь Польща надала дозвіл українській стороні на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова. В Україні очікують, що роботи розпочнуться найближчим часом.

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