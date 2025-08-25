Украинско-польская экспедиция обнаружила около 40 тел в братских могилах во время эксгумаций во Львове. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во Львове совместная украинско-польская экспедиция завершает поисково-эксгумационные работы, во время которых было обнаружено братское захоронение жертв Второй мировой войны. Предварительно, речь идет об останках около 40 человек.
Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, информирует Цензор.НЕТ.
В состав экспедиции вошли украинские и польские судмедэксперты, антропологи и историки.
По результатам эксгумационных работ на территории бывшего села Збоиска во Львове были обнаружены, по предварительным данным, останки около 40 человек. Сейчас продолжается идентификация останков.
Дальнейшая работа будет включать составление останков, проведение ДНК-анализов и официальное подтверждение количества погибших.
Среди найденных артефактов - пуговицы от военной формы, признаки званий, оружие, шлемы, а также жетоны с номерами. Один из них сохранил даже выгравированную собственноручно фамилию солдата. Благодаря этому могут установить имена отдельных военных.
По словам заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Андрея Наджоса, Польша заявила о намерении провести поисково-эксгумационные работы в 13 локациях на территории Украины. Такие работы планируются и в 4 местах на территории Польши.
Ранее в этом году на Тернопольщине, в селе Пужники, были найдены останки 42 польских граждан. Все они будут перезахоронены в соответствии с христианскими традициями. Место для этого уже определено.
Параллельно готовятся работы и на территории Польши: в конце сентября украинская экспедиция начнет поиски в селе Юречкова, недалеко от Перемышля.
