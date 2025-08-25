Українсько-польська експедиція виявила близько 40 тіл у братських могилах під час ексгумацій у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи, під час яких було виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. Попередньо, йдеться про рештки близько 40 осіб.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.

До складу експедиції увійшли українські та польські судмедексперти, антропологи й історики.

За результатами ексгумаційних робіт на території колишнього села Збоїська у Львові було виявлено, за попередніми даними, рештки близько 40 людей. Наразі триває ідентифікація останків.

Подальша робота включатиме складання решток, проведення ДНК-аналізів та офіційне підтвердження кількості загиблих.

Серед знайдених артефактів — ґудзики від військової форми, ознаки звань, зброя, шоломи, а також жетони з номерами. Один із них зберіг навіть викарбуване власноруч прізвище солдата. Завдяки цьому можуть установити імена окремих військових.

За словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій Андрія Наджоса, Польща заявила про намір провести пошуково-ексгумаційні роботи у 13 локаціях на території України. Такі роботи плануються і в 4 місцях на території Польщі.

Раніше цього року на Тернопільщині, у селі Пужники, було знайдено рештки 42 польських громадян. Усі вони будуть перепоховані відповідно до християнських традицій. Місце для цього вже визначене.

Паралельно готуються роботи й на території Польщі: наприкінці вересня українська експедиція розпочне пошуки у селі Юречкова, неподалік Перемишля.

