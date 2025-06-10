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Новини Українські біженці
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Українські біженці генерують 2,7% ВВП Польщі та сприяють економічному зростанню, - ООН

біженці,кордон,чоловіки

Українці, які перебувають у Польщі, зробили значний внесок у економічне зростання країни і не завдали шкоди місцевому ринку праці.

Про це свідчить спільний звіт консалтингової компанії Deloitte та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

Згідно зі звітом "Аналіз впливу біженців з України на економіку Польщі", у 2024 році біженці з України забезпечили 2,7% польського ВВП. Рівень зайнятості серед українців працездатного віку в Польщі досягає 69%, тоді як для поляків цей показник становить 75%.

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Автори дослідження наголошують, що масовий приплив біженців з України не спричинив зростання безробіття або зниження реальних заробітних плат у Польщі. Навпаки, присутність українців стимулювала зростання зайнятості серед поляків і підвищення продуктивності підприємств та працівників.

Водночас Deloitte і УВКБ ООН встановили, що багато біженців з України працюють не за фахом: лише третина українців з університетськими дипломами займає посади, які потребують вищої освіти.

Окрім того, на працевлаштування впливає володіння польською мовою: українці, які вільно нею розмовляють, заробляють у середньому на 700 злотих більше щомісяця порівняно з тими, хто володіє польською на початковому рівні.

Звіт Deloitte і УВКБ ООН ґрунтується на моделі, яка враховує комплексний вплив на економіку та всі державні витрати - від ПДВ до внесків у фонди медичного та соціального страхування.

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Автор: 

біженці (1899) ВВП (1379) ООН (3378) Польща (8632)


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Українці:
- захищають Польщу
- генерують польський ВВП

пшеки:
- ми вас не пустимо в ЄС бо валинская різня бєнзапілой 🤡
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10.06.2025 17:47 Відповісти
І більшість із них в зелено- смарагдовий рай вже не повернеться.
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10.06.2025 17:49 Відповісти
Нічого, Навроцький прийшов - порядок наведе.
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10.06.2025 17:49 Відповісти
Хто з руками і головою, тому нема чого робити у Пшекії. Німеччина, Чехія, Норвегія, Португалія більш привадливі країни. У всякому випадку в ціх країнах не знищують українське зерно і не провокують істричні конфлікти
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10.06.2025 17:51 Відповісти
Та не може бути, тут в комментарях прийнято вважати що всі лиш їдуть смоктати гроші і треба їх терміново відправляти назад, бо вони зрадники
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10.06.2025 18:23 Відповісти
Коли українці повернуться і ці 2.7% станут не + а -, поляки почнут звинувачувати нас в падінні ввп! Біда почнеться коли ті хто все життя там проробив і на старість вертається на рідну землю, там пенсіі не дадуть бо ти не громадянин, а тут будуть вимагати шоб їм платили, і наші ****** будуть це робити, но тому хто пропрацював всі роки тут в Україні *** за щоку, бо 35 років стажу не має!
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10.06.2025 18:24 Відповісти
Не обязательно быть гражданином(ВНЖ или ПМЖ), чтобы получать пенсию за границей, главное, стаж. Чехия и Украина заключили соглашение о социальном обеспечении в 2001 году. Если кто-то работает в Чехии в течение несколько лет,то он получает пропорциональную часть своей пенсии, начисляемую Чешской Республикой. Каждая сторона исчисляет размер пенсии за стаж, приобретенный на ее территории, с применением определенных положений договора между Чехией и Украиной. Таковы правила, действующие с 2001 года.
Какие условия в Польше не знаю.
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10.06.2025 19:07 Відповісти
Як вони там об'єднані ..? Чи є якась координація цій кількості людей ?
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10.06.2025 18:45 Відповісти
Украинская национальная идея - свалить из Украины. Шо сейчас, шо 150 лет назад. Читаешь, как украинцы поднимают экономику Польши, Чехии, еще чего-то там и думаешь - а действительно, нужна ли нам наша же страна??
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10.06.2025 19:05 Відповісти
 
 