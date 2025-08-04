Стартовали поисково-эксгумационные работы украинско-польской экспедиции во Львове. ФОТОрепортаж
На территории бывшего кладбища на Збоищах во Львове начала поисково-эксгумационные работы для перезахоронения останков солдат Войска Польского украинско-польская экспедиция.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что военные погибли в 1939 году во время обороны Львова от немецкого войска. Они были представителями разных национальностей.
"Работы проходят в рамках двустороннего сотрудничества, направленного на совместное осмысление исторических событий", - отметили в министерстве.
Управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко рассказал, что кладбище просуществовало до 1960-х годов, а окончательно было ликвидировано в 1987-м. В 1990-х годах был установлен символический деревянный крест с надписью на польском: "Солдатам польского войска, павшим в обороне Отечества в сентябре 1939 г."
Ориентировочно эксгумационные работы продлятся до 30 августа.
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