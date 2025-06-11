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Новини Ексгумація польських військових на Львівщині
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Україна дозволила Польщі ексгумувати загиблих військових на Збоїськах у Львові, - Мінкульт

ексгумація

Україна надала Польщі дозвіл на проведення ексгумаційних робіт польських військовослужбовців, загиблих у 1939 році та похованих на території колишнього села Збоїська, яке нині входить до складу Львова.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що у відповідь Польща надала дозвіл українській стороні на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова. В Україні очікують, що роботи розпочнуться найближчим часом.

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Автор: 

Польща (8634) ексгумація (148) Львівська область (2465) Шептицький район (1) Збоївська (1)


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Топ коментарі
+4
Військових ? Оце так поворот... А може там всі поховання військові? А ..
Північна Снігірія живе сотнями міфів - про 23є *******, про панфілевцев, про брестскую "крєпость" і т.д.
То може рольники такі самі міфотворці зі своє "славою і доблістю"? А

А у рольників стільки гвалту про "невинних мирних пшеків , загеноцидених біндєровцамі"...
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11.06.2025 13:41 Відповісти
+3
добре щр надали, сприятиме примиренню. хоч мозги зрештою наші включилт. москалям - со___ти
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11.06.2025 13:39 Відповісти
+2
https://tvoemisto.tv/exclusive********************************************************************************************************.html Цвинтар, знищений совітами. І хоча солдати загинули у боях з німцями (той район Львова взагалі цікавий з погляду боїв і військових поховань), совітам аж ніяк не хотілося їх увічнювати (пакт Молотова-Рібентропа давив на мозги по Фройду). Ця ексгумація, правильно подана в масмедіа дуже антипід....ка, але хто б про то подумав - нікому!
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11.06.2025 13:51 Відповісти
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В той час коли в самій Польщі качають антиукраїнську істерію
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11.06.2025 13:37 Відповісти
добре щр надали, сприятиме примиренню. хоч мозги зрештою наші включилт. москалям - со___ти
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11.06.2025 13:39 Відповісти
Ваші пропозиції?
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11.06.2025 13:56 Відповісти
Зазвичай у хейтерів пропозицій немає.
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11.06.2025 14:08 Відповісти
Військових ? Оце так поворот... А може там всі поховання військові? А ..
Північна Снігірія живе сотнями міфів - про 23є *******, про панфілевцев, про брестскую "крєпость" і т.д.
То може рольники такі самі міфотворці зі своє "славою і доблістю"? А

А у рольників стільки гвалту про "невинних мирних пшеків , загеноцидених біндєровцамі"...
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11.06.2025 13:41 Відповісти
Це тому, що ми зустрічні претензії не висуваємо.
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11.06.2025 13:52 Відповісти
https://tvoemisto.tv/exclusive********************************************************************************************************.html Цвинтар, знищений совітами. І хоча солдати загинули у боях з німцями (той район Львова взагалі цікавий з погляду боїв і військових поховань), совітам аж ніяк не хотілося їх увічнювати (пакт Молотова-Рібентропа давив на мозги по Фройду). Ця ексгумація, правильно подана в масмедіа дуже антипід....ка, але хто б про то подумав - нікому!
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11.06.2025 13:51 Відповісти
А "з якого переляку" німці, у 1939-му, під Львовом були?
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11.06.2025 14:56 Відповісти
Після 1 вересні 1939 деякі німецькі окупаційні підрозділи вже за кілька днів були на околицях Львова.
А після 17 вересня 1939 коли до Львова зайшли ще москало-совєцькі окупаційні війська - навіть влаштовувались спільні святкування і п'янки німців і москалів. І одні і другі вбивали українців і поляків.
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11.06.2025 15:08 Відповісти
До речі пан Тумак дав гарне посилання на сайт - там є історична стаття саме про цей цвинтар і місцевість на Збоїщах.
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11.06.2025 15:17 Відповісти
 
 