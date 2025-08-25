РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6408 посетителей онлайн
Новости Фото Эксгумация польских военных во Львовской области
1 200 7

Украинско-польская экспедиция обнаружила около 40 тел в братских могилах во время эксгумаций во Львове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львове совместная украинско-польская экспедиция завершает поисково-эксгумационные работы, во время которых было обнаружено братское захоронение жертв Второй мировой войны. Предварительно, речь идет об останках около 40 человек.

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, информирует Цензор.НЕТ.

В состав экспедиции вошли украинские и польские судмедэксперты, антропологи и историки.

По результатам эксгумационных работ на территории бывшего села Збоиска во Львове были обнаружены, по предварительным данным, останки около 40 человек. Сейчас продолжается идентификация останков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Погребальная яма с погибшими солдатами периода 1939 года обнаружена на месте поисково-эксгумационных работ во Львове. ФОТО

Во Львове завершают эксгумацию военнослужащих польской армии 1939 года
Во Львове завершают эксгумацию военнослужащих польской армии 1939 года

Дальнейшая работа будет включать составление останков, проведение ДНК-анализов и официальное подтверждение количества погибших.

Среди найденных артефактов - пуговицы от военной формы, признаки званий, оружие, шлемы, а также жетоны с номерами. Один из них сохранил даже выгравированную собственноручно фамилию солдата. Благодаря этому могут установить имена отдельных военных.

По словам заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Андрея Наджоса, Польша заявила о намерении провести поисково-эксгумационные работы в 13 локациях на территории Украины. Такие работы планируются и в 4 местах на территории Польши.

Во Львове завершают эксгумацию военнослужащих польской армии 1939 года

Ранее в этом году на Тернопольщине, в селе Пужники, были найдены останки 42 польских граждан. Все они будут перезахоронены в соответствии с христианскими традициями. Место для этого уже определено.

Параллельно готовятся работы и на территории Польши: в конце сентября украинская экспедиция начнет поиски в селе Юречкова, недалеко от Перемышля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартовали поисково-эксгумационные работы украинско-польской экспедиции во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове завершают эксгумацию военнослужащих польской армии 1939 года

Автор: 

Львов (4624) эксгумация (157) Львовская область (2991) Львовский район (85)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навроцький став президентом Польщі. Ніхто і ніколи не дізнається скільки та де загинуло українців тільки за час операції,,Вісла,, у 1945р.
показать весь комментарий
25.08.2025 22:38 Ответить
А якщо на польській території буде більше померлих?
показать весь комментарий
25.08.2025 22:38 Ответить
Навроцький, який на початку серпня склав присягу президента Польщі, повідомив про кілька рішень щодо українців та українських символів.
Навроцький виступає за те, аби допомогу 800+ отримували тільки українці, які працюють у Польщі. Поправка, яку Навроцький не підтримав, передбачала не лише продовження тимчасового захисту, а й уточнення щодо виплат. Так, пропонувалося, виплачувати допомогу 800+ також дітям, які закінчили середню школу, але ще не досягли 18-річного віку, але за умови відвідування вишу чи кваліфікаційних професійних курсів.
Крім того, Навроцький анонсував зміну правил щодо набуття громадянства Польщі, збільшивши строк розгляду з 3 до 10 років. Президентська ініціатива також передбачає посилене покарання за незаконний перетин кордону - до п'яти років позбавлення волі.
показать весь комментарий
25.08.2025 22:46 Ответить
Навроцький у понеділок також ініціював законодавчу ініціативу, яка б у кримінальному кодексі врегулювала питання що «бандеризму».

По-перше, у відповідному проєкті закону польський лідер пропонує чітко прописати гасло «Стоп бандеризму».

По-друге, в Кримінальному кодексі, переконаний Навроцький, слід «прирівняти бандерівський символ до символів, які відповідають німецькому націонал-соціалізму, широко відомому як нацизм, радянському комунізму».

По-третє, президент закликав внести поправки до закону про Інститут національної пам'яті, заявивши про «Комісію з розслідування злочинів проти польського народу щодо злочинів ОУН-УПА».
показать весь комментарий
25.08.2025 22:48 Ответить
Вето Навроцького на закон про продовження допомоги для українців тягне за собою ще один наслідок: із першого жовтня Польща не зможе платити за підписку Starlink для України.

«Це знаменує кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що постраждала від війни. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці», - йдеться у дописі міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського.

«Я не уявляю кращого подарунка для військ Путіна, ніж відключення України від інтернету», - додає міністр. Він закликає польського президента «припинити наосліп завдавати ударів по уряду в ім'я політичної боротьби», бо це, переконаний Гавковський, шкодить усім, хто бореться за незалежність, а Росії, навпаки, допомогає.

Yряд Польщі поступово припиняє діяльність притулків для біженців з України. Нещодавно було схвалено відповідний проєкт закону.

Radio France internationale
показать весь комментарий
25.08.2025 22:51 Ответить
А яким боком Starlink, до допомоги українцям в Польщі? Вони там шо Starlinkом користуються?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:27 Ответить
А давайте откопаем 3000 казнённых поляками гайдамаков под Бердичевым?Начнём искать тело Гонты и прочих жертв польской резни?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:19 Ответить
 
 